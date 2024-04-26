الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توخيل: غنابري سيلعب وسيسجل في شباك ريال مدريد

666446Image1
سيرج غنابري

قال مدرب بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخيل، الجمعة، أن المهاجم سيرج غنابري "سيلعب وسيسجل" في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، لكن مشاركة جناحه الآخر لوروا ساني محل شك.

وسجل غنابري هدفا في مرمى أرسنال الإنجليزي (2-2) في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في التاسع من أبريل الحالي قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

اضافة اعلان

وقال توخيل إنه سيعود الأسبوع المقبل لكنه لم يكشف ما إذا كان سيلعب أساسيا أم لا.

ومن غير المرجح أن يشارك سانيه، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بسبب إصابة في عظمة العانة، حيث قال توخيل إن بايرن بحاجة إلى "يتعامل مع إصابته يومًا بعد يوم".

كما يحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريب.

ويفتقد بايرن بطل أوروبا ست مرات خدمات جناحه الفرنسي الآخر كينغسلي كومان ومواطنه المدافع ساشا بوي والسنغالي بونا سار.

ورفض توخل خلال حديثه قبل مباراة النادي المقررة، السبت، أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت، التطرق إلى شائعات مفادها أن رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيغ السابق سيخلفه في الادارة الفنية للعملاق البافاري في الصيف.

ومن المقرر أن يرحل توخيل في نهاية الموسم، لكنه قال إنه لا يعير أي اهتمام بشأن بديله ويركز على كرة القدم.

وأضاف: الموضوع لن يساعدني السبت أو يوم الثلاثاء - وهو ليس موضوعي على أي حال. الأيام الـ11 المقبلة لا يمكن أن تتعلق بأي شيء آخر غير كرة القدم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1714049715389534800

"سوسيداد" بوابة ريال مدريد للاقتراب خطوة جديدة من اللقب

25 نيسان 2024
b2575e52-33a7-4872-9e26-2dbf4fca18c3_16x9_1200x676

رئيس نادي برشلونة: سنطلب إعادة "الكلاسيكو"

22 نيسان 2024
20231129_013604

قبل الكلاسيكو.. برشلونة يواجه مشكلة "أمنية" في مدريد

21 نيسان 2024
1433843111

تشافي: ريال مدريد لا يفوز بالحظ

20 نيسان 2024
اقرأ أيضا
4a3061ee-45a5-4ad1-b12e-285c64fc37d5_16x9_1200x676

لقطة جديدة تؤكد تجاوز كرة يامال خط مرمى ريال مدريد

منذ2 ساعة
لاعب الفيصلي عبيدة السمارنة يمرر الكرة خلال مواجهة سابقة أمام الأهلي - (من المصدر)

الحسين يخشى صحوة العقبة والفيصلي يقابل الأهلي لتأكيد تفوقه

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما - (من المصدر)

"الشابات" ينظر للتعويض أمام لبنان وديا اليوم

منذ2 ساعة
التايكواندو

منتخب التايكواندو يبحث عن منصة التتويج في كأس الرئيس اليوم

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للسكواش أسامة البطاينة يحمل لقب قطر الدولية للناشئين - (من المصدر)

البطاينة يظفر بلقب قطر الدولية للناشئين للسكواش

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-26 at 19.56.00

الدوري الأردني.. الوحدات يتخطى شباب الأردن بثلاثية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ3 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 