تنافس محتدم في الدرجتين الأولى والثانية للشطرنج اليوم

مصطفى بالو

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عمان- تتجدد المنافسة في منافسات دوريي الدرجة الأولى والثانية للشطرنج اليوم، من خلال إقامة الجولة الرابعة عند الساعة السادسة مساء في قاعة المغفور له الحسين بن طلال.وتشتد المنافسة على فض الشراكة في منافسات الدرجة الأولى، والذي يتصدرها جديتا بفارق كسر التعادل عن محتكر اللقب لسنوات طويلة فريق الشطرنج الملكي، رغم تساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما تنشد فرق الدرجة الثانية مطاردة المتصدر المفرق، بفارق نقطة واحدة عن إيدون الذي يملك 4 نقاط.ورد مدير البطولة عضو الاتحاد م. أسامة ربيع على استفسارات "الغد" قائلا: "تشهد البطولتين تنافسا قويا منذ انطلاق الجولة الأولى، والتي عمدت فيها أندية الدرجتين، لتعزيز صفوفها بخيرة اللاعبين واللاعبات من أهل الخبرة والشباب، والمحترفين على سوية عالية، بحثا عن المنافسة على المراكز المتقدمة، وسيبقى السجال مستمرا حتى الجولات الأخيرة، للكشف عن هوية بطلي الأولى والثانية، والهابطين إلى مصاف الدرجة الثانية".وشهدت منافسات الجولة الثالثة، فوز الملكي على أصدقاء أريحا بنتيجة 4-0، حيث تغلب الأوكراني يوري كروبا على هاشم حجازين، أحمد الخطيب على مازن أبو محفوظ، سامي السفاريني على العراقي مصطفى العطية، ولؤي سمير على نافز بركات.وفاز المهندسين على شباب عين كارم بنتيجة 4-0، حيث تغلب المصري سمير السيد على مايا إيراني، حسن ابو السميد على محمد السفاريتي، ركان العطار على باسل داوود، وطاهر علي على ركان داسة.وفاز جديتا على الفحيص الأرثوذكسي بنتيجة 4-0، حيث تغلب انس خويرة على فوزي اكرم، واحمد ربابعة على ربى القضاة، عيسى الزعبي على لانا حيمور، والبشر ربابعة على قاسم حسين.وفاز أمانة عمان على أبو نصير بنتيجة 3-1، حيث، تغلب مهند فرحان على عامر بدر، بشرى الشعيبي على كمال نذير، والفلسطينية ايمان صوان على معتز غنيم، وخسر موسى نعيم أمام حمود عبدالمنعم.وشهدت منافسات الجولة الثالثة في دوري الدرجة الثانية، فوز المفرق على المقاولين بنتيجة 2.5-1.5، حيث، تغلب اسماعيل همام على علي السكارنة، وعبدالعزيز بني ياسين على براء العساف، وتعادل طارق السعود مع محمد عمر، وخسر عبدالله بني ياسين أمام احمد عمر.وتعادل ايدون مع الوطني بنتيجة 2-2، حيث، تغلب نضال كنعان على أيوب القصاص، ومأمون طلفاح على فاروج اوهنيان، وخسر حافظ بكر أمام ماهر البرغوثي، وبهاء الدين الغزو أمام سيفان كريكوريان.ويتصدر منافسات الدرجة الأولى، فريق جديتا برصيد 6 نقاط، متقدما بكسر التعادل على الملكي الثاني بعد تساويهما بالرصيد ذاته، وحل فريق أمانة عمان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.ويتصدر المفرق دوري أندية الدرجة الثانية برصيد 6 نقاط، ويحتل ايدون المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وبسمان المركز الثالث برصيد 4 نقاط.ويتولى إدارة دوري الدرجتين الأولى والثانية م. أسامة الربيع، فيما يتولى الدولي نبيل الجنيدي مهمة الحكم العام لـ"الأولى"، ويساعده الدولي قاسم نمر، فيما تتولى الحكم العام الدولي نسرين كنعان مهمة الحكم العام لـ"الثانية" وتساعدها الحكم الوطني رحمة الأحمد.