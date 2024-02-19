الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثنائي باير ليفركوزن على رادار ليفربول

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تشابي ألونسو ويورغن كلوب

ذكر تقرير إعلامي أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، وسيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي الألماني، في الموسم المقبل.

وذكرت بوابة "فوتبول إنسايدر" الإخبارية نقلا عن مصادر خاصة إن الثنائي يتصدر القائمة المختصرة لليفربول ليحلا محل يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الحالي الذي يرحل بنهاية الموسم الجاري، ويورج شمادتكه، الذي غادر ليفربول بنهاية يناير الماضي

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ويتواجد ليفركوزن على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، ولم يخسر حتى الآن في الـ 32 مباراة التي خاضها حتى الآن هذا الموسم.

ويتواجد الفريق في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا، كما يتواجد في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان ألونسو شاهدا على النقلة فهو من قام بنقلة نوعية للفريق منذ توليه المسؤولية في خريف 2022 عندما كان يحتل الفريق المركز الثاني من القاع في البوندسليغا.

ولعب ألونسو لفريق ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2005. كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة لبطولة كأس العالم للاندية في 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026 ولكنه يعد أحد ابرز المرشحين لتدريب ليفربول منذ إعلان كلوب رحيله عن تدريب الفريق الشهر الماضي، بعدما قضى تقريبا تسع سنوات.

وارتبط اسم ألونسو /42 عاما/، الذي يعد أحد أكثر المواهب المثيرة الشابة في عالم التدريب، بتدريب ريال مدريد، الذي مدد تعاقده مع الإيطالي كارلو أنشيوتي حتى 2026، كما ارتبط اسمه بتدريب ناديه القديم بايرن ميونخ، حيث أصبح توماس توخيل، مدرب الفريق، يواجه ضغوطا كبيرة للرحيل.

ويعمل رولفس، لاعب المنتخب الالماني وليفركوزن السابق، كمدير رياضي منذ عام 2022 وكان عاملا رئيسيا في تكوين فريق ليفركوزن الناجح حاليا.

وذكر التقرير أيضا أن من بين المرشحين لتدريب ليفربول الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن السابق والمنتخب الألماني الحالي وروبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وروبين أموريم، مدرب سبورتينغ لشبونة.

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