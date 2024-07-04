 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تنافس محتدم في بطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية اليوم

منتخب اللياقة البدنية خلال تتويجة بالميدالية البرونزية في البطولة العربية مؤخرا-(الغد)
منتخب اللياقة البدنية خلال تتويجة بالميدالية البرونزية في البطولة العربية مؤخرا-(الغد)
عمان- يغلف التنافس المحتدم بطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية، والتي تنطلق منافساتها عند الساعة 2 ظهر اليوم، وسط مشاركة واسعة من الأبطال والبطلات لمختلف الفئات العمرية، والتي تأتي انسجاما مع رواج الرياضة البدنية، وسطوع نجمها وإنجازاتها النوعية للرياضة الأردنية في المشاركات الخارجية.اضافة اعلان
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام: " كثفنا الجهود في اتحاد اللعبة، وعملنا بروح الفريق لإنجاز الترتيبات الإدارية واللوجستية كافة، بهدف تقديم البطولة الأولى بشكل احترافي، يقترب إلى حد كبير من مساهماتنا للبطولات الدولية والعالمية، وما لفت انتباهنا العدد الكبير من المشاركين والمشاركات، وبروز "العائلات" مما ينسجم مع أهدافنا في دخول تحدي اللياقة البدنية كل بيبت أردني، في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاع عدد الأندية والمراكز المهمتمة بهذه الرياضة البدنية، وإقامة منافسات خاصة بها، مما جعلنا أمام منجم خامات مميزة من كلا الجنسين، وسيكون المستفيد الأول المنتخبات الوطنية والرياضة الأردنية".
وأضاف: "وأصبحت تحديات اللياقة البدنية تشكل "لغة" مشتركة عالمية، بمعنى تلقى اهتماما كبيرا من الاتحاد الدولي الذي غير اسمه إلى "الاتحاد الدولي للياقة البدنية والأجسام"، مقدما اللياقة البدنية التي راجت في العديد من الدول العربية والآسيوية والعالمية، ولها بطولاتها ضمن أجندة نشاطات تلك الاتحادات على إطاريها الوطني والدولي، وتقطع تحديات اللياقة البدنية شوطا كبيرا لكسبها الصفة الأولمبية".
وزاد: "وما يزيد من التفاؤل لدينا ارتفاع عدد المشاركين إلى 60 لاعبا ولاعبة، ويعتبر الرقم كبيرا بالنسبة للبطولة الأولى، ومن الحتمل أن يزداد قبل إغلاق باب التسجيل عند انطلاق المنافسات اليوم، لدينا فريق إداري متخصص، يتولى الإشراف على هذه البطولة، ونملك قاعدة حكام متخصصة ونالوا الشارة الدولية في تحكيم فعاليات تحديات اللياقة البدنية، وأظهروا التميز والكفاءة، ولعل توافر تلك الأمور يوفر ظروفا مناسبة لإنجاح البطولة التي نتوقع فيها حضورا جماهيري كبيرا".
وعن الهدف من إقامة بطولة الأردن الأولى في هذا التوقيت، أجاب كلمات: "الهدف من إقامة هذه البطولة، إتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة من الجنسين، لتقديم وثائق اعتمادهم البدنية إلى صفوف المنتخب الوطني، خاصة وأن البطولة تخلو من مشاركة عناصر المنتخب الوطني حاليا من الجنسين، وسنختار أفضل العناصر وفق النتائج والرأي الفني للمسؤولين إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي سيخوض غمار المنافسة في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
ويذكر أن المنتخبات الوطنية لتحدي  اللياقة البدنية، فرضت حضورها العربي والقاري والدولي، وحصدت 34 ميدالية ملونة، وحصدت كأس بطل أبطال العالم وكأس الرئيس في جورجيا، من خلال أولى مشاركاتها الخارجية في البطولتين العربية والآسيوية وبطولة العالم بإسبانيا، والبطولة الدولية في جورجيا.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1720097804332807100

توقيت وظروف المعسكر المنتظرلـ"النشامى" في تركيا .. هل يخدمان التطلعات؟

منذ2 ساعة
جانب من تدريبات سابقة لمنتخب السيدات لكرة القدم - (من المصدر)

تركيا وجهة محتملة لمنتخب السيدات بعد إلغاء "الأرز الدولية"

منذ2 ساعة
مهاجم المنتخب الوطني إبراهيم صبرة يسدد الكرة خلال لقاء الإمارات - (من المصدر)

منتخب الشباب في غرب آسيا .. إيجابيات تفوق السلبيات

منذ2 ساعة
لاعب الوحدات أحمد سمير خلال مواجهة الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي - (من المصدر)

سمير: تأثرت لغيابي عن "النشامى".. وأتمنى استمرار "البيكاسو" مع الوحدات

منذ2 ساعة
لاعبو المنتخب الوطني يعتلون منصة التتويج في بطولة مصر الدولية - (من المصدر)

4 ميداليات ملونة لـ"الجولف" في بطولة مصر الدولية

منذ2 ساعة
لاعبتان ناشئتان تتدربان خلال المعسكر التدريبي الدولي الذي اقيم مؤخرا في الأردن -(من المصدر)

"ناشئي التايكواندو" يشارك في بطولة كوريا الدولية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات |03 تموز 2024
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أيام زمان

أيام زمان

غلاء إيجارات المنازل 03 تموز 2024

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن
 