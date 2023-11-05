الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توخيل ينفعل في وجه المنتقدين بعد تخطي دورتموند برباعية

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نجم بايرن ميونيخ هاري كين بعد إحرازه ثلاثية في شباك دورتموند -(من المصدر)
مدن - دخل مدرب بايرن ميونيخ توماس توخيل، في نقاش ساخن على الهواء مباشرة مع لوثار ماتيوس، أسطورة النادي والكرة الألمانية، عقب الفوز على بوروسيا دورتموند 4-0 أول من أمس، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.اضافة اعلان
وظهر توخيل عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية عبر شبكة "سكاي سبورتس"، إذ وجه له المذيع سؤالا جاء فيه: "لماذا كان اليوم هو الأفضل لبايرن في الموسم رغم الإشارات السلبية السابقة؟".
ورد توخيل قائلا: "على الرغم من خلاف الفريق مع المدرب.. تقصد ذلك؟ ورغم عدم وجود المزيد من التطور؟ نعم، كل شيء كان مفاجئا للغاية".
وأبدى المذيع اندهاشه من الإجابة، فسأله مستفسرا عن السبب، ليجيب المدرب: "لا أعرف.. لوثار (ماتيوس) يعرف بكل تأكيد، وإن لم يكن لديه علم، فحتما سيعلم ديدي (هامان)".
وعلق المذيع قائلا: "حسنا، لماذا لا ترض عندما تكون هناك انتقادات؟"، لكن توخيل أجاب بكلمات قال فيها: "سعيد للغاية بفريقي.. رائع".
ودخل ماتيوس في الحديث، ليقول: "كخبير، لقد تحدثت مع مسؤولي بايرن اليوم"، ليرد توخيل ساخرا: "إذن نحن في عيد الفصح أو الكريسماس".
وحاول أسطورة الكرة الألمانية تخفيف حدة النقاش بقوله: "لدي آراء مختلفة بين حين وآخر، لذا دعنا لا نمضي في الأمر بهذا الشكل، أنا أتقبل.."، لكن توخيل قاطعه قائلا: "أنا أتقبل ذلك أيضا، أنت تحلل بصورة طبيعية، وكذلك يفعل ديدي (هامان)، لا تتراجع، ولهذا السبب تركت المجال لك اليوم".
وأوضح المذيع للمدرب، أن الانتقادات أمر طبيعي، قبل أن يجيبه الأخير، نافيا انزعاجه منها على الإطلاق، قبل أن يضيف: "بإمكان لوثار توجيهها اليوم، وغدا سيفعل هامان"، ليرد هيلمان: "لكن الجميع يشعر بسخريتك الآن".
وأقر توخيل بعدها بسخريته، قائلا: "نعم، هل هذا غير مسموح؟ ألم يعجبكم ذلك؟ حسنا، لنترك الأمر هكذا.. استمر".
بعد ذلك، هدأ النقاش قليلا وتحول توخيل لمدح فريقه وأدائه خلال المباراة، قبل أن يحاول ماتيوس إبداء رأيه قائلا: "هل يمكنني قول شيء ما عن هذا الآن؟".
لكن توخيل رفض الدخول معه في نقاش، مضيفا: "لا أريد الخوض في المناقشة على الإطلاق.. عندما أنتهي أريد المغادرة، هذا كثير جدا بالنسبة لي"، ليرد عليه ماتيوس: "نحن نناقش النتائج أيضا.. توماس، نحن لم..."، لكن المدرب الألماني قاطع كلماته.
وقال توخيل: "هذا جيد، وهذه وظيفتك، لكنني لا أريد أن أكون جزءا من المناقشة، وبإمكانك ممارسة مهنتك بقول ما تشاء، ولقد فزنا 4-0، والآن ستضطر لتغيير موقفك 180 درجة.. استمتع".
وبعد إطلاق هذه الكلمات، ترك توخيل الميكروفون على الطاولة وودع الجميع بمصافحة، لينهي النقاش بمغادرة أرض الملعب.
في سياق متصل، أعلن توخيل غياب نجمه البرتغالي رافاييل جيريرو خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.
وأوضح توخيل لشبكة "DAZN" أن جيريرو يعاني من تمزق في الألياف العضلية، مما يحول دون مشاركته في المباراة المقبلة أمام "جالطا سراي" في دوري أبطال أوروبا.
ويغيب جيريرو عن الملاعب منذ نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب الإصابة، كما أنه لم يشارك هذا الموسم سوى في مباراتين، نظرا لإصابة مشابهة سابقة.
ويأتي الفوز ليبدد الشكوك عن بايرن ميونخ بعد خروجه المفاجئ من كأس ألمانيا على يد فريق ساربروكن، الذي ينافس في الدرجة الثالثة.
ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر باير ليفركوزن.
وفي الجانب الآخر، علق إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، على سقوط فريقه المدوي في عقر داره بالقول: "نشعر بخيبة أمل بالغة، لأننا خططنا كثيرا قبل المباراة وأردنا منع حدوث ذلك، لكننا لم ننجح".
وأشار، إلى تأخر فريقه بهدف من أول ركلة ثابتة، قبل أن يظهر بايرن قوته البالغة، مضيفا: "لقد كانوا متفوقين علينا في كل شيء، وهذا ما لكن ينبغي أن يحدث، حال رغبتك في الخروج بنتيجة إيجابية أمامهم".
وبسؤاله عن أسباب الخسارة، أجاب مدرب بوروسيا دورتموند: "لم تكن مهمة سهلة، لأنهم لعبوا بشكل جيد، بينما بدأنا المباراة بطريقة سيئة، وهو ما تسبب في تأخرنا بهدفين مبكرين".
وأردف تيرزيتش: "كانت هناك بعض الفترات التي نحصل فيها على الكرة منهم، لكننا نعيدها إليهم بعد 5 ثوان فقط، وأضعنا الكثير من الهجمات المرتدة، ولم نستطع استغلالها".
ويرى المدرب الألماني، أن فريقه قادر على العودة للمسار الصحيح، مثلما أظهر ذلك في انتكاسات سابقة، نظرا لقدرته على الخروج بالدروس المستفادة والحلول الممكنة من تلك المباريات، مضيفا: "سننجح من جديد هذه المرة".
وخلال آخر 10 مباريات في "دير كلاسيكر"، حقق بايرن الفوز في 9 منها مقابل تعادل واحد.
وشهدت تلك المواجهات الـ10، تسجيل بايرن 33 هدفا مقابل 11 لدورتموند، وخرج العملاق البافاري بشباك نظيفة 4 مرات. -(وكالات)
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