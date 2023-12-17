جبرين: أحترم قرار عدم استدعائي لـ"النشميات".. وقيادة اتحاد جدة مسؤولية مضاعفة

مهند جويلس

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عمان- أكدت اللاعبة الأردنية لفريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم شهناز جبرين، أن عدم استدعائها لصفوف المنتخب الوطني للسيدات في الفترات الدولية الماضية، هو قرار فني من قبل المدرب ماهر أبو هنطش، مؤكدة تقبلها القرار واحترامه.وبينت جبرين في حديث خاص لـ "الغد"، أنها لم ترفض أي استدعاء للمنتخب لأي سبب، وأن علاقتها بالمدرب أبو هنطش جيدة منذ فترات طويلة، مشيرة إلى أن فكرة الاعتزال الدولي تراودها، مع تأكيدها أن اعتزالها يكون للمنتخب والأندية.وأضافت: "أنا جاهزة لتمثيل المنتخب في أي وقت يتم استدعائي فيه، وتحديدا في بطولة غرب آسيا التي ستقام في السعودية خلال شهر شباط (فبراير)، ولن أتردد للحظة في ارتداء قميص المنتخب مجددا بعد سنوات طويلة قضيتها معه".وتعد جبرين البالغة من العمر 31 عاما، إحدى اللاعبات اللواتي تخطين حاجز الـ100 مباراة دولية مع منتخب السيدات، وحققت العديد من الألقاب في مسيرتها مع "النشميات"، إضافة إلى تمثيلها لأكثر من فريق محلي على الصعيد النسوي، بدءا من نادي عمان الذي توجت معه بالعديد من الألقاب المحلية، ولقب بطولة الأندية الآسيوية العام 2021، مرورا بنادي القادسية، ومن ثم الأرثوذكسي.وانتقلت جبرين الموسم الماضي، إلى فريق الاتحاد في أول موسم للدوري السعودي للسيدات "الممتاز"، ونجحت في وضع بصمتها مع الفريق رغم الابتعاد عن المنافسة على اللقب في الجولات الأخيرة من عمر الدوري، ليجدد النادي ثقته بها ويمدد عقدها حتى نهاية الموسم الحالي.وغابت اللاعبة الدولية عن فترات التجمع الماضية منذ تسلم أبو هنطش قيادة المنتخب، رغم تألقها وبروزها مع فريقها الاتحاد في العام الحالي، واعتبارها من قبل المتابعين أبرز لاعبات الدوري السعودي، ما أثار دهشة المتابعين للكرة النسوية لغيابها رغم قيمتها الفنية في الهجوم، من دون وجود تبرير رسمي لعدم استدعائها.وأوضحت جبرين، أن قرار منحها شارة القيادة للموسم الحالي جاء من قبل مدربة الفريق، الأميركية كيلي ليندسي، بسبب عطائها في الملعب وتعاملها مع زميلاتها، مؤكدة أن الشارة تحملها مسؤولية مضاعفة في تقديم كل ما بوسعها لإرضاء الجماهير والجهاز الفني، نظرا لقيمة النادي بين أندية السعودية والوطن العربي والقارة.وتابعت: "النادي لم يقصر مع الجهاز الفني واللاعبات، وأقل شيء ممكن أن نقدمه لهم هو التتويج ببطولتي الدوري والكأس، وقادرون على ذلك في ظل توفر لاعبات أجنبيات ومحليات في الاتحاد هن الأفضل في جميع الفرق المشاركة، رغم قوة الفرق الأخرى وقدرتها جميعا على المنافسة".وتحدثت جبرين عن الفوز الذي حققه فريقها الخميس الماضي على الأهلي في "ديربي جدة" بستة أهداف مقابل هدفين: "إن فريقها تجهز للمواجهة منذ 3 أسابيع، من خلال تحليل الجهاز الفني للفريق المنافس بأدق التفاصيل، موضحة أن الدعم الجماهيري من قبل عشاق الاتحاد للفريق النسوي يمنح زميلاتها الدافع لتقديم كل ما لديهن لإسعادهم".وواصلت: "المباراة شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وهي لفتة مميزة من الاتحاد السعودي، في ظل الدعم المتزايد لتطوير قطاع الكرة النسوية في البلاد،وسجلت جبرين مع الاتحاد حتى الآن في الدوري السعودي للموسم الحالي هدفين، وصنعت أكثر من هدف، علما بأن الفريق يحتل المركز الثاني بعد مرور 6 جولات وبرصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر، واللذان تنتظرهما مواجهة مرتقبة السبت المقبل في ختام مرحلة الذهاب.وزادت: "مباراة مهمة بالنسبة لنا أمام النصر، والفوز بها أهم من أجل إنهاء المرحلة الأولى من الدوري بأفضل طريقة، لأن أي نتيجة أخرى قد تصعب من طموحنا في التتويج باللقب، والسبب الرئيسي في تطور مستواي عن المواسم الماضية هو تركيزي بكرة القدم فقط، والعمل المميز من الجهاز الفني لتحسين الناحية الفنية والبدنية لدي".وتحرص جبرين على متابعة أهم مباريات فريق الاتحاد للرجال من الملعب، برفقة بقية زميلاتها ومنهن حارسة المرمى الأردنية ملك شنك، وآخرها كانت مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي خسرها "العميد" 3-1.