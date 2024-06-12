تقدم أبو الرب وعمار في تصنيفي التايكواندو الأولمبي ‏والدولي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - شهد التصنيفان العالمي والأولمبي الصادران عن الاتحاد الدولي للتايكواندو يوم أمس عن شهر حزيران (يونيو) الحالي، تراجعا طفيفا في مراكز اللاعبين.وتراجع لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني، إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي لوزن تحت 63 كغم، برصيد 247.80 نقطة، وبقي في المركز السابع لوزن تحت 68 كغم بالتصنيف الأولمبي، برصيد 332.74 نقطة.من ناحية ثانية، تراجع اللاعب زيد مصطفى مركزا واحدا في وزن تحت 68 كغم، ‏ليصبح بالمركز الخامس ‏في التصنيف الأولمبي ورفع رصيده من النقاط ليصبح 379.75 نقطة، وتراجع مركزا واحدا بالتصنيف العالمي، ليصبح بالمركز الرابع برصيد 371.47 نقطة.وبقي صالح الشرباتي، بالمركز الخامس ‏في وزن تحت 80 كغم بالتصنيف الأولمبي، ورفع رصيده من النقاط ليصبح 389.40 نقطة، بعد نيله الميدالية البرونزية في بطولة آسيا السادسة والعشرين التي أقيمت الشهر الماضي في فيتنام، حيث حصل في البطولة على 14.40 نقطة، كما بقي بالمركز الخامس ‏في التصنيف العالمي ورفع رصيده ليصبح 392.10 نقطة.وبقيت اللاعبة جوليانا الصادق في المركز الثالث بالتصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم، بعدما حصلت على 8.64 نقطة بتحقيق المركز الخامس في بطولة آسيا ليصبح رصيدها 433.71 نقطة، وبقيت بالمركز ‏الثاني في ‏التصنيف العالمي برصيد 442.41 نقطة.من ناحيتها، تقدمت اللاعبة راما أبو الرب مركزا واحدا لتصبح في العشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 ‏كغم، ليصبح رصيدها 190.27 نقطة، وتقدمت مركزا واحدا في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي، لتصبح بالمركز الخامس برصيد 143.82 نقطة.وتقدم اللاعب فهد عمار مركزين ليصبح في المركز الحادي عشر ‏بالتصنيف العالمي في وزن تحت 87 كغم بعد نيله الميدالية البرونزية في بطولة آسيا، حيث حصل في البطولة على 14.40 نقطة، ليصبح رصيده 124.47 نقطة، ‏وتقدم مركزا واحدا ليصبح بالمركز 25 في وزن فوق ‏‏80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 142.47 نقطة.وبقي اللاعب أنس الصادق في المركز ‏السابع والعشرين بالتصنيف العالمي لوزن فوق 87 كغم برصيد 90.83 نقطة، ‏وتراجع اللاعب ‏محمود الطرايرة إلى المركز الثاني والثلاثين ‏بالتصنيف العالمي لوزن تحت 58 كغم برصيد 87.78 نقطة.‏