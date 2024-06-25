 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قراءة في المرحلة الأولى من دوري "اللعيبة" لكرة السلة

جراسا الأكثر فوزا والأقوى دفاعا.. و"رم" الأفضل تسجيلا

لاعب فيلادلفيا مالك كنعان في طريقه للتسجيل بسلة فريق رم - (من المصدر)
لاعب فيلادلفيا مالك كنعان في طريقه للتسجيل بسلة فريق رم - (من المصدر)

عمان – انتهت المرحلة الأولى (ذهاب وإياب) من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بصدارة فريق جراسا، لكن العداد النقطي للفرق سيبدأ بالعد من نقطة الصفر في المرحلة الثانية، التي تأهلت لها فرق، أرابيلا، بيلا، بترا، رم، فيلادلفيا، وجراسا، فيما فرض المنطق نفسه بخروج فريق أيلة، عطفا على تواضع نتائجه.
وتصدر جراسا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدما على فيلادلفيا بفارق نقطة، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وحل رم وبترا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 21 نقطة، وجاء بيلا وأرابيلا في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 18 نقطة، فيما تذيل أيلة الترتيب بـ14 نقطة. 
وستكون الحسابات بين الفرق مختلفة عن السابق في المرحلة الثانية، والتي ستقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة للدور الثالث، ما يعني أن فريقين سيغادران من هذا الدور، لينضما إلى فريق أيلة والمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، والذي خاض المرحلة الأولى فقط من بطولة الدوري ضمن خطة تحضيره لخوض نهائيات بطولة آسيا، التي تستضيفها الأردن بالفترة من 3 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويبدو واضحا أن المباريات التي جرت في المرحلة الأولى، أرسلت جملة من الدلالات المتعلقة بتصاعد مستوى الحضور الجماهيري، في ظل التحاق اللاعبين كافة بفرقهم، فيما يشكل التراجع الفني في أداء بعض الفرق، هاجسا لهم ونقطة انطلاقة مغايرة للفرق، التي لم تكن بدايتها على نحو جيد.
القراءة الأولية تشير إلى وجود فريقين في الصراع على المقدمة، وهما جراسا وفيلادلفيا، لكن هذين الفريقين ربما يشهدان ضيوفا جدد من فرق الطابقين الأوسط والسفلي، وربما يصبحان ضمن فرق هذين الطابقين في ضوء نتائجهما المقبلة.
قراءة رقمية 
يعد فريق جراسا – الذي يمتلك أفضل فارق نقطي (+244) - الفريق الأكثر فوزا مع ختام المرحلة الأولى بـ11 فوزا والأقل خسارة في مباراتين، فيما يعد فريق أيلة الأقل فوزا بمباراة واحدة والأكثر تعرضا للخسارة بـ12 مباراة.
ويمتلك فريق رم الهجوم الأقوى بـ1079 نقطة خلال 13 مباراة وبمتوسط 83 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف هجوما بـ881 نقطة بمتوسط 67.7 نقطة.
كما يعد فريق جراسا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 805 نقاط بمتوسط 61.9 نقطة في المباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 1176 نقطة وبمتوسط 90.4 نقطة للمباراة الواحدة. 

اضافة اعلان

 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من مواجهة سابقة بين الفيصلي والحسين إربد ببطولة دوري المحترفين - (من المصدر)

إصدار أجندة الموسم الكروي.. دوري المحترفين ينطلق في 8 آب

منذ2 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

3 مباريات في انطلاقة المرحلة الثانية اليوم

منذ2 ساعة
لاعبان يتنافسان في بطولة دولية سابقة جرت في الأردن - (من المصدر)

مشاركة عالمية كبيرة في بطولة الأردن لكرة الطاولة

منذ2 ساعة
الإعلامي لطفي الزعبي

لطفي الزعبي.. "واسطة" أدخلته الإعلام الرياضي و"بودكاست" ميزه في الشاشات العربية

منذ2 ساعة
السائق فادي شاهين يقوم بتجهيز سياراته استعدادا للسباق -(من المصدر)

السائقون الأردنيون يتطلعون لإيقاف فغالي في سباق الرمان

منذ2 ساعة
ملعب الأمير محمد بالزرقاء - ( من المصدر)

مساع لتجهيز الملاعب قبل بداية الموسم الكروي الجديد

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ1 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 