الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تين هاج ينتقد لاعبي مانشستر يونايتد.. وبوكيتينو يعبر عن إحباطه

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لاعب مانشستر يونايتد راسموس هويلوند خلال المباراة أمام برينتفورد أول من أمس -(من المصدر)
مدن - وجه إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، انتقادات لاذعة للاعبيه عقب التعادل مع برينتفورد (1-1) أول من أمس السبت، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.اضافة اعلان
وظهر يونايتد بمستوى مخيب للآمال، إذ وجه برينتفورد نحو مرماه أكثر من 30 تسديدة، لكن الحظ حالفه بإهدار أصحاب الأرض الكثير من الفرص التهديفية.
وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "جارديان"، قال المدرب الهولندي: "لم نكن نستحق الفوز، لكن كان يتعين علينا الخروج بالانتصار طالما سنحت لنا هذه الفرصة".
وسجل يونايتد هدف التقدم في الدقيقة (90+6)، لكنه استقبل بعدها بـ3 دقائق هدف التعادل.
وأضاف تين هاج: "لقد أظهرنا مرونة طوال المباراة، لكننا لم نتحل بالشراسة، بل كان برينتفورد أفضل منا في هذا الجانب، أظهرنا شغفا أكبر ورغبة في بعض اللحظات، لكن عندما لا تلعب جيدا، هناك فرصة أيضا للفوز، وكنا قريبين من ذلك، وهذا ما جعلني محبطا بشدة.. كانت هناك روح قتالية لدينا، لكنها لم تكن كافية".
وفي ختام تصريحاته، أشاد تين هاج بحارسه الكاميروني أندريه أونانا بعدما دافع عن مرماه في الكثير من المناسبات، مضيفا: "نتائجنا مستقرة منذ يناير الماضي، ونستقبل الكثير من التسديدات، لكننا لا نتلقى أهدافا كثيرة".
وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن برينتفورد أصبح أول فريق يلمس الكرة في منطقة جزاء منافسه بمباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج، أكثر من 80 مرة.
ومنذ بداية الموسم 2016-2017، هناك فريقان فقط لمسا الكرة أكثر من 70 مرة بمنطقة جزاء يونايتد في مباراة بالبريمير ليج، وهما مانشستر سيتي وبرينتفورد.
وكان سيتي قد حقق ذلك في مباراة الفريقين بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، لكن يونايتد لم يخسر في هاتين المباراتين.
وأفادت شبكة "أوبتا" بوصول برينتفورد إلى 85 لمسة بمنطقة جزاء الضيوف، وهو أعلى رقم يتحقق في آخر 3 مواسم بالبريمير ليج خلال مباراة واحدة.
واستقبال يونايتد 106 تسديدات على مرماه، خلال مبارياته في آذار (مارس) الماضي.
ويعد برينتفورد، الأكثر تسديدا على مرمى رجال المدرب إيريك تين هاج، بواقع 31 تسديدة، يليه مانشستر سيتي (27)، ليفربول (25) وإيفرتون (23) تسديدة.
من جانبها، ذكرت "سكواكا" أن يونايتد واجه هذا الموسم، أكبر عدد من التسديدات، بواقع 498 تسديدة، أكثر من مانشستر سيتي وآرسنال مجتمعين (464).
المثير أنه لا يزيد عن يونايتد في هذا الرقم السلبي، سوى 3 فرق، اثنان منها في منطقة الهبوط، وهما شيفيلد يونايتد ولوتون تاون.
بوكيتينو محبط
عبر مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، عن إحباطه من تعادل فريقه مع ضيفه بيرنلي 0-0 أول من أمس، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لممتاز. 
وأهدر تشيلسي تقدمه مرتين، رغم أن منافسه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لطرد لاعبه لورنز أوسيجنون. 
وقال بوكيتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا محبط للغاية. لم نظهر الثبات والقدرة على التعامل مع المباراة. لقد سمحنا للقيام ببعض الحركات من الركلات الثابتة للحصول على بعض الإيمان". 
وتابع: "إنها نتيجة تظهر أننا بحاجة إلى التحسن في العديد من المجالات إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة". 
وأضاف: "كان من السهل جدًا عليهم الوصول إلى الثلث الأخير، لم نكن عدوانيين بما يكفي في اللعب المفتوح والدفاع عن الركلات الثابتة، نحن بحاجة إلى التحسن كفريق وأن نكون أكثر قدرة على المنافسة". 
وعما إذا شعر بالتعاطف مع مدرب بيرنلي فنسان كومباني الذي حصل على بطاقة حمراء لاعتراضه على احتساب ركلة جزاء على فريقه، قال المدرب الأرجنتيني: "لا أعرف ما الذي حدث هناك. أعتقد أنها كانت ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية. أستطيع أن أتفهم إحباطهم ولكن هذه هي كرة القدم". 
وأردف: "لقد ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا لديساسي لكننا لم نشكو. نحن نتفهم قرار حكم الفيديو المساعد ونتقبل القواعد".
لوبوف يلوك إدارة تشيلسي
وجه مدافع تشيلسي السابق فرانك لوبوف، انتقادات لاذعة لإدارة النادي، متهما إياها بتدمير الفريق. 
ويقدم تشيلسي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مستويات متواضعة هذا الموسم.
وقال لوبوف في تصريحات لشبكة "إي اس بي ان": ""آسف، لكن الأشخاص في مجلس الإدارة دمروا هذا النادي. هذا ما عليك مواجهته. كيف يمكنك إعادة بناء ذلك؟ لا أعلم، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً". 
وأضاف: "تحدثت عن ذلك كثيرًا وقد سئمت من تكرار كلامي.. طالما ليس لديك أشخاص تعتمد عليهم، أي لاعبين ذوي خبرة، فلن تتمكن من بناء أي شيء. هذا هو ما تواجهه عندما تحاول بناء فريق من لاعبي الأكاديمية". 
وكان غضب لوبوف موجهًا إلى حد كبير إلى المالكين المشاركين تود بويلي وبهداد إقبالي، اللذين أشرفا على واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تشيلسي الحديث، منذ استكمال عملية الاستحواذ على النادي في العام 2022. 
وتابع: "لاعبو تشيلسي ليس لديهم القدرة على التحمل، لا شيء في قلوبهم، ولا شيء في عقولهم، ولا يعرفون ماذا يفعلون". 
وأردف: "إنه أمر غير احترافي وغير عادل للأشخاص الذين يحبون هذا النادي. لقد سئمت. لعب بيرنلي بـ10 لاعبين وكان يجب أن يفوز بالمباراة، أريد أن أهنئ المشجعين بقدرتهم على الذهاب إلى ستامفورد بريدج لمشاهدة ذلك".
إيمري قلق على واتكينز
واجه أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا أوقاتا صعبة، قبل تحديد حجم إصابة نجمه الدولي أولي واتكينز، في أوتار الركبة.
وخرج واتكينز مصابا بين شوطي المباراة التي فاز فيها استون فيلا على وولفرهامبتون بهدفين دون رد أول من أمس، بسبب إصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته.
وتحوم الشكوك حول مشاركة واتكينز في المباراة أمام مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع، في ظل مساعي فريقه للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال إيمري أول من أمس: "كان يشعر بشيء ما في أوتار الركبة، بشكل أو بآخر، وأخبرنا بأنه يستطيع الاستمرار في الملعب، لكن الطبيب أكد لنا أنه من الأفضل عدم المخاطرة باستمراره، وقررنا استبداله".
وأضاف "سيخضع لفحوصات طبية، ربما يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، نأمل ألا تكون إصابة قوية، سنرى". 
بوستيكوجلو يشيد بسون
أشاد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، بتألق مهاجم الفريق الكوري الجنوبي هيونج سون مين، بعدما نجح في تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة منح فريقه الفوز 2-1 على لوتون تاون أول من أمس.
ونجح توتنهام في تعزيز آماله في الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما قلب تأخره بهدف أمام لوتون الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق تاهيت تشونج.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة: "أنا متأكد أنه يشعر بالإرهاق، بالطبع، هذا أمر صعب، حينما كنت مدربا للمنتخب الأسترالي، كان لدينا عدد من اللاعبين يتواجدون في أندية بمناطق مختلفة من العالم".
وأضاف: "إنها مسافات طويلة، والتوقيت يكون مختلفا، لكنني كما قلت من قبل سون لا يبحث عن تلك الأعذار".
وتابع مدرب توتنهام: "بالنسبة له حينما يكون جاهزا، فهو يرغب في اللعب على أعلى مستوى ممكن وهو يواصل العمل على ذلك".
وأوضح: "اللعب لمنتخب بلاده هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة له، واللعب لصالح ناديه كذلك، ولن يسمح بحدوث أي اختلاف أو نقص في معاييره للتألق".
وواصل: "بغض النظر عن المنافس أو المباراة لديه نفس المستوى العالي من التوقعات لنفسه ليكون أفضل ما كان عليه، من الصعب أن 
تكون كذلك". -(وكالات)
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