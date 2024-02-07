تكريم "مونديالي" ينتظر البطل.. وأبو زمع يتغنى بعموتة

مهند جويلس

الدوحة - لم يتوقع أحد أن يبلغ المنتخب الوطني لكرة القدم نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، عطفا على ما ظهر عليه المنتخب الوطني في الفترات الماضية، إلا أن "النشامى" خلع عباءة الانكسارات، وارتدى ثوب الأبطال في ليال تاريخية لن تمحى من الذاكرة.

وسيخوض المنتخب الوطني المباراة النهائية على ملعب "لوسيل" مساء السبت، أمام المنتخب القطري الذي فاز أمس على نظيره الإيراني بنتيجة 2-3، في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي.

وسيكون إحراز اللقب بمثابة معجزة كروية، نظرا للظروف الصعبة التي رافقت المنتخب الوطني قبل البطولة، بعد تخطيط عشوائي لمسيرة الإعداد، وتغيير الجهاز الفني في وقت حساس وصعب، وقبل بدأ البطولة تقريبا بستة أشهر.

كما عانت المسابقات المحلية من التوقف المستمر والتأجيلات في جولات عديدة، والتي سبقها إعادة ترتيب الأجندة وتوقف المنافسات الرسمية لأكثر من 7 أشهر، عدا عن المشاكل المالية في الاتحاد والأندية، في مشهد يؤكد مدى الصعوبات التي واجهت الاتحاد والمنتخب في سبيل إعداد منتخب منافس على البطولة.

وساهم حضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، في تعزيز الحالة الفنية والبدنية عند اللاعبين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التقدم.

وبدأ المنتخب الوطني أمس تدريباته على ملعب العقلة تحضيرا للمواجهة النهائية، حيث سيخوض المباراة بصفوف مكتملة، بعد أن عاد اللاعبان سالم العجالين وعلي علوان إلى القائمة عقب إيقافهما في المباراة الأخيرة بسبب الإنذارات، إلى جانب جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا أول من أمس على منتخب كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة، ضمن الدور نصف النهائي، في مباراة سيطر عليها بطريقة مثيرة لإعجاب المراقبين.

وضمن المنتخب فور وصوله للنهائي الحصول على 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على 5 ملايين دولار.

المتابع لمشوار المنتخب الوطني في الفترة الماضية، من التصفيات المؤهلة للبطولة وصولا للمباراة النهائية، يرى بأن الترشيحات كانت بعيدة عن الفريق، في ظل تراجع النتائج وكثرة الانتقادات.

وكان المنتخب قد خرج من الأدوار الأولى المؤهلة لكأس العالم وآسيا في التصفيات التي بدأت في العام 2019 وانتهت في العام 2022، ليتجه بعدها لخوض منافسات تأهيلية للبطولة الآسيوية مع منتخبات الكويت ونيبال وإندونيسيا، ويصعد بالعلامة الكاملة، في مسيرة كانت محفوفة بالمخاطر ونتائج مقلقة للجماهير.

"ستاد السعادة"

وأصبح ستاد أحمد بن علي المونديالي في نادي الريان، واحدا من الملاعب المفضلة للمنتخب الوطني والمشجع الأردني، نظرا لاحتضانه أهم مباراتين في تاريخ الكرة الأردنية، وشهد على إنجازين لم يتحققا من قبل.

وكانت البداية على هذا الملعب في مباراة ربع النهائي أمام طاجيكستان، إذ سجل "النشامى" وقتها الفوز عليه وتمكن من بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته.

وتواصلت الأفراح على الملعب ذاته أول من أمس، بعد أن تسجل الفوز التاريخي الأول على كوريا الجنوبية، وصعد بالفريق إلى المشهد الختامي، ليكون أول الواصلين إلى النهائي.

ولعب المنتخب أول مباراة له على هذا الملعب، خلال بطولة كأس العرب خلال العام 2021، لكنه خسر في تلك المباراة أمام المنتخب المغربي برباعية نظيفة.

إشادة مصرية

إلى ذلك، أجمع عدد من الصحفيين المصريين المتواجدين في الدوحة لتغطية أحداث كأس آسيا، بأن اللاعب موسى التعمري تحول إلى أيقونة أردنية وعربية لا يمكن التوقف عن مدحها، نظير ما قدمه خلال البطولة الحالية.

وتحدث الصحفيون المصريون أحمد حجازي، محمد الجزار وخالد علي عن نجومية التعمري الذي يعد خير سفير للكرة الأردنية في هذه البطولة، ونقل ما يقدمه مع نادي مونبيليه الفرنسي إلى منتخب بلاده.

وأكد حجازي بأن التعمري هو أفضل لاعب عربي بالفترة الحالية، حيث يتفوق على نظرائه من حيث الانضباط والمستوى الفني العالي والمستوى داخل أرضية الملعب، معتبرا إياه أفضل لاعب في بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، وتوقع بأنه سيتوج كأفضل لاعب عن القارة مع نهاية العام الحالي.

كما أثنى الجزار على ما قدمه التعمري مع "النشامى" في هذه النسخة، مشيدا بالتواضع الكبير الذي يتمتع به اللاعب مع الصحفيين عقب المباراة، من خلال التوقف معهم لأطول فترة ممكنة، والحديث معهم دون كلل أو ملل، بعكس عدة لاعبين لا يرغبون بالحديث مع وسائل الإعلام.

وأوضح علي بأن التعمري يستحق بأن يتوج جهوده مع المنتخب الأردني بالحصول على اللقب في نهاية المطاف، حيث قدم مستويات تفوق أي لاعب آخر بالبطولة، وأنه فاجأ الجميع بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها، متوقعا له مستقبل أكبر والتواجد مع أندية قوية في القارة الأوروبية.

توقعات بتكرار

سيناريو الأرجنتين

من المتوقع أن يحظى المنتخب الفائز بلقب كأس آسيا بعد غد السبت على تكريم من نوع خاص من اللجنة المنظمة للبطولة، ومشابه إلى حد ما بنهائي كأس العالم التي أقيمت على الملعب ذاته في نهاية العام 2022.

وتشير المعلومات إلى أن بطل الكأس الآسيوية سيخوض جولة في حافلة كبيرة مكشوفة، تستمر في المسير بدرب لوسيل كما حصل مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم.

رحلات مستمرة من عمان

إلى ذلك، بدأت شركات الطيران الأردنية في تسيير رحلات عديدة من عمان إلى الدوحة خلال الأيام الحالية، من أجل انتقال عدد كبير من الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني في أهم مباراة بتاريخه منذ تأسيس الاتحاد من العام 1949.

وشهدت الأيام الماضية حضور العديد من الجماهير من الأردن لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية، إلا أن فوز المنتخب وبلوغه المشهد الختامي، شجع مواطنين آخرين على البحث عن الطريقة للسفر بأسرع وقت، والعصور على طريقة لشراء تذكرة لمشاهدة المباراة النهائي من الملعب.

أبو زمع يتغنى بعموتة

في سياق متصل، أكد المدرب بالجهاز الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، أنه حضر إلى الدوحة مع المنتخب من أجل التعلم من المدير الفني الحسين عموتة، ملقبا إياه بـ "القبطان" الذي سيقود الكرة الأردنية والمنتخب إلى بر الأمان في الفترات المقبلة.

وبين أبو زمع لـ "الغد"، بأنه أكبر المستفيدين في الفترة الحالية، من خلال العمل مع عموتة الذي كان كلمة السر في تحويل المنتخب الوطني إلى واحد من أفضل منتخبات القارة خلال فترة وجيزة.

وأضاف: "الإرادة والتصميم والتركيز على الهدف رغم الضغوطات التي تعرضنا لها، كانت السبب في بلوغنا النهائي، ومنذ الفوز على العراق بثمن النهائي، رفعنا سقف الطموحات وتأكدنا بأن الإنجازات قريبة التحقيق".

ولفت أبو زمع إلى أن الدعم المقدم من الأسرة الهاشمية واتحاد الكرة ساهم في صناعة الإنجاز، مفيدا بأن جميع الأجيال السابقة خدمت المنتخب الوطني، إلا أن الجيل الحالي يعتبر الأفضل عبر التاريخ ووصفه بالجيل الذهبي.

وتوقع "البرنس" بأن يحترف أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين في دول متقدمة، مؤكدا أنهم يستحقون أفضل الأندية، عطفا على ما قدموه خلال النسخة الحالية من البطولة.

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عبدالله أبو زمع إلى جانب الحسين عموتة في إحدى تدريبات المنتخب -(من المصدر)



