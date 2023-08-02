تقدم طفيف للاعبي التايكواندو في التصنيف الدولي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي، الصادران يوم أمس عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر تموز (يوليو) الماضي، تقدم عدد من اللاعبين وثبات آخرين في مراكزهم.وشهد التصنيف، تقدم كل من: زيد مصطفى وزيد الحلواني ومحمود الطرايرة وأنس الصادق إلى مراكز أعلى.وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بنقاط تؤهلهم إلى أولمبياد باريس، ومن المحطات المهمة المقبلة لحصد النقاط، الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى في باريس، ودورة الألعاب الآسيوية.وبقي اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الثالث أولمبيا، برصيد ‏‏321.19 نقطة، وفي المركز الرابع بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي.وبقيت اللاعبة جوليانا الصادق، في المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي (وزن تحت 67 كغم) برصيد 437.30 نقطة، وفي المركز الثالث أولمبيا برصيد 426.50 نقطة.‏‏وبقي اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) في المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 345.46 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏برصيد 337.18 نقطة.وتقدم اللاعب زيد الحلواني في الوزن ذاته 3 مراكز، ليصبح في المركز 11 أولمبيا برصيد 206 نقاط، وبقي الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي بالمركز الرابع برصيد 183.39 نقطة.‏وتقدم لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة ليصبح في المركز الثاني والثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 123.84 نقطة، وبقي في المركز الخامس والعشرين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد 99.86 نقطة.‏وبقيت راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد 135.13 نقطة، وتراجعت مركزين لتصبح في المركز الحادي والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 160.94 نقطة.‏وبقي فهد عمار في المركز العاشر (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد 132.51 نقطة، وفي المركز الخامس والعشرين بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم، برصيد 139.32 نقطة.‏‏وتقدم أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الثاني والعشرين برصيد 85.29 نقطة في التصنيف العالمي، وتراجع لؤي حميدان مركزين ليصبح في المركز التاسع والثلاثين في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 47.79 ‏نقطة.