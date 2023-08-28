جدول جديد للدوري يراعي المشاركات الخارجية

يحيى قطيشات

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عمان – راعت دائرة المسابقات باتحاد كرة القدم، المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني وناديي الفيصلي والوحدات عند مناقشة مواعيد مباريات الدوري المتبقية، والتي سيصدرها الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد اتضاح مواعيد مباريات الفيصلي والوحدات بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.وتحرص الدائرة خلال إصدار الجدول، على مراعاة استحقاقات المنتخب الوطني الأول ومنح الفرق التي تضم أكبر عدد من لاعبي المنتخب فترات الراحة الكافية بعد كل معسكر أو تجمع، والمباريات الودية والرسمية، بحسب فترات التوقف المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.وتشهد منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين توقفات متنوعة، تبدأ من خلال مشاركة منتخب "النشامى" في منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.وستكون هناك فترة توقف في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من أجل منح المنتخب الوطني فرصة للتحضير والاستعداد للمشاركة في منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث جاء منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجكستان والفائز من مباراة كمبوديا وباكستان.وتنتظر أن يكون هناك توقف في شهر كانون الأول (ديمسبر) المقبل، من أجل منح المنتخب فرصة نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، ويلعب " النشامى" ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كلا من: جمهورية كوريا والبحرين وماليزيا.وستتم مراعاة مشاركة ناديي الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بعدما اتضحت مواعيد إقامة الجولات ومكان إقامتها، حيث سيستضيف الفيصلي في افتتاح مشاركته التاريخية بدوري أبطال آسيا، نظيره فريق ناساف الاوزبكي يوم الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على ستاد عمان الدولي، ويفتتح الوحدات مشواره في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي يوم التاسع عشر من الشهر نفسه، أمام فريق الاتحاد السوري على الملعب نفسه.وتقام منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تقام الجولة الثالثة لفرق غرب آسيا يومي الثالث والعشرين والرابع العشرين من الشهر ذاته، في حين تقام الجولة الرابعة يومي السادس والسابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والذي يشهد أيضاً إقامة الجولة الخامسة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، ويختتم دور المجموعات يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.فيما تقام منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد يومي 2 و3 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الثالثة يومي 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الرابعة يومي 6 و7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتقام الجولة الخامسة يومي 27 و28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السادسة يومي 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.