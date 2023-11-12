تواجد أردني في البطولات العربية والآسيوية بكرة اليد

وعلى الصعيد الآسيوي، اختار الاتحاد الآسيوي المراقبين الفنيين الدكتور زين العابدين بني هاني ونصر سالم للمشاركة في اللجنة الفنية المشرفة على منافسات بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، والتي تقام في الكويت منتصف الشهر الحالي.
من ناحية أخرى بدأ طاقم الحكام الدولي والمكون من: أكرم الزيات وياسر عواد في إدارة عدد من المباريات المهمة في الدوري الكوري الجنوبي، وذلك بناء على اختيار الاتحاد الآسيوي، والذي سبق له وأن اختار الحكمين الزيات وعواد للمشاركة في الدوري الكوري الموسم الماضي.
وتأتي هذه الاختيارات نظرا للمستوى المتقدم والمتطور الذي وصل إليه التحكيم الأردني، والذي يعد الأبرز حاليا على الصعيد العربي، والمتميز على مستوى القارة الآسيوية، إضافة إلى خبرة المراقبين الفنيين في تولي إدارة ومراقبة البطولات المهمة.