الأربعاء 02 آب 2023
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جماهير الأندية تتطلع لـ"بيئة مناسبة" لتعزيز حضورها لدوري المحترفين

مباريات بطولة درع المئوية عانت من غياب الجماهير( من المصدر)
مباريات بطولة درع المئوية عانت من غياب الجماهير( من المصدر)
 عمان – منذ سنوات والمدرجات في الملاعب الأردنية تعاني من غياب الحضور الجماهيري عن متابعة مباريات الكرة في البطولات المختلفة، باستثناء عدد قليل منها خصوصا مباريات الفيصلي والوحدات، التي عادة ما تلقى إقبالا كبيرا من الجمهور، وتركت الأرقام الصادرة عن اتحاد الكرة للمواسم الماضي علامات استفهام واضحة، حيث تابع عدد كبير من المباريات جمهور لا يتجاوز العشرات.  اضافة اعلان
ولا يختلف اثنان على أن منظر خلو المدرجات من الجماهير بات أمرا مؤرقا، وينعكس على مستوى وأداء لاعبي الفرق، وبالتالي ينعكس سلبا على المنتخب الوطني، وأصبحت مدرجات الملاعب خالية، إلا بروابط المشجعين، وسط غياب واضح للجمهور، الذي يفضل متابعة المباريات على شاشة القناة الرياضية الأردنية.
وشكل غياب الجماهير عن حضور المباريات تأثيرا واضحا على صناديق الأندية، خصوصا انها تعتمد على عوائد تذاكر المباريات في دفع جزء من تكاليف ورواتب منظومة الفريق، ومع غياب الجماهير باتت تلك الأندية لا تستفيد كثيرا من العائد المالي للمباريات.
ويقع على اتحاد الكرة وإدارات الأندية ووزارة الشباب، مسؤولية زيادة عدد الجماهير في المدرجات، من خلال العمل على جذب واستقطاب الجماهير باحترافية أكبر ومواكبة التغيير في ثقافة الشباب واطلاعهم ومتابعتهم للدوريات الأخرى، وتقديم الحوافز والجوائز وتسهيل عملية الدخول والخروج، والمحافظة على نظافة المدرجات ومرافق المدن الرياضية. 
وتشير المؤشرات إلى أن العزوف الجماهيري ما يزال مستمرا، وسيستمر في الموسم الحالي من دون بحث الأسباب عن هذا الغياب والعزوف، حيث تعتبر الجماهير فاكهة المدرجات والداعم الرئيسي للشغف والحماس، كما أنها تشكل حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل أرضية الملعب، وعليه يجب الإسراع في إيجاد الحلول لعودة الجماهير للمدرجات عبر وقفة جدية من قبل الجهات المعنية.
ويرى المشجع علي الزبيدي، أن عدم الاهتمام بتوفير وسائل الراحة للمشجعين في الملاعب، وضعف المستوى الفني للفرق، واقتصار المنافسة على فريقين، عوامل تساهم في العزوف الجماهيري عن الملاعب، ويطرح الزبيدي سؤالا لاتحاد الكرة قائلا "ما الذي يحفز الجماهير على الحضور للملاعب وملء المدرجات، ومؤازرة فريقها في كافة المباريات؟ وهل عمل الاتحاد على توفير عملية تسويقية جيدة للمباريات" وتمنى الزبيدي على اتحاد الكرة تحفيز الجماهير من خلال تقديم جوائز مالية وعينية بالتعاون مع الشركات الوطنية.  
من جانبه يقول المشجع خالد التعمري، أن هناك عوامل متنوعة للعزوف الجماهيري عن متابعة المباريات منذ سنوات، منها يتحملها الاتحاد والأندية والقائمين على المدن الرياضية، وأخرى فنية، فالمباريات ليست بتلك القوة التي تلبي طموح وأماني الجماهير، وتعاون الأندية مع الجماهير محدودا، خصوصا في أسعار التذاكر خلال الموسم، وعدم مراعاة الظروف المالية الصعبة للمواطنين.
ويقترح المشجع أوس العبادي على اتحاد الكرة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في عملية استقطاب الجماهير، والعمل على تسويق الدوري بشكل علمي من خلال إعطائه لشركة متخصصة في التسويق والترويج إذا ما أردنا إعادة الجماهير للمدرجات كما في السنوات الماضية.
وبين المشجع تامر خالد، أن معاناة المشجعين ماليا ومعنويا وعدم الاهتمام بتوفير وسائل الراحة للجماهير تعد من أهم أسباب عزوف الجماهير عن الحضور، كما أن أيام إقامة المباريات وتوقيتها يلعب دورا في العزوف الجماهيري عن حضور ومتابعة المباريات في الملاعب. 
ويرى المشجع سالم الزعبي، أن البحث عن حلول وبدائل لتعزيز حضور الجماهير، يقع على عاتق اتحاد الكرة في المقام الأول والأندية أيضا، وهذا يتطلب العمل على إيجاد شركات راعية تساهم في زيادة الحضور الجماهيري.
ويضيف الزعبي أن افتقار أدنى الخدمات في ملاعبنا الأردنية، يؤثر بشكل كبير على إقبال الجماهير في حضور المباريات، هذا بالإضافة إلى غياب الحوافز والجوائز للجماهير الحاضرة في المدرجات والقادمة من مختلف مناطق المملكة.
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