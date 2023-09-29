الجمعة 29 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

توجه لاعتماد 4 أجنبيات في دوري المحترفات الموسم المقبل

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اللبنانية ليلى إسكندر لاعبة فريق الاتحاد الموسم الماضي - (من المصدر)
عمان - علمت "الغد" من مصادر موثوقة، عن توجه الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، لاعتماد 4 لاعبات أجنبيات لكل ناد في دوري المحترفات الموسم المقبل بنسخته السادسة في العام 2024.اضافة اعلان
وكان اتحاد الكرة قد سمح لأندية دوري المحترفات بزيادة عدد اللاعبات الأجنبيات خلال بطولة الأندية النسوية (الأردنية السعودية) إلى 4، ما ساهم بزيادة قوة البطولة بشكل عام، وارتفاع مؤشر المنافسة على المراكز الأساسية مع اللاعبات المحليات، علما بأن البطولة كانت من نصيب فريق الاتحاد الأردني.
وشهد الموسم الماضي إصدار قانون جديد من اتحاد الكرة، يسمح للفرق المشاركة بالتعاقد مع لاعبتين كحد أقصى من اللاعبات غير الأردنيات، بشرط أن تتعدى مدة إقامة اللاعبة عاما واحدا، ولم يتحدد مصير هذا القرار بالموسم المقبل، في ظل زيادة عدد الأجنبيات إلى 4.
وتوج فريق الاتحاد بلقب دوري النسخة الأخيرة من "المحترفات" للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح الفريق الرابع الذي يحرز باللقب بعد فوز الأهلي به في العام الماضي، وتتويج عمان بنسختي 2020 و2021، فيما ظفر فريق شباب الأردن بلقب النسخة الأولى من دوري المحترفات في العام 2019.
وتركت اللاعبة الأجنبية انطباعا طيبا في الموسم الماضي، لا سيما مع بطل الدوري فريق الاتحاد، حيث كانت مهاجمته اللبنانية ليلى إسكندر الأكثر مساهمة بالأهداف بالبطولة بشكل عام، بعد تسجيلها 14 هدفا، وصناعتها لثلاثة أهداف، فيما صنعت زميلتها المدافعة المصرية أمنية محمود هدفين، وقدمت حضورا طيبا في الخط الخلفي، ليكون الاتحاد الأقل قبولا للأهداف باستقباله 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة.
وحصلت لاعبة الأرثوذكسي، الغانية ناومي أنيما على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في البطولة، بعد مساهمتها الكبيرة مع فريقها الذي حل ثانيا، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة في المباراة 4 مرات من أصل 12 مباراة لعبها فريقها، وتسجيلها 4 أهداف وصناعتها لـ3، فيما كانت زميلتها ومواطنتها رحمة جافارو مؤثرة على نتائج الفريق بشكل ملحوظ، بعدما حلت وصيفة لهدافة الدوري وبرصيدها 9 أهداف.
من جهتها، قدمت مهاجمة النصر فريدريكا توركوزور من غانا، أداء مميزا بعد حضورها في منتصف الموسم تقريبا، فسجلت 7 أهداف كثالث أكثر اللاعبات زيارة للشباك بالبطولة، بالاشتراك مع 3 لاعبات آخريات، فيما سجلت الكولومبية جنفير كنكام مع فريقها الاستقلال 5 أهداف، رغم تواضع مستوى فريقها بالبطولة بشكل عام.
ويتجه اتحاد الكرة أيضا، لزيادة عدد الفرق بدوري المحترفات إلى 6، بعد أن كان قد اتخذ هذا القرار في الموسم الماضي، إلا أن حامل اللقب وقتها الأهلي فضل الانسحاب من البطولة قبل انطلاقتها، ما أدى إلى إقامة البطولة بخمسة فرق لموسم آخر.
واحتل فريق الاستقلال المركز الأخير على سلم ترتيب دوري المحترفات للموسم المنصرم، بعد جمعه نقطة واحدة فقط، ليتم تعليق مصيره حتى إشعار آخر، مع احتمالية كبيرة لاستمراره بين الكبار الموسم المقبل، فيما يتأهل بطل دوري الدرجة الأولى الذي تقام قرعته بعد غد الاثنين، ويبدأ في الثالث عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى دوري المحترفات.
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