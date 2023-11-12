تواجد أردني في البطولات العربية والآسيوية بكرة اليد

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يشارك مجموعة من الحكام والمراقبين بكرة اليد، في العديد من الاستحقاقات العربية والآسيوية المقبلة، حيث وقع اختيار الاتحاد العربي على طاقم الحكام القاري محمد فريد وخالد العياصرة للمشاركة في إدارة لقاءات البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في مدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، كما اختار الاتحاد العربي أمين سر الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات الدكتور سليم الجزازي ليكون ضمن اللجنة الفنية المشرفة على منافسات البطولة العربية بتونس، والتي تشهد مشاركة 10 منتخبات هي إلى جانب المنتخب الوطني الأردني، منتخبات تونس والجزائر والعراق والكويت وليبيا والمغرب والسعودية، فيما قرر الاتحاد العربي مشاركة المنتخبين التونسي والسعودي بمنتخبين (أوب) لكل منتخب.وعلى الصعيد الآسيوي، اختار الاتحاد الآسيوي المراقبين الفنيين الدكتور زين العابدين بني هاني ونصر سالم للمشاركة في اللجنة الفنية المشرفة على منافسات بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، والتي تقام في الكويت منتصف الشهر الحالي.من ناحية أخرى بدأ طاقم الحكام الدولي والمكون من: أكرم الزيات وياسر عواد في إدارة عدد من المباريات المهمة في الدوري الكوري الجنوبي، وذلك بناء على اختيار الاتحاد الآسيوي، والذي سبق له وأن اختار الحكمين الزيات وعواد للمشاركة في الدوري الكوري الموسم الماضي.وتأتي هذه الاختيارات نظرا للمستوى المتقدم والمتطور الذي وصل إليه التحكيم الأردني، والذي يعد الأبرز حاليا على الصعيد العربي، والمتميز على مستوى القارة الآسيوية، إضافة إلى خبرة المراقبين الفنيين في تولي إدارة ومراقبة البطولات المهمة.