جراسا و"رم" ينقضان على أرابيلا وبترا في دوري اللعيبة لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان - استهل فريق جراسا مشواره في ذهاب المرحلة الثانية من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بالفوز على فريق أرابيلا بنتيجة 83-72 (النصف الأول 44-32)، فيما تجاوز فريق رم محطة نظيره بترا بنتيجة 90-81 (النصف الأول 44-38)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.وينتظر أن يكون فريقا بيلا وفيلادلفيا قد التقيا في وقت متأخر من أمس، ضمن ختام مباريات الجولة، فيما غادر فريقا الصقور وايلة قطار الدوري من مرحلته الأولى.وطبقا لنظام البطولة في مرحلته الثانية، تلعب الفرق الستة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.رم 90 بترا 81اعتمد مدرب فريق رم محمد حمدان على الخماسي، هنتر ستريت وخالد الظاهر وهاشم عباس وأشرف الهندي ومحمود الهزايمة، فيما كان مدرب بترا يوسف أبو بكر يبدأ اللقاء بالخماسي، أمير عيد وعمار بسطامي ومحمد الشمالي وخالد أبو عبود والأميركي غريغ ماغي.وتقدم بترا سريعا مع تنويع أساليب اللعب، ليحسم الفترة الأولى لصالحه (23-17)، لكن فريق رم دخل في أجواء اللعب مع فاعلية عباس وستريت والهندي في التسجيل، ليتقدم في النصف الأول (44-38).وشهد النصف الثاني تبادلا في عملية التسجيل بين لاعبي الفريقين، والذي حسم رم فترته الثالثة (21-17) قبل أن يخسر الفترة الأخيرة بفارق نقطة (25-26)، لكن ذلك لم يمنعه من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (90-81).وبرز هاشم عباس في اللقاء من جانب لاعبي رم، محققا "التريبل دبل" بتسجيله 24 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 24، فيما كان المحترف دافيد هاييه الأبرز من جانب لاعبي فريق بترا بتسجيله 18 نقطة و7 متابعاتو4 تمريرات بفاعلية 18.جراسا 83 أرابيلا 72بدأ مدرب فريق جراسا زيد ساحوري اللقاء معتمدا على الخماسي، بيرون ماكسويل وأحمد حمارشة ويزن الطويل ويوسف أبو وزنة وعاكف الشياب، فيما كان مدرب أرابيلا الدكتور إبراهيم العصعوص يعتمد على الخماسي، ايمانويل ايغ بوتا وناصر انزور ويوسف شتات وإبراهيم النصر وديمونتا هاريس.ونوع أرابيلا من خياراته في التسجيل ليحسم الفترة الأولى (23-14)، قبل أن يدخل جراسا أجواء المباراة في فترتها الثانية التي حسمها (30-9)، ليتقدم في النصف الأول بفارق 12 نقطة (44-32).وكشر ارابيلا عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة مع توهج محترفيه الأميركيين، ليتقدم في نتيجة الفترة (26-14)، قبل أن يعود جراسا بخبرات الحمارشة وأبو وزنة وفاعلية محترفه ماكسويل ويحسم الفترة الرابعة لصالحه (25-14)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (83-72).وبرز أبو وزنة في اللقاء من جانب لاعبي جراسا محققا "الدبل دبل" بتسجيله 18 نقطة و19 متابعة و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 31، فيما كان ايمانويل ايغ بوتا الأبرز من جانب لاعبي أرابيلا بتسجيله 20 نقطة و5 متابعات و6 تمريرات و2 بلوك شوت بفاعلية 19.