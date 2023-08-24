الجمعة 25 آب 2023
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تقارير: صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
أفادت تقارير، الخميس، بموافقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مبدأيا على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوردت شبكة بي إن سبورت، نقلا عن مراسلها أن محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.اضافة اعلان

وفي الأيام الماضية، تحدثت وسائل إعلام سعودية عن رغبة اتحاد جدة السعودي بضم الدولي المصري إلى جانب النجم الفرنسي كريم بنزيمة.
 وقالت صحيفة "الكأس السعودية"، عبر حسابها على "إكس" إن "رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي سافر إلى لندن لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة".

من حهته، قال الصحفي الإيطالي في "سكاي سبورت"، رودي جاليتي، عبر "إكس"، إن "الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح، وأرسل عرضاً ضخماً، يزيد عن 100 مليون دولار، من أجل إقناع المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب لبيع اللاعب".

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو إن عرض  ليفربول كان واضحا بشأن محمد صلاح بأنه لا نية للتفاوض وهو "ليس للبيع"، لكن العرض الفلكي لاتحاد جدة لا يزال ساريا لإغراء النجم المصري بالانتقال.

وأضاف رومانو إن الكرة حاليا في ملعب صلاح.
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