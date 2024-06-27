 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تنافس أردني فلسطيني لبناني في سباق الرمان اليوم

عدد من المشاركين في سباق الحسين لتسلق الرمان-(من المصدر)
عدد من المشاركين في سباق الحسين لتسلق الرمان-(من المصدر)
عمان- يشهد سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2024، الذي يقام اليوم في محافظة جرش ‏‏بمنطقة الرمان، تحديا كبيرا بين المشاركين البالغ عددهم  28 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان ويتكون السباق من 3 جولات للمشاركين كافة. اضافة اعلان
ويبحث السائقون عن إنجاز جديد والحد من تقدم السائق اللبناني روجيه فغالي صاحب الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي بزمن 1.47.139 دقيقة، حيث قام عدد من السائقين بتجهيز سياراتهم بشكل يدل على قوة المنافسة منهم أيمن النجار، حسام سالم، مصطفى عطاري، وشاكر جويحان، هشام وأمير النجار، ويدخل على خط المنافسة من لبنان اليكيس نجل السائق روجيه وشادي الفقيه، ومن فلسطين طارق صرصور، حمادة عودة، محمد الشرفا ورامي جابر. وفيما يأتي، قائمة المشاركين في السباق:
 روجيه فغالي (لبنان) – (ميتسوبيشي بروتوتايب)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي 8 بروتوتايب)، حسام سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير)، أيمن النجار(ايفو بروتو تايب)، أمير هشام النجار (ميتسوبيشي اسفو 9)، هشام أمير النجار(ميستوبيشي كولت بروتوتايب)، محمد شاهين (سوبارو امبريز)، شادي الفقيه (لبنان) -( رينو كليو 5، وأليكس فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي لانسر ايفو 8)، حمادة عودة (فلسطين) – (ميتسوبيشي ايفو ‏‏10)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، شاكر جويحان (ميتسوبيشي ايفو 9)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، رائد دهشان (بروتون ويرا)، خليل ‏‏المحيسن ( بي ام دبليو ام ايه 30 ام 3)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، عدي الداود (ميتسوبيشي ‏‏ايفو8)، محمد الشرفا (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 30)، عمار القيسي (غولف في دبليو)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، أحمد جانخوت  (غولف في دبليو ام ك 2)، سيف منصور (تويوتا كورولا 86)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله شاهين (سوبارو امبريزا اس تي اي)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، رامي جابر (فلسطين) -( سوبارو امبريزا اس تي اي)، ويزن جمعة (رينو كليو آر اس).
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