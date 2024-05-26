 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تين هاج فخور بلاعبي يونايتد بعد الفوز بكأس إنجلترا

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مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج -(من المصدر)
لندن - أشاد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج بلاعبيه، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين لهدف والتتويج ‏بكأس الاتحاد الإنجليزي أول من أمس، على ملعب ويمبلي.اضافة اعلان
وقال تن هاج في تصريحات صحفية: "التنافس موجود دائمًا، وبالطبع تزداد أهمية المباريات عندما تواجه خصمًا من المدينة نفسها، بالنسبة لنا لم يتمحور الأمر حول ذلك، فنحن كنا نريد أن نثبت شيئًا ما بعد موسم صعب تعرضنا فيه لانتكاسات وإصابات عديدة، الفريق أظهر عزيمة كبيرة، وأنا فخور جدًا باللاعبين".
وأضاف: ""لم يكن لدينا لاعبون متاحون طوال الوقت، ولم نلعب كرة قدم جيدة في الكثير من المباريات.. عندما تضطر إلى إشراك لاعبين في غير مراكزهم المعتادة يكون من الصعب أن تلعب بالطريقة التي تريدها، أنا هنا منذ عامين، وأعتقد أننا لم نحظ بقائمة كاملة سوى في ثلاث أو أربع مناسبات فقط. أمام سيتي أيضًا، غاب عنا بعض اللاعبين المهمين مثل هاري ماجواير ولوك شاو وكاسيميرو".
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن تين هاج قوله: "في نهاية اليوم أكثر ما يهم في كرة القدم هو التتويج بالألقاب، أرغب في لعب كرة قدم هجومية دائمًا، ولكن في النهاية عليك أن تفوز بالمباريات والألقاب، هذه هي العقلية التي أردنا أن نزرعها في الفريق، والفرصة الوحيدة التي كانت أمامنا للتتويج بأحد الألقاب هذا الموسم كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي. أنا فخور للغاية باللاعبين والجهاز الفني لأنهم قاموا بعمل رائع".
وأوضح: "كان من الرائع مشاهدة كوبي ماينو في عمره هذا". أردنا أن نقوم بتصعيده، ولقد تعرض لإصابة في المباراة الثانية له في الموسم، ثم احتاج لوقت طويل ليعود من جديد. أعتقد أننا لا يجب علينا أن نضخم من الأمر، لأن الجميع هنا في إنجلترا يبالغون في الإشادة باللاعبين الشباب، ثم ينتقدونهم بشدة عندما يقدمون أداءً متواضعًا في مباراة أو مباراتين".
وتابع: "أنا فخور باللاعبين وبأفراد الجهاز الفني، وبالجماهير أيضًا، على تشجيعهم لنا طوال الموسم. أتذكر أداءنا السيئ أمام كريستال بالاس قبل بضعة أسابيع، وكيف واصلوا تشجيعنا حتى النهاية؛ إنهم رائعون. لقد قلت بعد مباراة برايتون: "إن جماهيرنا هي الأفضل في العالم". -(وكالات)
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