السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توصية فنية بإقامة بطولة المملكة للأجسام قبل رمضان

جانب من مراسم التتويج في بطولة الأردن لبناء الأجسام في وقت سابق-(الغد)
جانب من مراسم التتويج في بطولة الأردن لبناء الأجسام في وقت سابق-(الغد)
عمان- أوصت اللجنة الفنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة د.عاصم القطاونة، على ضرورة إقامة بطولة المملكة قبل شهر رمضان المبارك، والمعتاد على إقامتها سنويا خلال شهر آذار (مارس) من كل عام، باعتبارها أولى بنود خطة اتحاد الرياضة الجسمانية لكل موسم.اضافة اعلان
وتأتي هذه التوصية لأسباب سردها المختصون الفنيون بحروف أكدت على روحانية الشهر الفضيل، وإعطاء المدربين واللاعبين فرصة ووقت كاف للبطولة التي طالما ما يغلفها الاتحاد الدولي ببطاقات احترافية.
وقال رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في توضيحه لـ"للغد": " ما يهمنا التأكيد على روحانية الشهر الفضيل، وإحياء طقوسه الدينية لجميع أركان اللعبة، في الوقت الذي وصلتنا توصية اللجنة الفنية بالاتحاد، والتي يرأسها د.عاصم القطاونة، وتضم خبراء متميزين، وبالتأكيد سنقف أيضا عند تفضيلاتها الفنية بما يصب في مصلحة المراكز والأندية، وسنتخذ القرار المناسب خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل".
وأضاف: " نعمل بروح الفريق سواء في مجلس الإدارة، واللجان المساندة ومنها اللجنة الفنية، ونهتم بالتغذية الراجعة حول توصية اللجنة الفنية، من قبل اركان منظومتنا على صعيد المراكز والأندية والمدربين واللاعبين والحكام، وعممنا التوصية عبر منصاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحتنا الرسمية على "الفيسبوك"، ونحن كمدربين وممارسين للعبة نعرف ما يحتاجه اللاعب والمدرب، للتجهيز لأي بطولة من حيث برنامج التدريب والتغذية، وسنراعي هذه التفاصيل الفنية الدقيقة عند اتخاذ القرار المناسب.
وقال عضو اللجنة الفنية المدرب واللاعب الذهبي السابق وليد زهد:" يحتاج المدرب واللاعب الطامح في خوض منافسات البطولات الرسمية الجسمانية والبدنية، إلى ما يقارب 3 أشهر من التجهيز، فضلا عن مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وطقوسه وصيامه، لذا اقترحنا موعد إقامة البطولة قبل الشهر الفضيل، ولو أردنا أيضا إقامته بعد الشهر الفضيل، فإن إقامتها ستكون في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبلين، لمنح المدربين واللاعبين الوقت الكافي للتجهيز، وتنفيذ خطة تضخيم العضلات والتنشيف، وفق برنامج غذائي صارم، مما يعني تداخلها مع موعد إقامة البطولة الثانية – بطولة الأردن- مما يربك خطة العمل الفني، خاصة وأننا نواصل بعد البطولات عقد "المشاهدات- اختبارات إختيار عناصر المنتخب الوطني".
وشاركه الرأي الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات بقوله:" أجد طرح اللجنة الفنية بإقامة بطولة المملكة في نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، والذي راعت فيه أدق التفاصيل الفنية في تجهيز اللاعبين، في الوقت الذي قدمت فيه روحانية وطقوس الشهر الفضيل، في الوقت الذي يعكس حرص اللجنة الفنية على تحقيق أهداف البطولة وضمان مشاركة واسعة من الأندية والمراكز واللاعبين، وتحقيق النجاح التنظيمي والفني المأمول".
وفي ذات السياق، أكد لاعب المنتخب الوطني المحترف محمد البداوي تأييده توصية اللجنة الفنية بهذا الخصوص، شارحا: " أجد التوصية نابعة من خبرة فنية واسعة لدى اعضاء اللجنة الفنية، الذين يواصلون إثراء مسيرتنا بالعديد من الوصايا والنصائح الملهمة في التدريب والمنافسات، فإن أدرب وألعب احتاج إلى 3 أشهر من التدريبات الشاقة بـ"الجيم"، إلى جانب برنامج غذائي صارم احتاج فيه إلى العديد من الوجبات، وإدخال البروتين إلى عضلاتي كل ساعتين أو 3 ساعات، في الوقت الذي أحرص على صيام الشهر الفضيل، وممارسة طقوسة الروحانية والعائلية، لذا أجد القرار منافسبا للمدربين واللاعبين ومنحهم الوقت الكافي من الآن للتجهيز لبطولة المملكة التنافسية المهمة".
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