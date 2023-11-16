الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تورام: حذاء ميسي.. "كابوس" يلاحقني منذ أعوام

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ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا

كشف ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا أنه تنازل عن حذاء منحه إياه الأسطورة ليونيل ميسي قبل أعوام دون أن يعي أهميته، مشيراً إلى أنه ما زال يشعر بالندم بسبب ذلك.

وقال تورام المنتقل إلى إنتر ميلان الصيف الماضي في مقابلة مع "دازن": عندما كنت أبلغ العاشرة من العمر ذهبت لرؤية والدي ليليان في تدريبات برشلونة حينما كان يلعب مع الفريق بين عامي 2006 و2008، وعندما أردت اللعب مع الأطفال لم يكن لدي حذاء مناسب، حتى جاء إلي ليونيل ميسي الذي كان صغيراً وقتها.

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وواصل: كنت أرتدي مقاس 38، وبما أن ميسي كان الأصغر، فأعطاني حذاءه، وقال لي "يمكنك الاحتفاظ به"، حينها أعرف أن ميسي زميل والدي في الفريق لكن لم أكن أعرف إلى أين سيصل هذا الشاب، وفي اليوم التالي أعطيت الحذاء لأحد أصدقائي.


وختم الدولي الفرنسي: بعدما أصبح ميسي أفضل لاعب في العالم، أصبح هذا الأمر يطاردني، كل يوم عندما أتذكر ما فعلته أندم بشدة على التخلي عن الحذاء.

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