ثبات لاعبي منتخب التايكواندو بمراكزهم في التصنيف الدولي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - صدر يوم أمس التصنيفان الأولمبي والعالمي عن الاتحاد الدولي للتايكواندو للشهر الحالي، من دون احتساب نقاط اللاعبين في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية.وحافظ لاعبو المنتخب الوطني المتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024، وهم جوليانا الصادق، وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، على مراكزهم ضمن الأوائل في أوزانهم في التصنيفين.وبقيت الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في التصنيف العالمي برصيد 472.13 نقطة، وفي المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 459.33 نقطة.واحتفظ اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، بالمركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 372.28 نقطة، وفي المركز الخامس بالتصنيف الأولمبي 368.68 نقطة.وبقي اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 396.15 نقطة، وحافظ على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 403.35 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تقدم اللاعب زيد الحلواني إلى المركز التاسع برصيد 294.29 نقطة، فيما بقي اللاعب نفيه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 216.25 نقطة.واحتفظت اللاعبة راما أبو الرب بالمركز الرابع في وزن تحت 73 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎126.12‎‏ نقطة، وتراجعت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز الثاني والعشرين برصيد ‏‎ 172.81نقطة، وتنتظر أبو الرب المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين.وبقي اللاعب فهد عمار بالمركز العاشر في وزن تحت 87 كغم بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎ 128.32نقطة، وتراجع إلى المركز السادس والعشرين في وزن فوق 80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 147.82 نقطة،وظل اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، بالمركز العشرين بالتصنيف العالمي برصيد 103.07 نقطة، فيما بقي اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، في المركز السادس والعشرين بالتصنيف العالمي.من جهة أخرى نقل نائب رئيس اتحاد التايكواندو ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو حازم نعيمات، تحيات سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو وسمو الأميرة زينة راشد عضو مجلس إدارة الاتحاد، للحضور في حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للوفود المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تشونج وون تشو، ورؤساء اتحادات القارات وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات التايكواندو حول العالم خلال استقبالهم في قصر الرميلة بالفجيرة، كما حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي نانسي الهندي.وتسلم الشيخ محمد بن حمد الشرقي، جائزة الشخصية الإنسانية للعام 2023، من رئيس الاتحاد الدولي الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، لإسهاماته اللافتة في مجال العمل الإنساني ودعم اللاجئين على مستوى العالم من ممارسي هذه الرياضة، كما تم تبادل الدروع بين الحضور تأكيدا ودعما لتوطيد العلاقات فيما بينهم.وقال النعيمات لـ" الغد": "كانت المشاركة العربية في بطولة الفجيرة من أقوى المشاركات، والتنظيم في البطولة كان رائعا والاجواء كانت جاذبة لإقامة البطولة، التي تحظى باهتمام ومتابعة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كما أن عدد المشاركين يزداد في كل عام عن البطولات السابقة، وأصبحت مصنفة على روزنامة الاتحاد الدولي رسميا، وتضاهي بطولات الجائزة الكبرى".وأضاف: "كان الأردن من أبرز الدول المشاركة في البطولة، سواء عن طريق المنتخب الوطني أو المراكز والأندية المنتسبة إلى اتحاد اللعبة".وأكد: "اتحاد التايكواندو يولي اهتماما في المشاركات المهمة ببطولات تساهم في صقل مهارات اللاعبين، انطلاقاً من رؤية ودعم سمو الأمير راشد وسمو الأميرة زينة راشد، كما أن دعم ورعاية اللاعبين من مختلف الفئات المجتمعية، تعد مسؤولية مجتمعية تنعكس على واقع الرياضة، والاهتمام بالمواهب وتأهيلهم والاستثمار بقدراتهم وإبداعاتهم يصب في مصلحة الارتقاء بمسيرة بناء الوطن، والنهوض بركائز تنميته المستدامة".وكان المنتخب الوطني قد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، في بطولة الفجيرة الدولية والمصنفة من عيار النجمتين، حيث نال اللاعب زيد الحلواني الميدالية الذهبية، وجاءت الميداليتان البرونزيتان من خلال راما أبو الرب ونتالي الحميدي.كما حقق المنتخب الوطني في وقت سابق، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة كأس العرب والمصنفة من عيار النجمة الواحدة والتي أقيمت كذلك في إمارة الفجيرة أيضا، وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58)، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق البطلين صالح الشرباني وزن (تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).واستطرد التعيمات: "إن رياضة التايكواندو تسير في المسار الصحيح، وشهدت نقلة نوعية على كافة الأصعدة، وخصوصا على المستوى الأولمبي، من أجل تحقيق إنجازات مميزة. وكخطوة أولى لتطوير الرياضة بشكل عام والتايكواندو بشكل خاص، كان لا بد من إعداد برنامج مناسب ومثالي للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، كما أن مركز اللياقة البدنية ومقره جبل عمان، ومركز الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب، ومركز الأعداد الاولمبي تساهم في عملية تسهيل تدريبات المنتخبات الوطنية".وواصل: "البنية التحتية لرياضة التايكواندو قوية من حيث اللاعبين والمدربين والمراكز، وتتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، وركز اتحاد التايكواندو في عملية التطوير على مدربي الإعداد البدني للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وأصبح لهم دور فاعل في تطوير اللياقة البدنية، اضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية متنوعة للمنتخبات الوطنية للتايكواندو داخلية وفي أوروبا وآسيا والوطن العربي، حيث تعرف اللاعبون واللاعبات على كافة أساليب اللعب من خلال الثقافات المتعددة من المعسكرات، وأصبحت التايكواندو تصطف في مقدمة الرياضات الأردنية لشعبيتها الكبيرة".وحول اجتماع المكتب التنفيذ للاتحاد العربي الذي أقيم على هامش بطولة كأس العرب، قال أمير سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد":" تم عرض برنامج عمل الاتحاد العربى من حيث بطولات الشباب والبومسى، إضافة إلى تحديد اللجان المطروحة للتعیین على غرار اللجان بالاتحاد الدولى للتایكوندو، مع التأكيد على وجود اللجنة النسائیة ضمن لجان الاتحاد وبضرورة ان تكون اللجان فعالة وأن یشارك الاعضاء بها، كما تم الاشادة بالمستوى المتقدم لبطولة كأس العرب المنظمة بالفجیرة".