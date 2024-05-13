"جراسا" يتجاوز "أرابيلا" في"دوري اللعيبة" لكرة السلة

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – ألحق فريق "جراسا" الخسارة الأولى بفريق "أرابيلا" بفوزه عليه بنتيجة 84-70 (النصف الأول 38-38)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة".وينتظر أن تكون الجولة قد اختتمت في وقت متأخر من أمس بمواجهة قوية جمعت بين فريقي "فيلادلفيا" و"بيلا"، فيما كان المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما "الصقور" استهل مباريات الجولة بفوزه الكبير على فريق "أيلة" بنتيجة (94-63) فيما تغلب "بترا" على "رم" بنتيجة (67-63).وحسب النظام، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة" لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.وبالعودة إلى التفاصيل الفنية للمباراة، بدأ فريق ارابيلا المباراة بصورة قوية مع اعتماد مدربه د.ابراهيم العصعوص على الخماسي، ناصر انزور ويوسف شتات وأحمد أبو راشد وإيمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس، فيما كان مدرب فريق جراسا زيد ساحوري يدفع بالخماسي، بيرون ماكسويل ويزن الطويل ونادر أحمد وأحمد الحمارشة ومحمد غنيم.ونوع لاعبو الفريقان من خياراتهما في التسجيل من المسافات كافة، مع تميز العابهما بالسرعة إلى جانب القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، ليحسم التعادل نتيجة الفترة الأولى (18-18).ومع توهج هاريس في التسجيل لكتيبة العصعوص، نجح فريق ارابيلا في تعزيز تقدمه بالفترة الثانية، مستغلا عشوائية ألعاب جراسا، الذي استعاد توازنه بفضل خبرات لاعبيه الحمارشة وفاعلية محترفه ماكسويل، لينتهي النصف الأول بالتعادل (38-38) بعد تعادلهما مجددا في نتيجة الفترة الثانية (20-20).وتواصلت الإثارة في الفترة الثالثة، التي جاءت بدايتها متكافئة بعد سجال نقطي، قبل أن تظهر خبرات لاعبي جراسا في حسم الفترة الثالثة (27-14)، ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (65-52)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة التي حسمها جراسا (19-18) ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (84-70).وبرز أحمد الحمارشة في اللقاء من جانب لاعبي جراسا محققا "الدبل دبل" بتسجيله 24 نقطة و15 متابعة و5 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 34، يليه زميله ماكسويل "التريبل دبل" بتسجيله 19 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة و3 ستيل بفاعلية 30، فيما كان ديمونتا هاريس اللاعب الأبرز من جانب أرابيلا بتسجيله 36 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 33.