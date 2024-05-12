تقليص عدد أندية المحترفين.. زيادة التنافس أم تحجيم نجومية لاعبين

مهند جويلس

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عمان- تفاجأ الشارع الرياضي من النقاشات التي دارت في خلوة اتحاد الكرة مع أندية المحترفين أول من أمس، ومن أبرزها تقليص عدد الفرق بدوري المحترفين إلى 10 بدلا من 12 فريقا، في إشارة إلى تهبيط 4 فرق في الموسم المقبل، والذي سيكون الأخير بتواجد العدد المشارك حاليا.وتباينت ردود الفعل خلال الساعات الماضية حول التوجه الذي ينوي الاتحاد تطبيقه في الموسم 2025-2026، حيث بدأت الأندية الأقل حظا في تحقيق مراكز متقدمة وجماهيرها برفض الفكرة، إضافة إلى عدم قبول الفكرة عند غالبية الحاضرين من الأندية خلال الخلوة.وطرح الاتحاد الفكرة بهدف زيادة التنافس بين أندية المحترفين في الموسم بعد المقبل، من خلال تواجد 10 فرق بمستويات فنية قريبة، خوفا من تكرار ما يحدث في الموسم الحالي، والتباعد النقطي الكبير والواضح بين المتصدر وصاحب المركز الثالث بعد 19 جولة، إلى جانب زيادة الدخل من ريع الحضور الجماهيري، نظرا إلى أن المباريات أكثر تنافسية، ما يحفز الجماهير للحضور باستمرار.وبدأت مشاركة 12 فريقا بدوري المحترفين في الموسم 2009-2010، فيما سيقام الدوري بحسب النظام الجديد المراد تطبيقه من 3 مراحل أسوة بدوري المحترفات (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية)، بحيث سيلعب كل فريق 27 مباراة بدلا من 22 كما جرت العادة مؤخرا، علما بأن القرار لدى الاتحاد بتطبيقه من عدمه سيتم البت فيه في الفترات المقبلة.وعبر رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش، عن امتعاضه من فكرة تقليص عدد الفرق إلى 10 بدلا من 12، مشيرا إلى أن غالبية رؤساء الأندية رفضوا هذه الفكرة، مع إشارته إلى أن الاتحاد اتخذ القرار مسبقا وطرحه مع الأندية من أجل النقاش فقط، من دون تغيير وجه النظر فيه.وبين درويش في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الاتحاد يريد تقليص عدد الفرق بهدف زيادة الريع من الجماهير، مثمنا فكرة رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة الذي طرحها خلال الخلوة، من خلال توزيع ريع المباريات على جميع الأندية بدلا من منحها لصاحب الضيافة فقط، ما يدفع الجماهير للحضور في غالبية المباريات بغض النظر إن كانت على أرضه أو خارجها.وأضاف: "أفضل استمرار 12 فريقا بدوري المحترفين بهدف تصدير أكبر عدد من اللاعبين للكرة الأردنية والمنتخبات الوطنية، ولو قدم كل ناد لاعبا واحدا على الأقل للمنتخب الوطني، سيكون هناك 12 بدلا من 10، والتطوير يكون بزيادة عدد الفرق وليس تقليصها".وبدوره، أيد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، فكرة تقليص عدد الأندية من الناحية الفنية، بحيث يتواجد أبرز اللاعبين في فرق المحترفين وعددهم 10، وأن جودة الدوري تكون بنوعية اللاعبين وليس الكمية، بحيث يمثل فرق المحترفين اللاعبين الذين يستحقون التواجد فيه، مع أمنيته بإطلاق دوري "الرديف" تحت 23 عاما لزيادة فرصة المشاركة للاعبين في هذا السن.وكشف هايل لـ"الغد"، أن المنافسة ستشتد نظرا لتواجد 10 فرق بمستويات فنية متقاربة، إلى جانب رغبة الجماهير بالحضور المستمر للمدرجات من خلال وجود مباريات قوية 3 مرات في الموسم، حيث أن مباراة الفيصلي والوحدات وغيرها من القمم تلفت الأنظار إليها باستمرار، ما يمنح الدوري جمالا فنيا وإعلاميا.وقال المدير الفني لفريق سحاب محمد المحارمة: "إنه يفضل زيادة عدد الفرق بدلا من تقليصها، وأن زيادة عدد المباريات تأتي من خلال زيادة الفرق أو إضافة بطولة جديدة لدوري المحترفين"، مشيرا إلى أن القرار قد يكون إيجابيا بحالة واحدة وهي توزيع المنشآت الرياضية على الفرق بانتظام.ويرى المتابع إيهاب راشد، أن فكرة التقليص قد تكون ناجحة من خلال تواجد الفرق الأكثر إحترافية بين الأندية المحلية، والتي لا تعاني من ضائقة مالية كبيرة، وفقا لما يتم مشاهدته في المواسم الحالية، موضحا بأن نجاح الفكرة يتضح عند تطبيقه، مع أمله بأن تزداد الفرق المحلية في السنوات المقبلة بدوري المحترفين، من أجل زيادة شعبيته وبروز لاعبين أكثر في الموسم الواحد.