جبارة توقع على هدفها الأول بالدوري السعودي للسيدات

مهند جويلس

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عمان- وقعت نجمة المنتخب الوطني ومهاجمة نادي النصر السعودي ميساء جبارة، على أول أهدافها في الدوري السعودي للسيدات لموسم 2023-2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة التي اختتمت أول من أمس، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبات الأردنيات.وسجلت جبارة، الهدف الخامس للنصر في مرمى فريق الرياض من تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي انتهت نتيجتها بفوز "العالمي" بسداسية بيضاء، ليحتل فريقها صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن فريقي الاتحاد والشباب.ومنح فريق النصر شارة القيادة للهدافة التاريخية للمنتخب الوطني جبارة، بعد استمرارها مع الفريق لموسم جديد، ووضع بصمة جيدة معه في بطولة الدوري الموسم الماضي بعد الفوز باللقب، ومساهمتها في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة وقتها، علما بأنه تم استبدالها في منتصف الشوط الثاني.وتمكن فريق اتحاد جدة الذي تلعب في صفوفه حارسة المرمى ملك شنك والمهاجمة شهناز جبرين، من التغلب على نظيره شعلة الشرقية بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث شاركت النجمتان بصفة أساسية، فيما حملت جبرين شارة القيادة للمرة الأولى مع "العميد" نظير عملها الدؤوب مع الفريق منذ الموسم الماضي.وحقق الشباب الذي تلعب في صفوفه المدافعة لانا فراس ولاعبة الوسط مي سويلم، الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في مباراة بدأت بها فراس اللقاء بصفة أساسية، في أول تجربة احترافية لها بمسيرتها الكروية، فيما لم تلعب سويلم اللقاء، وشاركت فرحة الفوز مع زميلاتها من دكة البدلاء.وتقود فريق الأهلي المدربة الوطنية منار فريج، وتلعب معها حارسة المرمى روند كساب والمدافعة آية المجالي، حيث شارك الثنائي بصفة أساسية في اللقاء، إلا أن كساب لم تكمل اللقاء حتى نهايته وتم استبدالها.وكانت المباراة الافتتاحية في البطولة، انتهت بنتيجة التعادل من دون أهداف بين فريقي الهلال والقادسية، علما بأن الفريقين لا يملكان في صفوفهما أي لاعبة أو مدربة أردنية.وتشهد مباريات الدوري السعودي للسيدات بنسخته الثانية، حضورا جماهيريا جيدا مقارنة بالنسخة السابقة، وذلك في ظل الدعم الملحوظ من موسم لآخر من الاتحاد السعودي للكرة، والإقبال المتزايد من قبل المواطنات على ممارسة اللعبة أو مشاهدتها.وشاركت فرق النصر، الهلال، الشباب والاتحاد الشهر الماضي ببطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية في عمان، وحقق النصر المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما خرجت بقية الفرق السعودية من الدور الأول.