توخيل يعتذر لكين بعد خسارة بايرن لكأس السوبر أمام لايبزج

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مدن - لم يستطع توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، إيجاد أي تفسير لخسارة فريقه المدوية في مستهل موسمه على يد لايبزيج (0-3) أول من أمس السبت، في كأس السوبر الألماني.وفقد الفريق البافاري ثالث ألقابه منذ وصول توخيل للنادي، في آذار (مارس) الماضي، خلفا للألماني يوليان ناجلسمان.وخلال تصريحات لشبكة "سكاي" عقب المباراة، قال توخيل: "ليس لدي أي تفسير لما حدث في هذه اللحظة، فقد استقبلنا أهدافا سهلة".وتابع: "الأمر يبدو وكأننا لم نفعل شيئا على مدار 4 أسابيع من الإعداد.. لقد أظهرنا الليلة عدم قدرتنا على نقل ما نفعله في التدريبات للمباريات".وأكد المدرب الألماني أن "شكل الفريق والأجواء بمثابة جرس إنذار للجميع"، وأردف: "أعتذر لهاري كين، فربما يظن الآن أننا لم نتدرب لمدة 4 أسابيع، فمستوانا اليوم لا علاقة له بما شرعنا في القيام به.. إنها أمسية مريرة للغاية.. أنا آسف".وكاد بايرن ميونيخ ينهي الموسم الماضي برصيد صفري من الألقاب، لولا تعثر بوروسيا دورتموند في آخر جولات البوندسليجا، ليبقى اللقب في ملعب أليانز أرينا.من ناحية ثانية، انتقد نجما كرة القدم الألمانيان السابقان ديتمار هامان وشتيفان إيفنبرج، أداء فريق بايرن ميونيخ أمام لايبزج.ويرى هامان أن الوضع في بايرن سيئ للغاية، كما شكك بإمكانية تحسن الوضع كثيرا بعد تعاقد النادي مع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين من توتنهام.وأشار هامان (49 عاما) إلى أنه يرى الكثير من المشاكل في أداء بايرن، وقال في تصريحات إلى تلفزيون "بيلد": "بايرن لا يؤدي كفريق".وأوضح: "ربما يشهد الفريق أفضل لاعبين على مستوى الأداء الفردي، لكن إذا غابت الجماعية، فإن هاري كين لن يساعدك كثيرا".وشهدت المباراة أول من أمس مشاركة كين في الدقيقة 63، وذلك بعد ساعات قليلة من إتمام انتقاله إلى بايرن.وقال هامان: "لست واثقا من أن كين سيكون المنقذ. أداء بايرن كان كارثيا" مشيرا إلى أن الفريق يفتقد القيادة الصحيحة.وأوضح أن الفريق يعاني من مشاكل داخلية، وربما تكون المشكلة متعلقة بالمدرب.وكان توخيل تولى تدريب الفريق في آذار (مارس) الماضي بدلا من ناجلسمان، واستكمل الموسم الماضي مع الفريق، الذي توج فيه بايرن بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الحادي عشر على التوالي.كما صرح إيفنبرج (55 عاما): "كانت مباراة حاسمة على لقب، والطريقة التي لعب بها بايرن كانت كارثية.. يجب أن يعلم المدرب أين تكمن المشاكل في فريقه.. الأداء كان محبطا ومزعجا للغاية".إلى ذلك، أكد المهاجم الإسباني داني أولمو نجم لايبزج أن هدفه "الساحر" في شباك بايرن ميونيخ، لم يكن وليد الصدفة.وسجل أولمو "هاتريك" قاد به لايبزج للتتويج بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه، لكن هدفه الثاني الذي أحرزه في الدقيقة 44 كان مذهلا بكل معنى الكلمة.وقال أولمو: "بالطبع كان مقصودا، رأيت فجوة"، حيث تسلل بين مدافعي البايرن، ماتيس دي ليخت وكونراد لايمر وسدد الكرة من بين أقدام الحارس سفين أولريتش.وكان الهدف الثاني لأولمو محور حديث الصحف عقب نهاية المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا في حضور 75 ألف مشجع، وأوضح أولمو: "لقد سجلت العديد من الأهداف الجميلة من قبل، لكن هذا الهدف له مكانة استثنائية في ذاكرتي".ورفض لاعب منتخب إسبانيا إرجاع الكرة عقب نهاية المباراة واصطحبها معه خلال إجراء مقابلات تليفزيونية، قبل أن يتوجه لتحية الجماهير وهو يحمل كأس السوبر بين ذراعيه.وزاد: "هي ليلة استثنائية بالنسبة لي، إنها مجرد البداية"، مشيرا إلى أنه لم يكن ليفكر في لحظة أفضل من هذه لتسجيل أول هاتريك في مسيرته.وأوضح: "في مواجهة بطل البوندسليجا وعلى ملعب أليانز أرينا، إنه أمر رائع".وكان ماكس إبيرل المدير الرياضي للايبزج بذل الكثير من الجهد من أجل إقناع أولمو بتجديد عقده مع الفريق قبل شهرين من الآن، خصوصا في أعقاب رحيل كريستوفر نكونكو إلى تشيلسي ودومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول وكونراد لايمر إلى بايرن ميونخ.وأشاد إبيرل بمستوى أولمو، وقال عنه "إنه لاعب استثنائي، لقد قاتلنا من أجله لفترة طويلة، واليوم رد لنا الصنيع".وختم: "لقد سهل اللاعبون القدامى الأمر على اللاعبين الجدد، المزيج صحيح والشعور صحيح". -(وكالات)