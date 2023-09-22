جرندوقة يتبوأ منصب مدير الأمان الرياضي في الاتحاد الدولي للجوجيتسو

مهند جويلس

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عمان - تبوأ المدير الفني لاتحاد الجوجيتسو زيد جرندوقة، منصب مدير لجنة الأمان الرياضي في الاتحاد الدولي للرياضة، بعد أن تسلم في وقت سابق منصب مدير الأمان الرياضي في الاتحاد الآسيوي.ويعد جرندوقة (30 عاما) أحد أبرز لاعبي المنتخبات الوطنية للجوجيتسو سابقا، حيث حصل خلال مسيرته على الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في كازاخستان العام 2019، والميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في العام 2018 بإندونيسيا، علما بأنه مثل المنتخب الوطني لأكثر من 6 أعوام.وحصل جرندوقة أيضا على شهادة الماجستير من الأكاديمية الأولمبية العالمية في اليونان بالدراسات الأولمبية والإدارة الرياضية، كما يستعد لتجهيز أطروحة الدكتوراة بالأمان الرياضي ومكافحة التحرش داخل البيئة الرياضية.وبدأ جرندوقة التدريب منذ العام 2011، إلى جانب إدارة العديد من اللقاءات في الرياضة كحكم، لحبه الكبير للجوجيتسو، رغم ممارسته العديد من الرياضات في أوقات سابقة، موضحا في حديثه لـ"الغد" بأنه تم تنسيبه للاتحاد الآسيوي من خلال عمله بالاتحاد المحلي، لتسلم مهمة مدير برنامج الأمان الرياضي.وأضاف: "خلال بطولة العالم للفئات العمرية في قيرغيزستان بشهر آب (أغسطس) الماضي، تم تكليفي بمهمة مدير برنامج الأمان الرياضي على مستوى الاتحاد الدولي، لأكون الأردني الثاني الذي يتولى برنامجا دوليا معنى بالأمان الرياضي، والأردني الوحيد الذي يترأس الأمان داخل اتحاد دولي".وشرح جرندوقة عن موضوع الأمان الرياضي الذي يختص بالرياضة من حيث التلاعب بالنتائج، وعدالة اللعبة، وسلامة اللاعبين على الصعيدين النفسي والجسدي، إلى جانب مراقبة البيئة الرياضية وتحفيزها ليكون التفاعل إيجابيا داخل عناصر أي منظومة رياضية.وتابع: "طريقة عملنا مسؤولة عن أي نوع من أنواع التعدي أو التحرش ومتابعتها، من خلال حملات توعية للرياضين لمعرفة الحقوق والواجبات في الرياضة، إضافة للحكام وكافة أركان اللعبة، والتعليم الذي يعد جزءا أساسيا من عملنا لتعريف اللاعبين بالأمان الرياضي وطريقة التعامل الرسمية داخل البيئة الرياضية".ولفت جرندوقة إلى أن أهداف البرنامج هو عدم وجود أي نوع من الابتزاز داخل البيئة الرياضية، ومحاولة منع حدوثها من خلال التعليم، مع متابعة القضايا المتعلقة بالأمور حال حدوثها ومعاقبة المخترقين، مفيدا بأن الأمان الرياضي يدافع عن اللاعبين الضعفاء وغالبا ممن هم من العنصر النسائي أو بالفئات العمرية.وزاد: "عادة ما يحدث اختراق في قواعد الرياضات بأمور متعلقة بالأمان الرياضي ولا يتم التبليغ عنها، ولدينا وحدة أمان في اتحاد الجوجيتسو تراقب جميع البطولات، وسنقوم خلال العام الحالي والمقبل بتنظيم دورات توعية وتعليم لكي يعرف كل ركن من المنظومة حقوقه وواجباته".وسبق لجرندوقة في منتصف العام 2020، إطلاق موقعه الإلكتروني الأول في الوطن العربي لتعليم أساسيات الجوجيتسو، حيث وجد المشروع الرياضي ترحيبا كبيرا وقتها بين أبناء اللعبة، ويحصل المشارك على إحاطة شاملة بأساسيات اللعبة تمكنه من تطبيق الحركات بشكل أكثر إحترافية.وأفاد جرندوقة أن هذا المشروع يساهم أيضا في تطوير المعلومات الأساسية التي يحتاجها اللاعب دون الالتفات إلى مستوى الحزام، فضلا عن تقديم استعراض كامل للحركات الأساسية من زاوية جديدة، مثل السيطرة على المسافة، التعامل مع وزن الخصم، ردة الفعل.