جراسا الأكثر فوزا والأقوى دفاعا.. و"رم" الأفضل تسجيلا

خالد تيسير العميري

عمان – انتهت المرحلة الأولى (ذهاب وإياب) من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بصدارة فريق جراسا، لكن العداد النقطي للفرق سيبدأ بالعد من نقطة الصفر في المرحلة الثانية، التي تأهلت لها فرق، أرابيلا، بيلا، بترا، رم، فيلادلفيا، وجراسا، فيما فرض المنطق نفسه بخروج فريق أيلة، عطفا على تواضع نتائجه.

وتصدر جراسا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدما على فيلادلفيا بفارق نقطة، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وحل رم وبترا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 21 نقطة، وجاء بيلا وأرابيلا في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 18 نقطة، فيما تذيل أيلة الترتيب بـ14 نقطة.

وستكون الحسابات بين الفرق مختلفة عن السابق في المرحلة الثانية، والتي ستقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة للدور الثالث، ما يعني أن فريقين سيغادران من هذا الدور، لينضما إلى فريق أيلة والمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، والذي خاض المرحلة الأولى فقط من بطولة الدوري ضمن خطة تحضيره لخوض نهائيات بطولة آسيا، التي تستضيفها الأردن بالفترة من 3 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويبدو واضحا أن المباريات التي جرت في المرحلة الأولى، أرسلت جملة من الدلالات المتعلقة بتصاعد مستوى الحضور الجماهيري، في ظل التحاق اللاعبين كافة بفرقهم، فيما يشكل التراجع الفني في أداء بعض الفرق، هاجسا لهم ونقطة انطلاقة مغايرة للفرق، التي لم تكن بدايتها على نحو جيد.

القراءة الأولية تشير إلى وجود فريقين في الصراع على المقدمة، وهما جراسا وفيلادلفيا، لكن هذين الفريقين ربما يشهدان ضيوفا جدد من فرق الطابقين الأوسط والسفلي، وربما يصبحان ضمن فرق هذين الطابقين في ضوء نتائجهما المقبلة.

قراءة رقمية

يعد فريق جراسا – الذي يمتلك أفضل فارق نقطي (+244) - الفريق الأكثر فوزا مع ختام المرحلة الأولى بـ11 فوزا والأقل خسارة في مباراتين، فيما يعد فريق أيلة الأقل فوزا بمباراة واحدة والأكثر تعرضا للخسارة بـ12 مباراة.

ويمتلك فريق رم الهجوم الأقوى بـ1079 نقطة خلال 13 مباراة وبمتوسط 83 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف هجوما بـ881 نقطة بمتوسط 67.7 نقطة.

كما يعد فريق جراسا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 805 نقاط بمتوسط 61.9 نقطة في المباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 1176 نقطة وبمتوسط 90.4 نقطة للمباراة الواحدة.

اضافة اعلان