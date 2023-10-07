جائزة قطر الكبرى بوابة الهولندي فيرستابن لإحراز اللقب العالمي

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الدوحة - حقق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن في التجربة الحرة الوحيدة لسباق الجائزة الكبرى القطري، المقرر اليوم على مضمار لوسيل، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.كما حقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار لوسيل، مسجلا دقيقة واحدة و428.27 ثانية، ومتفوقا على كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير سائقي فيراري، بفارق 334.0 ثانية و481.0 ثانية على الترتيب.ووفقا لبرنامج السباق القطري، الذي تضمن سباقا قصيرا أمس، أجرى السائقون تجربة حرة واحدة فقط، أول من أمس على مضمار لوسيل، ويمكن لفيرستابن حسم تتويجه بلقب بطولة العالم، للموسم الثالث على التوالي، عبر السباق القطري، حيث يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 177 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز.ويمكن لفرستابن أيضا حسم لقب بطولة العالم، في حال إنهائه بالمركز السادس على الأقل، أو إذا تفوق خلال السباق على بيريز بفارق ثلاث نقاط، حيث حقق فيرستابن 13 انتصارا خلال 16 سباقا، هذا الموسم حتى الآن.وقد حقق رقما قياسيا بالفوز بعشرة سباقات متتالية، وغاب عن المنصة كواحد من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في سباق واحد فقط، فيما حسم ريد بول تتويجه بلقب فئة الصانعين، للموسم الثاني على التوالي، عبر سباق فورمولا 1 الياباني الذي أقيم قبل أسبوعين.وفي الوقت الذي يقدم فيه فيرستابن، أفضل مستوياته بفوزه في 13 من أصل 16 سباقا في البطولة العالمية، يعاني هاميلتون لإيجاد أفضل أداء له هذا الموسم مع الصانع الألماني، إذ ابتعد للعام الثاني تواليا عن المنافسة على اللقب العالمي بعدما ظل نحو عقدين من المرشحين لحصده، وتوج خلالهما باللقب 7 مرات (رقم قياسي).وعلى مدار 3 أيام، سيتجدد صراع من نوع خاص بين فيرستابن وهاميلتون على حلبة لوسيل الدولية إذ يسعى الهولندي إلى الفوز في قطر بالذات، والتتويج مبكرا بلقبه العالمي الثالث في الدوحة، وكسر عقدة واحدة من الحلبات الأربع التي أخفق في تحقيق الفوز بها، إلى جانب حلبات "الغارف" البرتغالية و"لاس فيغاس" الأميركية و"مارينا باي" بسنغافورة.في الوقت الذي يتطلع فيه السائق البريطاني، إفساد أفراح فيرستابن الذي حرمه قبل عامين من إضافة لقب ثامن قياسي في البطولة العالمية، وذلك عبر التألق من جديد على حلبة لوسيل الدولية، كونه توج في النسخة الوحيدة للسباق القطري قبل عامين (ألغي العام الماضي لتنظيم مونديال قطر).وفي حال نجاح هاميلتون في التفوق على فيرستابن في الدوحة، فإنه سيؤجل تتويج الأخير باللقب العالمي مؤقتا، وسيضيع عليه فرصة أن يصبح أول سائق منذ 4 عقود يحرز اللقب العالمي في السباق السريع الذي سيقام في جائزة قطر.وكان البرازيلي نيلسون بيكيه، الذي أحرز لقبه العالمي، قبل 40 عاما خلال جائزة جنوب أفريقيا عام 1983، هو آخر سائق يحقق اللقب العالمي في السباق السريع، قبله تمكن 4 سائقين آخرين من حسم اللقب أيام السبت، وهم:وسجل فيرستابن أسرع زمن خلال التجارب الحرة الأولى اليوم الجمعة، متقدما على سائقي فيراري، الإسباني كارلوس ساينز والفرنسي شارل لوكلير.وقبل انطلاق سباق جائزة قطر، يتصدر فيرستابن الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 400 نقطة وبفارق 177 نقطة عن أقرب منافسيه المكسيكي سيرخيو بيريس 223 نقطة، في حين يأتي هاميلتون في المركز الثالث مع 190 نقطة.ومنح فيرستابن بفوزه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى، الجولة الـ16 من البطولة العالمية، فريقه "ريد بول" لقب الصانعين للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث حقق الفريق هذا الموسم الفوز في 15 من أصل 16 سباقا أقيمت حتى الآن، ليتصدر بذلك قائمة الترتيب العام للصانعين برصيد 623 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه مرسيدس صاحب المركز الثاني برصيد 305 نقاط.وتتباين سيناريوهات تتويج فيرستابن في الدوحة، اهمها أن بإمكانه إنهاء السباق خارج النقاط أو الانسحاب من السباق، شريطة أن لا يحقق أقرب منافسيه المكسيكي بيريز اللقب، ويحتاج السائق الهولندي إلى 3 نقاط فقط للاحتفاظ بلقبه للعام الثالث تواليا، وهو أمر متاح أمامه في السباق السريع (سبرينت)، في حال احتلاله المركز الخامس على الأقل والذي يمنحه 4 نقاط، علما بأن بطل السباق يحصل على 8 نقاط.كما أن السباق الرئيسي مساء اليوم سيكون بمثابة فرصة جديدة لفيرستابن في التتويج، حيث إن حصوله على المركز الثامن يمنحه 4 نقاط ستكون كفيلة بتتويجه دون الانتظار لنتائج الجولات الخمس المتبقية من البطولة العالمية. وفي حال تتويجه في قطر ستكون حلبة لوسيل الدولية هي الحلبة الـ22 التي يحقق فيها فيرستابن الفوز خلال مشاركاته الست في بطولة العالم حتى الآن مقابل إخفاقه في 3 حلبات.-(وكالات)