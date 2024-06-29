جبارة تعزز صفوف الاتحاد قبل منافسات دوري أبطال آسيا

مهند جويلس

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عمان- اتفق فريق الاتحاد لكرة القدم مع المهاجمة الدولية ميساء جبارة، لتمثيل صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، والمتمثلة بمشاركته في دوري المحترفات، والدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، المقرر إقامتها في عمان منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل.ويحتل الاتحاد صدارة دوري المحترفات بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة، وبرصيد 18 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه عمان اف سي، علما بأنه بطل النسخة السابقة من البطولة.وينتظر نادي الاتحاد وصول البطاقة الدولية للاعبة من فريقها السابق النصر السعودي، لتسجيلها كلاعبة هاوية بصفوف الفريق، على أن تباشر تدريباتها مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت قيادة المدرب البحريني الجديد خالد الحربان.جبارة التي تبلغ من العمر حاليا 34 عاما، تعد من أقدم اللاعبات الأردنيات اللواتي بدأن ممارسة الكرة على الصعيد المحلي، حيث بدأت مسيرتها مع نادي عمان في العام 2000، حيث كانت تبلغ من العمر 11 عاما فقط، لتكتب بعدها تاريخا مليئا بالعطاء والإنجازات للاعبة كرة محلية، استطاعت كسر الحواجز بقوة ودخول عالم "المائة" بالأهداف والمباريات على الصعيد الدولي.واستطاعت ميساء الحصول على لقب الدوري السعودي للسيدات مؤخرا مع فريق النصر للموسم الثاني على التوالي، حيث ساهمت في تتويج "العالمي" باللقبين من خلال تسجيلها للعديد من الأهداف الحاسمة، فيما احتلت مع فريقها النصر المركز الثالث بلقب كأس الأندية الأردنية السعودية، علما بأن الاتحاد صاحب هذه البطولة بسنختها الأولى.وتوجت جبارة بالعديد من الألقاب الفردية مع الفرق التي مثلتها، وآخرها الحصول على لقب هدافة دوري المحترفات المحلي في الموسم الكروي 2021، بعد أن سجلت 30 هدفا بألوان قميص عمان من أصل 79 هدفا سجلها الفريق في 12 مواجهة، ويعد رقما هو الأعلى والأفضل في تاريخ هدافات الكرة على صعيد دوري المحترفات.وواصلت ميساء خلال الموسم ذاته التألق مع فريق عمان "الذي جمد نشاط الكرة النسوية لاحقا"، بالتتويج ببطولة الأندية الآسيوية للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الفرق الأردنية، وكان لها دور بارز في الفوز بالبطولة التي أقيمت في مدينة العقبة، بتسجيلها هدفين من أصل 4 أهداف سجلها فريقها بالبطولة.ونجحت أيضا بالحصول على جوائز فردية عديدة منها: أفضل هدافة ببطولة غرب آسيا للمنتخبات، علما بأنها اللاعبة الوحيدة التي استطاعت التتويج مع "النشميات" بجميع البطولات الست التي تمكن المنتخب الوطني من حصدها بـ"غرب آسيا"، وآخرها العام الحالي، وسجلت 5 أهداف كأكثر اللاعبات تسجيلا للمنتخب، مع حصولها على لقب أفضل لاعبة بالنسخة التي أقيمت بالسعودية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.وتمتلك جبارة رقما مميزا في مسيرتها لم يسبقها أحد به على الصعيدين الآسيوي والعربي، إذ سجلت في مسيرتها 138 هدفا، وذلك خلال 138 مباراة دولية خاضتها جبارة بحسب إحصائيات اتحاد الكرة، علما بأنها بدأت مع المنتخب في العام 2005 عند تشكيل المنتخب النسوي.وتعد ميساء صاحبة أول هدف لـ "النشميات" في نهائيات كأس آسيا للمنتخبات النسوية، وذلك بعد تسجيلها هدفا في مرمى الفلبين بافتتاح نسخة العام 2018 التي استضافتها المملكة، كما سجلت أول هدف لمنتخب السيدات في المباراة الأولى له في العام 2005 أمام البحرين في مباراة ودية، وسجلت "هاتريك" يومها، ليتم اعتبارها من قبل الوسط الرياضي وقتها ولاحقا أفضل لاعبة كرة محلية عبر التاريخ.وكان للتجارب الاحترافية التي خاضتها ميساء في مسيرتها الكروية، أثر كبير في تطور مستواها من موسم لآخر رغم تقدمها بالعمر، حيث لعبت مع فريقي جرينبول وثونون إيفيان في فرنسا، وقدمت للسعودية من فريق فومجيت التركي، فيما مثلت فريق أبو ظبي الإماراتي، وفريقي الصداقة وزوق مصبح في لبنان، وتوجت بلقب الدوري مرتين هناك.ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد تعزيز صفوفه وتحديدا بلاعبات أجنبيات، حيث يسمح الاتحاد الآسيوي بمشاركة 6 لاعبات أجنبيات في الفريق الواحد، علما بأنه يمتلك حاليا في صفوفه 3 لاعبات وجميعهن من الجزائر، وهن: بن زيان فاطمة، زينب قندوسي وحورية أفاك.ويولي نادي الاتحاد برئاسة عمر الحديد، أهمية كبيرة للفريق النسوي من أجل تمثيل الفريق بصورة مميزة في البطولة الآسيوية، بحثا عن التأهل للنهائيات في النسخة الأولى للبطولة.