توقيع استضافة "الطائرة العربية" والاتحاد الأردني يعلن جاهزيته

مصطفى بالو

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عمان – وقع الاتحاد الأردني للكرة الطائرة مع الاتحاد العربي، أمس اتفاقية استضافة بطولة الأندية العربية الـ42 أبطال الدوري، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط (فبراير) المقبل.وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، والتي وقعها عن الاتحاد الأردني نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، والأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، والتي جرت أمس في مقر الاتحاد الأردني بصالة الأميرة سمية، عبر الحلواجي عن شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد الأردني على تعاونها الكبير مع الاتحاد العربي في استضافة هذه البطولة، وما وجده من ترتيبات عالية المستوى عكست الصورة المشرفة التي تتمتع بها الرياضة الأردنية.وتوقع الحلواجي أن تشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة من الأندية العربية، خصوصا وأن العديد من الأندية أبدت رغبتها في المشاركة، وسيتم تأكيد ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقبيل إغلاق باب التسجيل الذي ينتهي يوم السابع من شهر كانون الثاني(يناير) المقبل.وبارك قطيشات توقيع الاتفاقية التي تعزز من العلاقة الطيبة التي تجمع بين الاتحادين الأردني والعربي، لافتا إلى أن الاتحاد ومن خلال كوارده الفنية والإدارية قادر على استضافة مثالية لهذه البطولة.وكان الحلواجي، تفقد المنشآت الرياضية والفنادق كافة، التي ستحتضن منافسات البطولة، حيث خلال الجولة على صالات قصر الرياضة والأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ومدارس التربية الريادية، ومدارس البكالوريا، وجامعة البتراء، على جاهزية هذه الصالات لاستقبال المباريات، وتدريبات الفرق المشاركة، مؤكدا أن الأردن يملك المقومات الفنية والإدارية والكفاءات، التي تؤهله لاستضافة الأشقاء العرب في واحدة من أقوى وأكبر البطولات العربية.وأكد نائب رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات، جاهزية الاتحاد الأردني لاستقبال الأشقاء العرب في بلدهم الثاني.وقال قطيشات: "بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل رئيسة الاتحاد، ومنذ إعلان الاتحاد العربي منح الأردن شرف تنظيم البطولة، اتخذ الاتحاد الأردني الترتيبات كافة، سواء أكانت الفنية أو الإدارية، مثلما وجد الدعم الكامل من العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية ورجال الأعمال، الذين لبوا النداء وأبدوا دعمهم الكامل لمساندة الاتحاد الأردني في التصدي لهذا الحدث الرياضي الكبير".ورافق الحلواجي وقطيشات في الجولة عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة سليمان العساف، وأمين الصندوق يونس العبداللات، ورئيس لجنة الحكام وليد النجار وعضو اللجنة فادي الجزازي، إضافة إلى موظفي الاتحاد.كما التقى الحلواجي خلال الزيارة، برئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة مدير عام مدارس التربية الريادية الدكتور يوسف داود، بحضور نائب رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني مدير البطولة سليمان العساف، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أمين الصندوق يونس العبداللات.واعرب داود عن شكره وتقديره إلى أسرة الاتحاد العربي على ثقتهم باختيار الأردن لاستضافة هذا الحدث العربي الكبير، لافتا إلى أن الاتحاد الأردني وبفضل الكوادر الإدارية والفنية التي يملكها قادر على إخراج البطولة بالصورة الطيبة والفنية التي تليق بسمعة الأردن والكرة الطائرة الأردنية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل توجيهات ودعم رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ومتابعة نائب سموها جهاد قطيشات.وقدم قطيشات إيجازا عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المنظمة العليا، واللجان العاملة، والتي تتوافق مع متطلبات واحتياجات البطولة، مقدرا وقوف المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة بجانب الاتحاد الأردني في احتضان الأشقاء العرب في بلدهم الثاني.