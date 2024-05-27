 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جراسا يقسو على بيلا في دوري اللعيبة لكرة السلة

محترف جراسا بيرون ماكسويل في طريقه للتسجيل بسلة بيلا - (تصوير: أمجد الطويل)
محترف جراسا بيرون ماكسويل في طريقه للتسجيل بسلة بيلا - (تصوير: أمجد الطويل)
 استعاد فريق “جراسا” توازنه في بطولة “دوري اللعيبة” لكرة السلة، بفوزه على فريق “بيلا” بنتيجة 81-62 (النصف الأول 44-22)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ختام الجولة السادسة من ذهاب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وكان فريق “رم” قد عمق جراح فريق “أيلة” بعدما ألحق به خساراته السادسة تواليا خلال الموسم الحالي بفوزه عليه بنتيجة (86-39)، حيث جاءت نتائج الأرباع لصالحه (26-11)، (20-13)، (24-8)، (16-7)، في المباراة التي إفتقد فيها فريق “أيلة” إلى خدمات أفضل مسجليه المحترف الأميركي باتريك بيرنيت بداعي الإصابة.
في المقابل، يواصل فريق “فيلادلفيا” أداءه التصاعدي بعدما تغلب على المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما “الصقور” بنتيجة (88-57)، في لقاء جاءت نتائج فتراته لصالح كتيبة المدرب سامر نينو (19-10)، (22-9)، (31-14)، (16-24).
جراسا 81 بيلا 62
دخل فريق جراسا الفترة الأولى بقوة ليتقدم (24-5) بعدما اعتمد مدربه زيد ساحوري على الخماسي، بيرون ماكسويل وعاكف الشياب ويزن الطويل وأحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة، فيما كان مدرب فريق بيلا يعتمد على الخماسي، نبيل أبو شريخ وكيفين غلميرو وأحمد الحموري وسلطان بسام ونبيل كتخدا.
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية، التي واصل فيها فريق جراسا عنفوانه مع توهج محترفه ماكسويل والحمارشة وأبو وزنة في المتابعة والتسجيل، ليتقدم في النصف الأول (44-22) بعدما حسم الفترة الثانية (20-17)، التي حاول فيها الحموري والفرج اعادته لأجواء المباراة مع تنويع خياراتهما في التسجيل.
ووجدت محاولات بيلا في العودة بنتيجة المباراة خلال الفترة الثالثة، ردا سريعا من لاعبي جراسا، الذي حافظوا على تقدمهم في النتيجة الإجمالية رغم خسارتهم نتيجة الفترة بفارق نصف سلة (18-19)، وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأخيرة، التي حسمها بيلا (21-19)، لكن ذلك لم يمنع جراسا من تحقيق الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (81-62).
وبرز الأميركي بيرون ماكسويل في اللقاء من جانب لاعبي جراسا بتسجيله 19 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 26، فيما كان الأميركي كيفن غلميرو الأبرز من جانب بيلا بتسجيله 18 نقطة و6 متابعات وتمريرتين بفاعلية 21.
فريدي في طريقه إلى كندا
ينتظر أن يخوض صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فريدي إبراهيم، مباراته الأخيرة مع فريق “بترا” في بطولة “دوري اللعيبة” يوم بعد غد الخميس أمام المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة “الصقور”، وذلك تمهيدا للمغادرة إلى كندا بعد حصوله على عرض احترافي للعب في الدوري الصيفي لكرة السلة.
ووفقا لتعليمات بطولة “دوري اللعيبة”، فإنه سيكون بإمكان فريق “بترا” التعاقد مع لاعب محترف أو ضم أحد لاعبي المنتخب الوطني لتعويض رحيل فريدي، حيث علمت “الغد” من مصادر موثوقة أن خيارات المدير الفني لفريق “بترا” يوسف أبو بكر تنحصر بين استقطاب أحد اللاعبين، أمين أبو حواس أو عبدالله علوان.
إلى ذلك، ينتظر أن يلتحق صانع الألعاب أمير عيد بتدريبات فريق “بترا” في منتصف حزيران (يونيو) المقبل، على أن يتولى اللاعب عمار بسطامي مهة شغل هذا المركز لحين قدوم أمير عيد أو التعاقد مع لاعب جديد لتعويض رحيل فريدي.
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