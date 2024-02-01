تقدم منتظر لغيث في التصنيف الدولي للكراتيه بعد برونزية الدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، التصنيف العالمي للكراتيه الذي من المتوقع أن يتقدم فيه لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث.ووفقا للتصنيف الحالي، يتصدر محمد الجعفري المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 نقاط، ويأتي عبد الرحمن المصاطفة في المركز الثالث لوزن تحت 67 كغم برصيد 4575 نقطة، وفي الوزن ذاته، يحتل عفيف غيث المركز التاسع برصيد 2400 نقطة، والذي من المتوقع أن يتقدم في وزنه بعد نيله الميدالية البرونزية بالجولة الأولى من الدوري العالمي التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.ويأتي عبد الله حماد بالمركز الثامن في التريب العام لوزن تحت 60 كغم برصيد 2880 نقطة، ويحتل حسن المصاروة المركز السابع في الترتيب العام لوزن تحت 75 كغم، برصيد 2700 نقطة.وما يزال طريق لاعبي المنتخبات الوطنية في بدايته العام الحالي، ويستطيع اللاعبون تحسين مراكزهم في التصنيف العالمي، من خلال مشاركاتهم في الدوري العالمي للكراتيه، كما تقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب والإمارات وتركيا، إضافة إلى بطولات الدوري العالمي (ك 1)، وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، على تحديد البطولات التي سيشارك فيها المنتخب حسب ما يراه مناسبا ووفقا للفائدة العائدة على التصنيف الدولي.وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أعلن عن تسجيل 7 لاعبين أردنيين، في الدوري العالمي الكراتيه 1 - للشباب، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة الإماراتية بالفترة من 22 إلى 25 من شهر شباط (فبراير) الحالي، وهي المنافسات المؤهلة إلى الدورة الأولمبية للشباب "داكار 2026 (الخاصة بالفئات السنية بين 15 و18 عاماً).والأردنيون المسجلون في البطولة هم: كريم أبو الهيجاء، جود الضروس، بتول إيراهيم، ليمار طوروسان، مايا طوروسان، نتالي طوروسان، وروح ياسين.ويعد الدوري العالمي كراتيه 1، أبرز سلاسل الأحداث المتوقعة للعام الحالي، حيث يعزز مكانة الشباب في رياضة الكراتيه، وهي تضم جولات تقام في الفجيرة، ومدينة كورنا الإسبانية ومدينة بوركي الكرواتية ومدينة ميريدا المكسيكية ومدينة فينيسيا الإيطالية.ويدرس اتحاد الكراتيه حاليا المشاركة في الدوري العالمي للشباب، الذي سيقام في إمارة الفجيرة بالفترة من 22 إلى 25 شباط (فبراير) الحالي، وفي الدوري العالمي (كراتيه 1 – سيري ايه)، الذي سيقام في مدينة لارنكا القبرصية، في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته.ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في الدوري العالمي للشباب والناشيئن وتحت 21 عاما، 25 لاعبا من الأردن، عن طريق اتحاد اللعبة، وسيصار إلى اعتماد المشاركين لاحقا، كما سجل للمشاركة في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سيري ايه) 16 لاعبا من الأردن، وسيحدد اتحاد اللعبة عدد المشاركين في البطولة لاحقا.واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 عاما هم: كريم أبو الهيجاء، قاسم العمري، عمر الدويك، سعد الجعفري، حاتم الحراسيس، ليال الجراح، جود الضروس، بتول إبراهيم، بلسم السعايدة، ويارا ناصر، بشرى نوفل، ليمار ومايا ونتالي طوروسيان، وروح ياسين، باسل عثمان، سرين النجار، معين النجار، أحمد السعود، محمد النجار، فارس العمري، عبد الرحمن حيمور، وليد قطامش، هاني رشيد، وأوس سيف.واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سيري ايه) هم: أحمد أبو هزيم، زكي أبو قاعود، منى الديري، جود الضروس، بشر الفاعوري، أنس الكسواني، سيف بني فارس، لين حرقوص، نور الله ناصر، عبدالله وعبيدة كريك، يوسف نوفل، وسيم سلامة، أحمد شديد عمر شقرة، وأحمد صبيح.