تقدم تاريخي في التصنيف الدولي يضع الكراتيه الأردنية في الصدارة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - نجحت الكراتيه الأردنية في فرض تواجدها في صدارة المشهد العالمي، بعد الإنجازات المتتالية التي حققتها أخيرا في المشاركات الخارجية المختلفة، والتي كان آخرها تصدر المشهد في التصنيف الدولي الصادر أمس، عن الاتحاد الدولي للعبة.وساهمت إنجازات الكراتيه الأردنية المتتالية، في وضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه الرياضة.وفي إنجاز تاريخي آخر يسجل للكراتيه الأردنية، تصدر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الترتيب العام لأوزانهم في التصنيف الدولي الصادر عن الشهر الحالي، بعد أن فرضوا أنفسهم في بطولات الدوري العالمي وبطولات العالم وغرب آسيا وبطولة مهمة أخرى.و تصدر لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن 84 كغم)، الترتيب العام للتصنيف العالمي لوزنيهما، وجاء لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الله حماد (وزن 60 كغم) وحسن المصاروة (وزن تحت 75)، في المركز الرابع في الترتيت العام لوزنيهما.وتتطلع الكراتيه الأردنية، إلى تحقيق مزيد من التقدم في الدورة الآسيوية الـ19 المقامة حاليا في الصين.وكان اللاعبان المصاطفة والجعفري، حققا سلسلة من الإنجازات الخارجية غير مسبوقة مؤخرا ولاسيما، في بطولات الدوري العالمي وبطولة العالم وغرب آسيا، حيث نالا جائزة "Grand Winners" الفائزون الكبار"، لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي ينال فيها أحد لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه هذه الجائزة المرموقة من الاتحاد الدولي للكراتيه.ونال البطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة، جائزة "الفائزون الكبار"، ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي للعام الحالي، من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة.كما فاز الجعفري بالجائزة ذاتها، لمنافسات وزن تحت 84 كغم، بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في جولات الدوري العالمي والتي تكونت من 4 جولات أقيمت في كل من: مصر واليابان والمغرب وإيرلندا. وكان لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة، حصد ميدالية ذهبية في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الإيرلندية دبلن.وأكد مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ"الغد":" أصبحت الكراتيه الأردنية تنافس دولا عريقة على المستويين الإقيلمي والعالمي، النجاحات متتالية، وأول من أمس حقق 4 من لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه إنجازا مميزا في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للكراتيه، حيث تصدر كل من: عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري الترتيب العام لوزنيهما وجاء كل من: حسن المصاروة وعبد الله حماد في المركز الرابع لوزنيهما، ما يؤكد قوة الكراتيه الأردنية على الأصعدة كافة، الآن نحن على موعد مع إنجازات جديدة في الدورة الآسيوية المقامة في الصين، وأيام تفصل المنتخب الوطني عن خوض منافسات الكراتيه".وأكد:" يقف وراء المنتخبات الوطنية المدير الفني المصري محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرة كبيرة كما أن مجلس إدارة الاتحاد يقف على كل صغيرة وكبيرة ويعمل على إيجاد أرضية صلبة ليقف عليها اللاعبون في البطولات، وتوفير معسكرات مهمة مع دول مؤثرة كمعسكر تشيلي الذي أقيم في الأردن مؤخرا، وعاد بالفائدة على المنتخبين الأردني والتشيلي، استعدادا للدورة الآسيوية وبطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست بعد الدورة الآسيوية مباشرة".