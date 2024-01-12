تين هاج يرد ببرود على صفقة سانشو.. وهالاند يغيب عن موقعة نيوكاسل

اضافة اعلان

مدن - ألقى مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، باللوم في فقدان أنتوني لمستواه هذا الموسم، على تهم العنف المنزلي بحق الجناح البرازيلي، لكنه أكد أن على اللاعب تقبل بعض المسؤولية عن حياته الخاصة المضطربة.واستبعد أنتوني من صفوف مانشستر يونايتد في أيلول (سبتمبر)، وغاب عن 5 مباريات في أعقاب الاتهامات التي وجهتها صديقته السابقة جابرييلا كافالين، وتقدمت امرأتان أخريان بادعاءات مماثلة، لكن إحداهما سحبت ادعائها لاحقا.وتعرض أنتوني لانتقادات هذا الموسم، لفشله في المساهمة بهدف واحد أو تمريرة مساعدة واحدة، في 21 مباراة مع يونايتد.وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أمس قبل مباراة فريقه غدا الأحد أمام توتنهام: "أستطيع أن أشرح ذلك، أعتقد أن الأمر بسيط للغاية. أعتقد أن مشاكله خارج الملعب تمنعه من اللعب. لقد كان لها تأثير عليه بالتأكيد".وأضاف: "لذلك عليه أن يتعامل مع ذلك، إنه سبب مشاكله لذا عليه أن يحلها.. سنقدم له كل الدعم ولكن عليه أن يفعل ما هو أفضل".وتابع: "في الموسم الأول كان على ما يرام، وفي فترة ما قبل الموسم كان جيدًا جدًا، وفي المباريات الأربع الأولى كان جيدا جدًا".وأردف: "على سبيل المثال، لقد شاهدت المباراة ضد توتنهام ولعب مباراة جيدة جدًا هناك، ولكن منذ تلك اللحظة، خرج من القائمة ثم عاد، ولم يقدم الأداء الذي يجب أن نتوقعه منه وهو يمكن أن يفعل أفضل من ذلك بكثير".من جهة ثانية، قدم تين هاج، ردا مختصرا على سؤال حول جادون سانشو، بعد أن عاد اللاعب الذي كلف النادي الإنجليزي 73 مليون جنيه إسترليني إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.وأعلن دورتموند أتمام صفقة استعارة سانشو، وصرح اللاعب بأنه "لا يستطيع الانتظار حتى يلعب بابتسامة".ورفض تين هاج أن يقول الكثير عن هذا الأمر.وقال: "آمل أن يكون في حالة جيدة، لذا أتمنى له حظًا سعيدًا. هذا كل شيء. أتمنى أن يكون في حالة جيدة وأن يحقق النجاح".وردًا على سؤال حول ما يجب على سانشو فعله في دورتموند من أجل العودة إلى يونايتد، أجاب تين هاج باقتضاب: "لا، لقد أجبت بالفعل. أعتقد ان هذا كاف".وتم استبعاد سانشو من الفريق الأول في مانشستر يونايتد، منذ أن ادعى في أيلول (سبتمبر) بأنه أصبح "كبش فداء"، بعد أن قال تين هاج إنه لم يصل إلى "المستوى" المطلوب للمشاركة في الفريق.كاراجر: مستقبل تين هاج مرهونيعتقد لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن إريك تن هاج يخضع للمرقابة في مانشستر يونايتد حاليا، بعدما تحول فعليا إلى مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب تولي السير جيم راتكليف المسؤولية.ويأتي وصول راتكليف في منتصف موسم سيء لمانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج مبكرا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وأكد كاراجر أن منصب تين هاج سيتعرض لتهديد خطير، ما لم تتحسن النتائج من الآن وحتى نهاية الموسم.وقال كاراجر في مقال له بصحيفة "تيليجراف": "إيريك تن هاج يخضع للمحاكمة كمدرب لمانشستر يونايتد منذ استحواذ شركة إنيوس. إنه مدرب مؤقت فعليًا حتى نهاية الموسم، ما لم يكن هناك تحسن كبير في النتائج والأداء، فسيتعين عليه الرحيل".وأضاف: "هذه نتيجة طبيعية لاضطراب كبير في مجلس الإدارة. أينما يكون هناك استثمار جديد في أحد أندية النخبة لكرة القدم، تتبع ذلك مراجعة فورية لكل قسم، خصوصا تلك التي فيها خلل ما".وسيشرف راتكليف ومجموعة "أنيوس" على إدارة فريق كرة القدم، بما في ذلك الانتقالات الجديدة، بعد صفقة بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني لشراء حصة 25 في المائة في النادي.تساءل كاراجر عما إذا كان راتكليف سيرى أن تين هاج هو المدرب الذي يريده لقيادة يونايتد في المستقبل، وقال: "إذا كنت السير جيم راتكليف وتعهدت بضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية في النادي، فإن إحدى الأولويات الأولى هي تحديد ما إذا كان لدي مدرب ديناميكي يرتبط بطريقة بعملك".وأردف: "سيحضر راتكليف أول مباراة له مع يونايتد كمساهم رئيسي في نهاية هذا الأسبوع، ويطرح على نفسه هذا السؤال.. هل هذا المدرب رمز للنادي الذي أريد إعادة بنائه؟".بوكيتينو قلق من وضع نكونكواعترف مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بأنه قلق بشأن الحالة البدنية لمهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو.ومن المقرر أن يعود بن تشيلويل وبينوا بادياشيل إلى تشيلسي قبل مباراته مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام، فيما يقترب كارني تشوكويميكا وتريفوه تشالوباه من العودة.لكن نكونكو ما يزال يعاني من مشكلة في الفخذ، بعد أن غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في الركبة.وشارك نكونكو في 4 مباريات فقط ولعب كأساسي مرة وحيدة منذ انضمامه إلى تشيلسي.وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أقيم أمس: "بالطبع، أنا قلق بشأن الوضع مع نكونكو، إنه لا يستطيع التدريب لـ10 أيام الآن ونقوم بتقييمه".وأضاف: "أتذكر أول مؤتمر صحفي لي بعد أن عانى من مشكلة بسيطة، وهو الىن لم يتدرب لـ10 أيام تقريبًا، بعد ستة أشهر كنا ننتظره وكان قريبًا جدًا من الشعور بالراحة وشارك أساسيًا ضد كريستال بالاس".وتابع: "أشعر بخيبة أمل من ذلك وقلق بعض الشيء، لأننا نريده أن يشارك مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".ولم يلعب تشيلويل منذ أيلول (سبتمبر) بسبب إصابة في أوتار الركبة بينما ظهر بادياشيل، الذي غاب عن بداية الموسم بسبب المشكلة نفسها، لآخر مرة في كانون الأول (ديسمبر) بسبب مشاكل عضلية.هالاند يواصل غيابهأكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، ما يزال غير لائق للمشاركة في مباريات الفريق بسبب الإصابة.وتعرض هالاند لإصابة في القدم، بعد الهزيمة أمام أستون فيلا الشهر الماضي، وبدا أنه يحقق تقدما إيجابيا خلال فترة الأعياد.وأوضح جوارديولا أن هالاند لن يشارك في مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد، لينضم إلى مانويل أكانجي، الذي خرج مصابا خلال الفوز على هيديرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.وقال المدرب الإسباني في مرتمر صحفي أقيم مساء الجمعة: "جاك (جريليش) كان مريضًا ونأمل أن يعود اليوم. إيرلينج خارج القائمة وجون (ستونز) خارجها أيضا".من ناحية ثانية، بين جوارديولا أن نجمه كيفن دي بروين لائق للبدء أساسيا أمام نيوكاسل بقوله: "كيفن دي بروين جاهز للبدء وأستطيع أن أرى أنه في وضع جيد جدًا، والرحلة إلى أبو ظبي ستفيده أيضًا".وأضاف: "لقد رأيته بالأمس وهو يشعر بالارتياح والديناميكية. لقد لعب بشكل جيد، أفضل من الجلسات التدريبية التي سبقت مباراة هيدرسفيلد. إنه يتحسن".وتابع جوارديولا: "لا يمكنك أن تتخيل مدى سعادتي بأن نكون في المركز الذي نحن فيه في المسابقات هذا الموسم. لقد كنت متعبًا في بداية الموسم وكنت قلقًا بعض الشيء من كل التحديات التي واجهناها، لكننا فزنا بلقبين بالفعل".سولانكي لاعب الشهركشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.واختير مهاجم بورنموث دومينيك سولانكي أفضل لاعب في الشهر، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ فريقه يفوز بالجائزة.وهذه اول مرة ينال فيها مهاجم ليفربول السابق هذه الجائزة، بعد أن سجل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في كانون الأول (ديسمبر)، ليتأخر بهدفين فقط عن إيرلينج هالاند ومحمد صلاح في السباق على جائزة هداف الدوري.وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هدف التعادل 2-2 مع أستون فيلا، وسجل أول ثلاثية له في مسيرته ليقود بوزرنموث للفوز بنتيجة 3-2 على نوتنجهام فورست، وسجل أيضا في الفوز 3-0 على كل من مانشستر يونايتد وفولهام.وتصدر سولانكي القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين هم بالإضافة إليه، لاعب بورنموث الآخر ماركوس سينيسي، ومهاجم توتنهام سون هيونج مين، ولاعب وسط كريستال بالاس مايكل أوليسيه، ونجم تشيلسي كول بالمر، وجناح وست هام يونايتد محمد قدوس، إضافة إلى لاعب وولفرهامبتون ماثيوس كونياإيمري مدرب الشهرنال مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.وتصدر إيمري القائمة المختصرة المكونة من أربعة متغلبا، على أندوني إيراولا (بورنموث)، ويورجن كلوب (ليفربول) وديفيد مويس (وست هام يونايتد)، ليحصل على الجائزة، بعد أن قاد أستون فيلا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.وقال إيمري في تصريحات نقلها موقع "البريميرليج": "أنا ممتن وفخور جدًا بعملنا. الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون متسقًا، وأن تكون متطلبًا، وأن تحاول التحسن كل يوم".وخسر فريق المدرب الإسباني مباراة واحدة فقط من مبارياته السبع في شهر واحد، والتي تضمنت انتصارين متتالين بشباك نظيفة على كل من مانشستر سيتي وأرسنال.وأشرف إيمري أيضًا على فوز أستون فيلا المتأخر على برينتفورد، وانتصار لاحق بنتيجة 3-2 على بيرنلي، ما أدى إلى تمديد مسيرة الفريق الخالية من الهزائم على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 17 مباراة.وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المدرب البالغ من العمر 52 عاما بالجائزة، بعد أن سبق ونالها في نيسان (أبريل) الماضي، ووحده مارتن أونيل، فاز بالجائزة مرات أكثر من إيمري كمدرب لأستون فيلا (4 مرات). - (وكالات)