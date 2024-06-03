 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"جمال وعصام".. ثنائي تدريبي متوهج بالتفاهم والانسجام

المدرب جمال محمود يتوسط الجهاز الفني لفريق الحسين إربد لحظة التتويج بدوري المحترفين - (من المصدر)
المدرب جمال محمود يتوسط الجهاز الفني لفريق الحسين إربد لحظة التتويج بدوري المحترفين - (من المصدر)
عمان - يشكل المدير الفني جمال محمود ومساعده المدرب العام عصام محمود، ثنائيا يتوهج بالتفاهم والانسجام والإنجاز، حيث ألقت "عشرة العمر" بظلالها المميزة على تجاربهما المحلية والخارجية، عبر سنوات طويلة داخل المستطيل "الأخضر"، حين تزاملا كلاعبين مؤثرين في تشكيلة الوحدات أيام الزمن الجميل والمنتخبات الوطنية، والتقيا من جديد ساندين بعضهما البعض في "مهنة  المتاعب"، عبر تجارب محلية تكللت مؤخرا بلقب الدوري الأول في تاريخ الحسين إربد.اضافة اعلان
ثنائية جمال وعصام محمود، جعلت البعض يعتقد بأنهما شقيقان في أغلب الأوقات، تبعا لتشابه اسم والديهما من جهة، ولتواجدهما لسنوات طويلة سويا في العمل، وهما اللذان ساهما في تحقيق إنجازات لا تنساها مع الوحدات لاعبين، ومدربين، وكذلك تشاركا في رحلة تنافسية مميزة لشباب الأردن، والأهلي، والرمثا ونجحا في إنقاذ النصر الكويتي من الهبوط عندما تسلماه إيابا، في محطتهما التدريبية الخارجية الأخيرة، قبل تسلم المهمة الفنية لفريق الحسين إربد، وقيادته في المباراة المؤجلة أمام الوحدات من مرحلة الذهاب، ومواصلة الصدارة بالإياب حتى توج "الغزاة" بأول لقب دوري في تاريخ النادي بعد سنوات طويلة من الكفاح في المسابقات المحلية.
وتشير المعلومات الواردة، إلى أن إدارة الوحدات كانت ترغب في التعاقد مع جمال محمود في بداية الموسم المنصرم، إلا أن نقطة الخلاف كانت حول مساعده عصام محمود، الذي أصر جمال على تواجده، فلم تكتمل الصفقة وقتها.
ويقول "شيخ" المدربين عيسى الترك، الذي شكل ثنائيا وثلاثيا برفقة المدربين رائد عساف وعبدالكريم الشدفان لسنوات طويلة: "يعتبر وجود مجموعة ثنائية من المدربين في الجهاز الفني لسنوات طويلة، إيجابيا إلى حد كبير، وتزيد جمالها "العشرة" أيضا خارج الملعب، ولعل ثنائية المدربين جمال وعصام محمود مثال يحتذى في الملاعب المحلية، عبر مسيرة فيها الإنجازات والصعوبات محليا وخارجيا".
وحول أهمية هذا الثنائي في التدريبات والمباريات الرسمية، أجاب الترك: "من شأن سنوات العمل إلى جانب بعضهما البعض، أن يرفع مؤشر الانسجام والتفاهم، بمعنى ان المساعد يفهم ما يريده المدير الفني بالاشارة، وهذا يسهل في توصيل الفكرة إلى اللاعبين، واختصار الوقت في الإعداد ونشر الأفكار إلى التشكيلة، ويثري الحوار فيما يحتاجه الفريق فنيا والنقاشات خلال مجريات المباريات، بما يزيد من حضور الفريق إيجابيا، وقراءة أفكار المنافس والرد عليها في الملعب، أو علاج الأخطاء خلال الوحدة التدريبية".
وزاد الترك: " جميع ما ذكر ينطبق على جمال محمود وعصام محمود، ودلالة وصولهما إلى تفاهم فني كير، انعكس على مهمتهما مع الحسين إربد، ورغم استلامهما المهام إيابا أو في المباراة المؤجلة مع الوحدات، إلا إن انسجاهمها وتفاهمهما، انسحب إلى الفريق حقق حلمه عن جدارة واستحقاق وبأرقام قياسية من حيث النقاط وعدد مرات الفوز".
وتحدث الترك أيضا عن تواجد المحلل الفني مهند الحجوج إلى جانب جمال وعصام في أكثر من مهمة، وقال: "قديما كان المدير الفني وجهازه الفني ينشغلون في تحليل الأداء، من خلال حضور المباريات وقص اللقطات سواء للفريق كمجموعة أو لاعبين في مختلف خطوط اللعب، ما زاد من أعباء الجهاز الفني، ولكن المجتهد مهند الحجوج الذي تواجد في أكثر من فريق ومنتخب وطني، أثرى المصطلح المهم الذي سبقنا في الملاعب العالمية والقارية والعربية، وسهل الكثير على المدير الفني وزاد على النجاحات والإنجازات".
وتابع: "لا شك بأن إدارة الحسين إربد التي وفرت كل الدعم لفريق الكرة، وعملت بطريقة احترافية مميزة ترفع لها القبعات، لم تبخل أيضا على احتياجات محلل الأداء، الذي وفرت له الإمكانيات والأجهزة المحترفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في ملاعبنا، وأثرت الجهاز الفني بالمعلومات التي استفاد منها بالملعب بالتدريبات أو المباريات الرسمية".
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