السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توجه لتنظيم لقاء ودي يجمع "النشامى" والأولمبي

الحسين عموتة وعبدالله ابو زمع خلال جرعة تدريبية سابقة للمنتخب الاول - ( من المصدر)
الحسين عموتة وعبدالله ابو زمع خلال جرعة تدريبية سابقة للمنتخب الاول - ( من المصدر)
عمان – تتجه النية لتنظيم مباراة ودية تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23، خلال الأسبوع الحالي، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.اضافة اعلان
ويستعد منتخب النشامى لملاقاة منتخب باكستان يومي 21 و26 الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم، فيما يستعد المنتخب الأولمبي للمغادرة إلى السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تسبق مشاركته في كأس آسيا التي تقام في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر المقبل.
وينتظر أن يبدأ المنتخبان تدريباتهما مساء يوم غد الاثنين، بعد إعلان قائمة اللاعبين المستدعين من المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، والمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع.
وكان عموتة قد عاد لعمان فجر اليوم بعد زيارة خاصة للمغرب، وبدأ مع جهازه المعاون ترتيب التحضيرات للمواجهتين مع المنتخب الباكستاني، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا، المنتخبين السعودي والطاجيكي،  حيث يدخل المنتخب في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين بانتظار التحاق المحترفين في الخارج.
وسيركز عموتة على إقامة عدد من الجرعات التدريبية خلال ساعات النهار في أيام رمضان، نظرا لإقامة المباراة الأولى مع المنتخب الباكستاني عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بسبب عدم توفر الانارة في ملعب المباراة بالباكستان. 
والحال ينطبق على المنتخب الأولمبي الذي نال من اتحاد الكرة وقتا مناسبا للتحضيرات قبل السفر للسعودية على حساب أندية المحترفين، وسيكون هناك تنسيق بين عموتة وأبو زمع بشأن اللاعبين المشتركين بين المنتخبين.
ومن المتوقع أن يعتمد عموتة بشكل كبير على القائمة التي اختارها في منافسات كأس آسيا 2023، وعادت بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للمشهد النهائي والحصول على مركز وصافة البطولة القارية، وضمت حينها القائمة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش" صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
فيما تبدو خيارات أبو زمع المتوقعة تركز على تشكيلته الأخيرة مع إضافة عدد من اللاعبين لتعويض غيابات اللاعبين أمين الشناينة، هايل الذيابات، ورزق بني هاني بسبب الإصابة، وتضم القائمة كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، مالك علان، مهند أبو طه. 
ويبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط. 
ويعول المنتخب الأولمبي على المشاركة في بطولة غرب آسيا، كمحطة مهمة في رحلة الإعداد البدنية والفنية بحثا عن مشاركة إيجابية وقوية في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف إلى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.
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