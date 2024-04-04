"توهج" بورزينجيس يقود سلتيكس لفوز كاسح على سيتي ثاندر

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مدن - سجل كريستابس بورزينجيس 27 نقطة و12 متابعة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة (135-100)، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وأحرز جايسون تايتم 24 نقطة وأضاف جايلين براون 23 نقطة و7 متابعات ليحقق الفريق انتصاره الحادي عشر على التوالي على أرضه في الدوري هذا الموسم، فيما سجل جوش جيدي 17 نقطة وأضاف لوجوينتز دورت 15 نقطة لفريق ثاندر، الذي خسر مباراته الثانية على التوالي.وفي بقية المباريات، فاز بورتلاند ترايل بليزرز على شارلوت هورنيتس 89-86، ولوس أنجليس ليكرز على واشنطن ويزاردز 125-120، وأتالانتا هوكس على ديترويت بيستونز 121-113، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 122-101.كما فاز أيضا بروكلين نتس على إنديانا بيسرز 115-111، وأورلاندو ماجيك على نيو أورليانز بيليكانز 117-108، ومينيسوتا تمبرولفز على تورنتو رابتورز 133-85، وممفيس جريزليس على ميلواكي باكس 111-101.وتلقى نيويورك نيكس، الذي يلعب له الألماني أيزيا هارتنشتاين، خسارته الثالثة على التوالي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقب سقوطه أمام ميامي هيت 99-109 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس.وأصبح نيكس مهددا بالابتعاد عن المراكز التي تتأهل مباشرة للعب في الدور الفاصل (بلاي أوف)، حيث كان نيكس تمكن من التعادل قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق، لكن ميامي طور من أدائه، واستطاع تحقيق الفوز ليبقي على حظوظه في الحصول على المركز السادس، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة للبلاي أوف، علما بأن فريق إنديانا بيسرز هو من يحتل المركز السادس خلف نيكس وأمام هيت.وفي بقية المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-105، وواشنطن ويزاردز على ميلواكي بكس 117-113، ولوس أنجليس ليكرز على تورنتو رابتورز 128-111.كما فاز مينيسوتا تمبرولفز على هيوستن روكتس 113-106، ودنفر ناجيتس على سان أنطونيو سبيرز 110-105، وكليفلاند كافالييرز على يوتا جاز 129-113. وتغلب ساكرامنتو كينجز على لوس أنجليس كليبرز 109-95، وجولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس 104-100.إلى ذلك، قرر "صانع الألعاب" راجون روندو، الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين بألوان العملاقين بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس ليكرز، اعتزال اللعب عن 38 عاما، منهيا مسيرة امتدت 16 عاما، توج خلالها بلقب "إن بي إيه" العامين 2008 مع سلتيكس و2020 مع ليكرز.وخاض روندو 957 مباراة وأحرز لقب أفضل ممرر ثلاث مرات، وأفضل سارق للكرات (ستيلز) مرة واحدة موسم 2009-2010.وقال روندو بشأن عودته الى الملاعب بعدما بات من دون فريق منذ نهاية موسم 2021-2022: "لقد انتهيت، لم يعد باستطاعتي اللعب، أفضل التفرغ لعائلتي".وبعدما جاء به فينيكس صنز إلى الدوري في "درافت" 2006، تخلى عنه فريق ولاية أريزونا لصالح سلتيكس بصحبة براين جرانت، ليمضي أكثر من 8 مواسم بألوان الفريق الأخضر الأسطوري، قبل أن يبدأ بعدها ترحاله بين دالاس مافريكس وساكرامنتو كينجز وشيكاغو بولز ونيو أورليانز بيليكانز ولوس أنجليس ليكرز (مرتان) ولوس أنجليس كليبرز، وصولا إلى تجربته الأخيرة مع كليفلاند كافالييرز.وعلق روندو على مسيرته الطويلة التي جعلته ثاني لاعب فقط في التاريخ يحرز لقب الدوري بألوان الغريمين سلتيكس وليكرز بعد كلايد لوفيليت، (مع مينيابوليس ليكرز العام 1954 وسلتيكس العامين 1963 و1964)، قائلا: "إنها بالتأكيد شيء لم أستخف به على الإطلاق. لقد أحببت كل دقيقة فيها". -(وكالات)