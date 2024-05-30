 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جراسا وأرابيلا يواجهان أيلة وبيلا في سلة "دوري اللعيبة" اليوم

لاعب أيلة محمد جمال يتجه للتسجيل بسلة أرابيلا في لقاء سابق - (من المصدر)
لاعب أيلة محمد جمال يتجه للتسجيل بسلة أرابيلا في لقاء سابق - (من المصدر)
 تختتم اليوم منافسات ذهاب المرحلة الأولى من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا جراسا وأيلة عند الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة أرابيلا وبيلا عند الساعة التاسعة مساء.اضافة اعلان
وينفرد فريق بترا في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه فريق جراسا ثانيا برصيد 11 نقطة، ويأتي فيلادلفيا ثالثا بـ10 نقاط، فيما يحتل فريقا رم وأرابيلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 9 نقاط، ويحتل بيلا المركز السادس برصيد 8 نقاط، والصقور سابعا بـ7 نقاط، في الوقت الذي يتذيل فيه فريق أيلة الترتيب برصيد 6 نقاط.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس"، في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة"، لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
جراسا وأيلة.. أهداف مشروعة
يسعى فريق جراسا إلى مواصلة تشديد الخناق على بترا، حيث ينتظر أن يعتمد مدربه زيد ساحوري على الخماسي، الأميركي بيرون ماكسويل وعاكف الشياب ويزن الطويل وأحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء علي كنعان ونادر أحمد وأدهم الدجاني وفارس النبالي وعصام الهزايمة ومحمد غنيم ويوسف بابيش.
في المقابل، ما يزال فريق أيلة يبحث عن تسجيل أول انتصاراته في البطولة، حيث ينتظر أن يعتمد مدربه فؤاد الغزاوي على اللاعبين، بشار عمرو وأحمد النوايشة وعمرو صلاح الدين ومحمد جمال والمغترب جون، مع المداورة مع لاعبي "البنش" محمد الفران ومحمد عيد وأحمد أبو الوفا وفادي طوالبة ويعرب زاهر وصهيب أبو الوفا، فيما لم تتضح بعد جاهزية الأميركي باتريك بيرنيت وقدرته على المشاركة بسبب الإصابة.
أرابيلا وبيلا.. تبادل للمراكز
يسعى فريق أرابيلا إلى مواصلة عروضه القوية متسلحا بخبرات محترفيه الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس، بإسناد من يوسف شتات وناصر ازور وابراهيم النصر، مع الاستعانة بلاعبي الدكة، عمار العمري ويوسف البربري وسامر العصعوص واحمد أبو راشد وخلدون جبارة وعلاء العوادين ويوسف ريحان.
في المقابل، يتسلح فريق بيلا بقيادة مدربه عبدالله أبو قورة بخبرات محترفه الأميركي ديفن غلميرو وأحمد حسونة ونبيل أبو شريخ ونبيل كتخدا، مع تواجد اللاعبين محمد شاهر وغيث الفرج وزيد خوري وعبدالله خضر وأحمد الحموري وعمر نشواتي وسلطان بسام وعبدالكريم أبو صعب على الدكة للمداورة مع الأساسيين.
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