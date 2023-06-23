الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو

MACvG
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.اضافة اعلان
وذكر برنامج "ال تشيرينغوتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفقا على انتقال مبابي إلى الفريق الملكي.



وأوضح أن مبابي سينتقل للملكي مقابل 200 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون إضافية وفقاً لأداء اللاعب ونتائج الفريق.

وكان ريال مدريد قد حاول قبل عامين ضم مبابي وتقدم بأكثر من عرض للنادي الباريسي لكنها قوبلت بالرفض، ونجحت إدارة الخليفي في إقناع اللاعب بالبقاء وتجديد التعاقد.
وسيمثل التعاقد مع قائد منتخب فرنسا دفعة كبيرة للفريق الملكي الذي فقد خدمات هدافه كريم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد السعودي.


يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
1687425299317241800

الاتحاد يلتقي الاستقلال بدوري المحترفات بحثا عن تصحيح المسار منذ16 ساعة

1687428528387335200

"الناشئات" يلتقي مصر بنصف نهائي "السلة العربية" اليوم منذ16 ساعة

1687429337527385100

الفيصلي في التصنيف الثالث بقرعة دوري أبطال آسيا منذ16 ساعة

410949

محكمة الكاس ترفض استئناف الرمثا وتوكد صحة انتقال شرارة للأهلي الليبي 21 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1687431765707461300

صراع محتدم بين أميركا وألمانيا على صدارة بطولة العالم لـ"الفورمولا إي"

منذ16 ساعة
1687431765787461500

إيقاف مورينيو.. ودي ماريا يرحل عن يوفنتوس

منذ16 ساعة
987410

الزعبي: مدة العقد سبب تأخر توقيعي للرمثا.. وأستغرب تجاهل الاتحاد

منذ16 ساعة
1687428794217358900

3 مباريات مهمة بدوري "الكرة الطائرة" الممتاز

منذ16 ساعة
الرالي الوطني الثاني

منافسة أردنية وعمانية ولبنانية في الرالي الوطني الثالث اليوم ‏

منذ16 ساعة
1687431765667461100

سحاب يقابل شباب العقبة والحسين إربد يتربص بالأهلي بدرع المئوية

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 