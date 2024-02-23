الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جديتا والمفرق يمضيان في صدارة "شطرنج" الأولى والثانية

شطرنج
شطرنج
عمان - مضى فريق جديتا في صدارة دوري الدرجة الأولى للشطرنج برصيد 8 نقاط، متقدما على حامل اللقب الملكي بفارق كسر التعادل مع تساويهما بذات الرصيد.
وانفرد المفرق في صدارة الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد ختام الجولة الرابعة التي استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، في صالة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، والتي شهدت الجولتين الخامسة والسادسة حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.اضافة اعلان
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات في حديثه لـ"الغد": "ما يميز هذه النسخة من دوريي الدرجة الأولى والثانية في هذا الموسم، ظهور أندية منافسة جدية، ما يزيد من ندية وقوة السباق على اللقبين، في الوقت التي برزت فيه الوجوه الصاعدة من الجنسين في مختلف الفرق، ومنها من أصدر شهادة نجوميته الأمر الذي يعكس تطور المستويات، ويبشر بجيل قادم بقوة وقادر على مواصلة حضور الشطرنج الأردني خارجيا".
منافسات الأولى
- شهدت الجولة الرابعة فوز الملكي على الأمانة بنتيجة 3-1، حيث تغلب سامي السفاريني على بشرى الشعيبي، ولؤي سمير على إيمان صوان، فيما تعادل يوري كروبا مع مهند فرحان، وسمير منصور على موسى نعيم.
- وفاز المهندسين على أصدقاء أربحا بنتيجة 2.5-1.5، حيث تغلب مروان العابودي على هاشم حجازين، وركان العطار على عبدالرحمن صادح، فيما تعادل حسن الصامد مع نافز بركات، وخسر محمد السيد أمام مصطفى العطية.
- وفاز الفحيص الأرثوذكسي على عين كارم بنتيجة 2.5-1.5، حيث تغلبت ربى القضاة على محمد السفارتي، وأسامة الوحش على ركان دسا، فيما تعادل أكرم فوزي مع بهاء الدين طه، وخسرت لانا حيمور أمام باسل داوود.
- وفاز جديتا على أبو نصير بنتيجة 4-0، حيث تغلب أنس خويرة على عامر بدر، علي القيسي على مراد بينو، أحمد ربابعة على عبدالرحمن حمود، وعيسى الزعبي على معتز غنيم.
الترتيب العام
ومضى فريق جديتا في صدارة دوري أندية الدرجة الأولى برصيد 8 نقاط، متقدما بكسر التعادل على الملكي رغم تساويهما بالرصيد ذاته، ويحتل الأمانة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والمهندسين الرابع برصيد 4 نقاط، متقدما على الفحيص الأرثوذكسي بكسر التعادل مع تساويهما بالرصيد ذاته.
منافسات الثانية
-شهدت الجولة الرابعة، فوز المفرق على بسمان بنتيجة 3.5-0.5، حيث تغلب همام إسماعيل على مالك الحاج، عبدالله بني ياسين على حسام فرحة، ومحمد الشواقفة على خليل القريتي، فيما تعادل عبدالعزيز بني ياسين مع أسامة الزعبي .
- وفاز الوطني على روضة الأمير راشد بالتغيب.
-وتعادل كفر خل مع المقاولين بنتيجة 2-2، حيث تغلب أمجد اليبرودي على علي سكارنة، وعبدالرزاق نواصرة على براء عساف، فيما خسر أحمد محاسنة أمام محمد عمرو، وعبدالله نواصرة أمام زيد صلاح.
الترتيب العام
وأحكم المفرق صدارته لدوري الدرجة الثانية برصيد 8 نقاط، ويطارده إيدون بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل الوطني المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متقدما بكسر التعادل على كفرخل وبسمان بكسر التعادل، رغم تساويهما بالرصيد ذاته.
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