الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جمال محمود يبدأ مشواره التدريبي مع الحسين إربد اليوم

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مدرب فريق الحسين إربد جمال محمود (من المصدر)
عمان - يقود المدرب الوطني جمال محمود مساء اليوم، الجرعة التدربيبة الأولى لفريق الحسين إربد، بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدير الفني المستقيل البرتغالي موتا، ويضم الجهاز الفني كلا من: المدرب العام عصام محمود، ومدرب حراس المرمى سلامة عيد، إضافة إلى مدير اللياقة التونسي صابر العياري. اضافة اعلان
وسيكون الجهاز الفني الجديد في مهمة صعبة بأولى المهمات، عندما يواجه فريق الوحدات عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الحسن بإربد، في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين. 
ويتصدر فريق الحسين حاليا ترتيب فرق الدوري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد مع فريق الفيصلي، ويسعى إلى تجاوز عقبة فريق الوحدات ليتزعم ترتيب فرق الدوري مع ختام منافسات مرحلة الذهاب، أملا في مواصلة الانتصارات خلال مباريات مرحلة الإياب التي تبدأ يوم الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي. 
ولم تتضح الصورة حول إمكانية الاستغناء عن عدد من اللاعبين أو استقطاب آخرين بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني الجديد، حيث حدد الاتحاد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، ولغاية السادس من شهر آذار (مارس).
وعاد جمال محمود أمس، إلى عمان قادما من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن قام بتحليل مباريات بطولة كأس آسيا 2023، والتي انتهت أول من أمس، لصالح قنوات البي إن سبورت الرياضية، حيث تم الاتفاق بينه وبين رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد في الدوحة.
ويعد جمال محمود واحدا من أبرز المدربين الأردنيين، ويتمتع بخبرات فنية واسعة، وأشرف خلال مسيرته على تدريب العديد من الفرق في الأردن، حيث حقق إنجازات مع الوحدات وتولى قيادة فريقي شباب الأردن والرمثا، وخاض الموسم الماضي تجربة تدريبية قصيرة مع النصر الكويتي وسجل معه نتائج جيدة وساهم في احتفاظه بمقعده في منافسات الدوري، وأشرف أيضا على القيادة الفنية لمنتخب فلسطين في الفترة 2011-2014، وحقق معه الإنجازه التاريخي بالفوز بكأس التحدي، والتأهل إلى نهائيات آسيا في أستراليا العام 2014، وقبلها قاد فريق هلال القدس 2009-2011 وتوج معه بالعديد من البطولات على مستوى المسابقات الكروية الفلسطينية.
وسبق لمحمود، أن مثل فريق الوحدات لاعبا وحصل معه على العديد من الألقاب في البطولات المحلية كافة، كما لعب لسنوات عديدة مع المنتخب الوطني. 
ويملك المدرب محمود الشهادات الآسيوية (C,B,A)، وكذلك الشهادة الآسيوية لتدريب حراس المرمى(المستوى الأول)، والشهادة الآسيوية لللياقة البدنية (المستوى الأول)، وشهادة "فيفا" لتطوير المدربين الحاصلين على شهادة (A)، وشهادة متطورة من "فيفا" لمدربي أندية المحترفين، وشهادة الاتحاد الآسيوي للمدربين المحترفين" برو".
وتعول جماهير الحسين إربد على خبرات وإمكانيات جمال محمود، في قيادة "الأصفر" نحو الفوز بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي، خصوصا في ظل الاستقرار المالي الذي يسيطر على الفريق، إضافة إلى وجود كوكبة من اللاعبين المميزين المحليين والمحترفين الأجانب.   
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