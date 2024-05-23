"جراسا" و"بترا" يتطلعان لفض الشراكة في "دوري اللعيبة" لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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يتطلع فريقا "جراسا" و"بترا" إلى فض شراكتهما على صدارة بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، وذلك عندما يلتقيان في تمام الساعة 9 من مساء اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتسبقها مواجهة فريقا "أيلة" و"بيلا" ضمن ختام مباريات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى.ويتصدر فريق "بترا" جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق "جراسا" بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي "أرابيلا" ثالثا برصيد 7 نقاط، و"فيلادلفيا" رابعا بـ 6 نقاط، فيما تحتل فرق، "الصقور" و"بيلا" و"رم" المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل فريق، ويتذيل "أيلة" الترتيب برصيد 4 نقاط، مع نهاية الجولة الرابعة."أيلة" و"بيلا".. تعويض وتأكيدما يزال فريق "أيلة" يبحث عن إنهاء مسلسل خساراته وتحقيق فوزه الأول بالبطولة، حيث من المتوقع أن يجدد المدرب فؤاد الغزاوي اعتماده على المحترف الأميركي باتريك بيرنيت في صناعة اللعب بإسناد من محمد شندق وأحمد النوايشة، مع تواجد عبدالعزيز العبسي ومحمد جمال تحت السلتين، إلى جانب امتلاكه عددا من اللاعبين على "البنش"، وهم: عمرو صلاح الدين وبشار عمرو وفادي طوالبة وزيد سلامة ويعرب زاهر ومحمد عيد وصهيب أبو الوفا وخالد أبو شاور وأحمد أبو الوفا.من جانبه، يدخل "بيلا" المباراة بقيادة مدربه عبدالله أبو قورة اللقاء معتمدا على أحمد حسونة في صناعة اللعب بإسناد من أحمد الحموري وغيث الفرج حول القوس، مع تولي ديفين غيلميرو مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب نبيل كتخدا، فيما يمتلك "بيلا" خيارات جيدة على البنش بوجود اللاعبين، نبيل أبو شريخ وسلطان بسام وزيد خوري وعمر نشواتي وعبدالكريم أبو صعب ومحمد كتخدا وعبدالله خضر وعلاء حسيني، بانتظار التحاق لاعب ارتكازه محمد شاهر."جراسا" و "بترا".. فض الشراكةقدم الفريقان دلائل قوية على امتلاكهما الأوراق اللازمة لمواصلة تحقيق الفوز والوصول إلى حاجز الانتصار الخامس، في حال حافظ كلاهما على تركيزه الذهني واللعب بجماعية، ومن المقرر أن يسند الجهاز الفني لفريق "جراسا" بقيادة زيد ساحوري مهمة صناعة اللعب وتدوير الكرة إلى المحترف الأميركي بايرون ماكسويل، مع تواجد يزن الطويل ونادر أحمد حول القوس، إلى جانب تولي أحمد الحمارشة مهمة تأمين منطقة العمق بالتناوب مع يوسف أبو وزنة، كما يحظى الفريق بمرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين، عاكف الشياب وعلي كنعان وأدهم الدجاني وعصام الهزايمة ومحمد غنيم ويوسف بابيش وفارس نبالي ومحمد ترجلي.في المقابل، يأمل مدرب "بترا" يوسف أبو بكر، أن يكون لاعبوه في "الفورمة" لمواصلة سلسلة الانتصارات، حيث من المتوقع أن يجدد اعتماده على قدرات فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع عمار بسطامي ومحمد الشمالي، إلى جانب تواجد خالد أبو عبود والمحترف الأميركي غريغ ماغي تحت السلتين، كما يتوقع أن تحصل "دكة بدلاء" فريق "بترا" على أدوار لعب أكبر بوجود اللاعبين، باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويزيد حجازي وعبدالله العكش وليث شتات وعلاء حزام وأمير عيد، حال وصوله.