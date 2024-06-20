جائزة "أطرف حذاء" في بطولة أوروبا تذهب إلى "سوبر ماريو"

إذا كانت هناك جائزة لـ"أطرف حذاء" في بطولة أوروبا، فقد يفوز بها الحذاء المستوحى من لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة، الذي ارتداه الجناح الألباني جاسر أساني.

أساني البالغ من العمر 29 عاما ارتدى زوجين من الأحذية ذات اللون الأزرق الفيروزي الزاهي، مع صور لشخصية لعبة الفيديو "سوبر ماريو" خلال مواجهة ألبانيا ضد كرواتيا، الأربعاء.

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المباراة أقيمت في هامبورغ، وانتهت بتعادل المنتخبين 2-2، ضمن المجموعة الثانية من بطولة أوروبا التي تنظمها ألمانيا.

وبعد قرابة 45 دقيقة من صافرة النهاية، نشر لاعب منتخب ألبانيا صورة على حسابه على "إنستغرام" وهو يرتدي هذا الحذاء أثناء المباراة.



ولعب أساني أمام كرواتيا مباراته الخامسة عشرة في رحلته مع منتخب بلاده ومباراته الثانية في بطولة أوروبا 2024، بعد خسارته 1-2 أمام إيطاليا، السبت.

ويلعب أساني ضمن صفوف نادي جوانجو في كوريا الجنوبية، وقبل ذلك خاض تجارب مع أندية في ألبانيا ومقدونيا الشمالية والسويد والمجر.



