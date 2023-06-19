الثلاثاء 20 حزيران 2023
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تنوع حلبات سباقات السيارات يثري الحركة السياحية

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السائق غيث وريكات خلال مشاركته في سباق السرعة الثاني - ( من المصدر)
عمان - بات التنوع في سباقات السيارات في عدد من الأماكن الأثرية والسياحية سواء كانت للراليات أو سباقات للدرفت أو للسرعة، يثري السباقات، حيث تقام سباقات السرعة والدرفت في منطقة البحر الميت السياحية ومحافظة مادبا – حلبة منجا، ومؤخر أقيم سباق السرعة الثاني في بوليفارد العبدلي، وتقام سباقات الكارتينغ في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار،  كما أن الراليات تقام في مناطق أثرية كالمغطس والبحاث وسويمة ونهر الأردن، إضافة إلى عدة أماكن أثرية سياحية أخرى، ما يساهم بشكل كبير في رفد الحركة السياحية في المملكة، ويشجع العائلات على متابعة السباقات والاستمتاع بالتشويق من خلال العروض التنافسية التي يقدمها السائقون، إضافة للمعرض الدائم للأردنية لرياضة السيارات في حلبة جوردن سبيد سنتر، من أجل توفير قطع غيار سيارات الكارتينغ، بالشكل الفوري أثناء تنافس المتسابقين في بطولة الأردن للكارتينغ.اضافة اعلان
وتقام كافة سباقات السيارات وفق قوانين الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وتطبق فيها كافة قواعد السلامة العامة للسائقين والجمهور.
وقال السائق غيث وريكات: "التنوع في إقامة السباقات في أكثر من موقع أمر مهم، ويؤدي إلى نشر رياضة السيارات بشكل أكبر، ويتيح الفرصة لرفد دماء جديدة للمشاركة في سباقات السيارات، ويشجع الداعمين على مواكبة دعمهم للسائقين، وأن نكون متواجدين في سباقات تقام بالمحافظات، واتمنى أنا شخصيا إقامة سباق في إربد عروس الشمال، ويجب أن نذهب للناس، وعلى سبيل المثال سباق السرعة الثاني الذي أقيم مؤخرا في بوليفارد العبدلي وسط العاصمة عمان ، تابعه جمهور كبير، ومتعطش لإقامة سباقات للسرعة في مثل هذه التجمعات لاعتبارات كثيرة، ويجب أن نذهب للناس، حيث أن بعض الحلبات بعيدة عن الناس ما يثقل عليهم الحضور، وعندما تكون السباقات قريبة، يكون العبء أقل على الجمهور، واتوجه بالشكر للأردنية لرياضة السيارات على جهودها في إنجاح سباق السرعة الثاني وأخص بالذكر المتطوعين لما قدموه من جهد كبير".
وقال السائق شاكر جويحان:"إن التنوع في أماكن حلبات السباقات، وتغيير كل المجريات، قد يكون عند السائقين المخضرمين خبرة في بعض الحلبات كحلبة سوفكس أو حلبة نادي السيارات الملكي، وتكون الأفضلية لصالحهم، وهذا التنوع يعطي السائقين الآخرين فرصة الفوز في السباقات، حيث أن مهارات كثيرة من السائقين تكون متشابهة، أنا أؤيد إقامة سباقات على حلبات للسباقات، مع الإبقاء على إقامة سباقات في حلبات السباقات القديمة، لاتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس".
وأشار أمير هشام النجار: " أنا الآن في الإجازة الجامعية، حيث أدرس إدارة أعمال في بريطانيا، واستغل وقتي للمشاركة في سباقات السرعة، الوقت يسمح لي بالمشاركة في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، وسباق السرعة المقبل، وفي سباق بانوراما البحر الميت، الذي أحرزت فيه اللقب للمرة الأولى العام الماضي، إن تنوع أماكن السباقات والحلبات، يؤدي لرفع وتيرة المنافسة بين السائقين، كما أن لكل حلبة طبيعة مختلفة يستطيع من خلالها السائقون الإبداع".
ونوه :"اصبح السائقون الشباب ينافسون سائقين مخضرمين وينافسون بقوة على المراكز الأولى، ما يعمل على خلق أجواء تنافسية قوية للوقوف على منصة التتويج، هدفي المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، شريطة أن لا يتضارب الأمر مع دراستي الجامعية".
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