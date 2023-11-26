"تنفيذية الكرة" تلتقي عموتة وتوجه باستمراره في قيادة المنتخب

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

أكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، تتوجه لتجديد الثقة بالمدير الفني للمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة، رغم الانتقادات التي وجهت للمنتخب في المباريات الرسمية والودية الأخيرة في عهد المدرب المغربي.وتفيد المعلومات، بأن المدرب سيبقى مستمرا في عمله خلال الفترة المقبلة، ومنحه فرصة إضافية لقيادة المنتخب في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر.وعقدت اللجنة التفيذية اجتماعا مع عموتة، عقب الخسارة أمام المنتخب السعودي في عمان، في ثاني مباريات المنتخبين بالتصفيات الآسيوية المشتركة، حيث ناقشت مع المدرب أسباب تراجع المنتخب، في ظل البداية غير الموفقة في منافسات التصفيات المشتركة، من خلال التعادل مع منتخب طاجكستان بهدف لهدف، والخسارة أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، إضافة إلى سلسلة الخسائر في المواجهات الودية والنتائج الثقيلة والأداء الفني غير المقنع، خصوصا في ظل توفير اتحاد الكرة طلبات عموتة كافة، من توقفات لدوري المحترفين، والمعسكرات الداخلية وتأمين طائرة خاصة لنقل المنتخب في رحلة إلى طاجكستان ذهابا وعودة. ولم يرشح عن الاجتماع، ما مبررات عموتة للبداية الضعيفة للمنتخب في بداية المشوار، أو موضوع إضافة مدرب وطني للجهاز الفني المغربي، رغم أن تبريرات المدرب السابقة كانت بالحاجة إلى مزيد من الوقت.وفهمت "الغد"، أن تدريبات المنتخب المقبلة، ستنطلق يوم الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، على 9 ملاعب من بينها 7 ملاعب استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.ويلعب المنتخب الوطني في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كلا من: جمهورية كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت عمان على ستاد الجنوب.ويستكمل "النشامى" مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته. ولم يسبق لمنتخب الأردن خوض أي مباراة مع البحرين أو ماليزيا في نهائيات كأس آسيا، خلال مشاركاته الأربع الماضية، لكن سبق وأن واجه كوريا الجنوبية، حيث خاض منتخب الأردن مباراة قوية أمام كوريا في نهائيات كأس آسيا "الصين 2004"، وانتهت يومها بالتعادل السلبي، حيث كان يقود "النشامى" حينها المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.