تنافس محتدم في بطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية اليوم

مصطفى بالو

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عمان- يغلف التنافس المحتدم بطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية، والتي تنطلق منافساتها عند الساعة 2 ظهر اليوم، وسط مشاركة واسعة من الأبطال والبطلات لمختلف الفئات العمرية، والتي تأتي انسجاما مع رواج الرياضة البدنية، وسطوع نجمها وإنجازاتها النوعية للرياضة الأردنية في المشاركات الخارجية.وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام: " كثفنا الجهود في اتحاد اللعبة، وعملنا بروح الفريق لإنجاز الترتيبات الإدارية واللوجستية كافة، بهدف تقديم البطولة الأولى بشكل احترافي، يقترب إلى حد كبير من مساهماتنا للبطولات الدولية والعالمية، وما لفت انتباهنا العدد الكبير من المشاركين والمشاركات، وبروز "العائلات" مما ينسجم مع أهدافنا في دخول تحدي اللياقة البدنية كل بيبت أردني، في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاع عدد الأندية والمراكز المهمتمة بهذه الرياضة البدنية، وإقامة منافسات خاصة بها، مما جعلنا أمام منجم خامات مميزة من كلا الجنسين، وسيكون المستفيد الأول المنتخبات الوطنية والرياضة الأردنية".وأضاف: "وأصبحت تحديات اللياقة البدنية تشكل "لغة" مشتركة عالمية، بمعنى تلقى اهتماما كبيرا من الاتحاد الدولي الذي غير اسمه إلى "الاتحاد الدولي للياقة البدنية والأجسام"، مقدما اللياقة البدنية التي راجت في العديد من الدول العربية والآسيوية والعالمية، ولها بطولاتها ضمن أجندة نشاطات تلك الاتحادات على إطاريها الوطني والدولي، وتقطع تحديات اللياقة البدنية شوطا كبيرا لكسبها الصفة الأولمبية".وزاد: "وما يزيد من التفاؤل لدينا ارتفاع عدد المشاركين إلى 60 لاعبا ولاعبة، ويعتبر الرقم كبيرا بالنسبة للبطولة الأولى، ومن الحتمل أن يزداد قبل إغلاق باب التسجيل عند انطلاق المنافسات اليوم، لدينا فريق إداري متخصص، يتولى الإشراف على هذه البطولة، ونملك قاعدة حكام متخصصة ونالوا الشارة الدولية في تحكيم فعاليات تحديات اللياقة البدنية، وأظهروا التميز والكفاءة، ولعل توافر تلك الأمور يوفر ظروفا مناسبة لإنجاح البطولة التي نتوقع فيها حضورا جماهيري كبيرا".وعن الهدف من إقامة بطولة الأردن الأولى في هذا التوقيت، أجاب كلمات: "الهدف من إقامة هذه البطولة، إتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة من الجنسين، لتقديم وثائق اعتمادهم البدنية إلى صفوف المنتخب الوطني، خاصة وأن البطولة تخلو من مشاركة عناصر المنتخب الوطني حاليا من الجنسين، وسنختار أفضل العناصر وفق النتائج والرأي الفني للمسؤولين إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي سيخوض غمار المنافسة في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".ويذكر أن المنتخبات الوطنية لتحدي اللياقة البدنية، فرضت حضورها العربي والقاري والدولي، وحصدت 34 ميدالية ملونة، وحصدت كأس بطل أبطال العالم وكأس الرئيس في جورجيا، من خلال أولى مشاركاتها الخارجية في البطولتين العربية والآسيوية وبطولة العالم بإسبانيا، والبطولة الدولية في جورجيا.