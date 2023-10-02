الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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تقدم مرتقب لشلباية بتصنيف محترفي التنس بعد لقب "تشارلستون"

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لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية يحمل لقب بطولة تشارلستون الأميركية - (من المصدر)
عمان- سجل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية إنجازا جديدا له في مسيرته الرياضية، بعد حصوله أول من أمس، على لقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الأميركي أوليفير كروفورد بمجموعتين مقابل واحدة بواقع (6-2) (6-7) (6-3).اضافة اعلان
ومن المتوقع أن يتقدم شلباية في التصنيف الدولي المرتقب المقبل، والذي يصدر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، ليتواجد على الأقل في المراكز بين 200 إلى 225، بعد أن سجل 5 انتصارات متتالية خلال الأسبوع الماضي في البطولة، علما بأنه يحتل المركز 274 عالميا في التصنيف الأخير.
وأصبح عبد الله أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولة التشالنجر للتنس، بعد أن عانده الحظ في مناسبات عديدة ماضية خلال العام الحالي من ملامسة اللقب، وأبرزها بطولة وزارة الداخلية في البحرين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وخسارته في النهائي أمام الأسترالي تاناسي كوكيناكيس.
وفاز شلباية البالغ من العمر 19 عاما خلال البطولة، على اللاعب الإستوني مارك لاجال (234 عالميا)، بمجموعتين لواحدة وبواقع (1-6) (6-4) (6-4)، ضمن دور الـ32، فيما تخطى منافسه الأميركي براندون هولت (290 عالميا)، بمجموعتين نظيفتين بواقع (7-5) (7-5) بثمن نهائي البطولة.
وواصل عبد الله تألقه في البطولة وعبر الأميركي إيثان كوين (493 عالميا)، بمجموعتين دون مقابل وبواقع (6-2) (6-4)، لحساب الدور ربع النهائي، فيما جاء التأهل للنهائي بصعوبة بعد تجاوزه البريطاني ريان بينيستون (197 عالميا)، بالمربع الذهبي بمجموعتين دون رد وبواقع (6-4) (4-6) (6-3)، مقابل حصوله على 10840 دولارا نظير تتويجه باللقب.
واحتل شلباية صدارة اللاعبين العرب خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، بعد وصوله للمرتبة 235 عالميا، وهو المركز الأفضل له منذ دخوله رابطة اللاعبين المحترفين، فيما يتبوأ حاليا المرتبة الرابعة على الصعيد العربي خلف التونسي اسكندر منصوري (160 عالميا)، اللبناني بنجامين حسن (208 عالميا)، والتونسي عبد العزيز دوقاز (250 عالميا).
وشارك اللاعب الأردني خلال العام الحالي، بالعديد من البطولات المهمة أهمها تواجده في الجدول الرئيسي ببطولة مدريد للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، والمشاركة ببطولة قطر المفتوحة، فيما حصل مع زميله الإسباني دانيال رينكون على لقب بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. وعلى صعيد متصل، نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عبر خاصية "الستوري" على تطبيق "إنستغرام"، لحظة فوز شلباية بالبطولة الأولى له في مسيرته ببطولة التشالنجر.
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