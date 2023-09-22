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"تنفيذية" الكرة تعقد اجتماعا غدا لبحث أزمة الأندية

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اتحاد كرة القدم
عمان -  تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة عند الساعة العاشرة من صباح غد السبت، اجتماعا مطولا، لبحث حلا لمشكلة تعليق أندية المحترفين المشاركة في دوري المحترفين.اضافة اعلان
وسيتم خلال الاجتماع طرح الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في أنهى اكبر أزمة بين الأندية والاتحاد في تاريخ الكرة الأردنية.
وفهمت "الغد" من مصدر مطلع ان الاتحاد يسعى لانهاء الازمة من خلال الإجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة من الاندية وتضم م. نضال الحديد رئيس النادي الفيصلي، وبشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات،ونائب رئيس نادي الجليل سعيد العجاوي، وربما يكون الاجتماع بحضور كافة رؤساء الاندية.
ونفذت الأندية الأردنية المحترفة، قرارها بتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس من  دوري المحترفين، احتجاجا على عدم استجابة اتحاد كرة القدم لمطالبها.
وكان الاندية قد طالبت خلال اجتماعها الاخير لرؤساء الأندية والتي عقده في مقر نادي الوحدات رسميا من اتحاد الكرة دعم الفرق قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار لكل ناد مشارك في الدوري، حيث لم ينجح الاتحاد في تأمين شركة راعية للدوري حتى الآن، وسط صعوبات مالية تعصف بالاندية.
و التزمت أندية الرمثا وسحاب والحسن والحسين اربد والعقبة ومغير السرحان و الجليل والفيصلي والاهلي بعدم خوض مباريات الأسبوع. 
فيما أعلنت أندية السلط والوحدات ومعان وشباب الأردن التزامها بقرار التعليق وعدم خوض مباراتي غد، على الرغم من كتاب اتحاد الكرة المرسل للأندية ، ومضمونه بأنه سيضطر لتطبيق التعليمات وفق الأنظمة والقوانين حال تعليق المشاركة. 
 وانتقد رئيس شباب الأردن سليم خير ،  أسلوب اتحاد كرة القدم  في التعامل مع ازمة  تعليق المشاركة. 
وقال خير أن رسالة التحذير والتهديد، التي صدرت عن الاتحاد، حول إمكانية اتخاذ عقوبات بحق الأندية في حال علقت المشاركة، ساهمت في التمسك بالقرار.
وقال خير، في تصريحات إعلامية : "الأزمة المالية للأندية تختلف عن أزمة الاتحاد، فالأخير يتحصل على الأموال من اللجنة الأولمبية والحكومة وفيفا والاتحاد الآسيوي، كما تقاضى خلال جائحة كورونا معونة طارئة من الاتحاد الدولي، في حين لا تحصل الأندية سوى على 100 ألف دينار. 
وشدد خير على أن عمل مجالس الإدارات يعد "تطوعا"، ومع ذلك تسعى جاهدة للبحث عن شركات ترعى فرقها، لكن دون نتيجة.
من جانبه قال نائب سمو  رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، ان الاتحاد لم يقصر مع الاندية وان ما يرد للاندية من الاتحاد يبلغ 150 الف دينار  ويطالبو الان بمبلغ  200 الف دينار وقفت على 50 الف.
وبين جمعة في تصريحات تلفزيونية، " ان الحل في  تخصيص الاندية وتشكيل رابطة لايجاد اندية قوية، وأضاف عدد من  الاندية امورها جيدة وبعضها امورها المحاسبية غير واضحة ونحن في اجتماع مستمر وتواصل مع الاندية وسنواصل الحوار معها بعض الديون على الراعي السابق لم نحصلها وعندما نستلم مستحقاتنا سوف نبادر بدعم الاندية".
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