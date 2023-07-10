الإثنين 10 تموز 2023
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جماهير "المحترفين" تنتظر إعلان القوائم النهائية الأحد

لاعب الفيصلي عبد الله عوض ينتقل الى فريق السلط على سبيل الاعارة - ( من المصدر)
لاعب الفيصلي عبد الله عوض ينتقل الى فريق السلط على سبيل الاعارة - ( من المصدر)
  ينتظر الشارع الرياضي، يوم الأحد المقبل، لمعرفة القوائم النهائية لفرق المحترفين بكرة القدم، حيث تنتهي فترة قيد اللاعبين الأولى، والتي بدأت قبل انطلاق بطولة درع الاتحاد في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الماضي، ورفع اتحاد الكرة عدد القائمة النهائية للفرق إلى 28 لاعبا بعدما سمح بإضافة ثلاثة لاعبين على كشف الفريق الأول من مواليد العام 2003، واشترط الاتحاد أن يكون اللاعبين الثلاثة المضافين إلى كشف الفريق مسجلين في كشوفات النادي للموسم 2022.اضافة اعلان
وتتجه الأنظار صوب فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد على وجه الخصوص، بعدما قدموا خلال مباريات بطولة الدرع مجموعة كبيرة من اللاعبين المحليين إضافة الى التعاقدات الجديدة واستقطاب المحترفين، ما زاد عدد اللاعبين الموجودين في كشفوفات الفرق حاليا. 
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، تنقلات عديدة بين اللاعبين من مختلف الأندية، إضافة إلى استقطاب محترفين من الخارج، حيث تمتلك الفرق مدة 20 يوما بعد يوم السادس عشر من الشهر (الحالي) للتعاقد مع لاعبين محترفين. 
وفهمت" الغد"، أن المديرين الفنيين جمال أبو عابد (الفيصلي) والصربي داركو (الوحدات) والبرتغالي جواو موتا( الحسين إربد)، قد حسموا أمرهم من الناحية الفنية بالنسبة للاعبين الذين سيكونون ضمن القائمة النهائية لفرقهم، وأبلغوا إدارات أنديتهم بذلك، حيث بدأت عملية إعارة اللاعبين لأندية أخرى، حيث تمت إعارة لاعب الفيصلي عبد الله عوض إلى فريق السلط، وإعارة زميله دومي بني دومي لفريق الجليل، وهناك 7 لاعبين على قائمة الإعارة أو الانتقالات.
من جانبه، انتقل لاعب الوحدات مهند سمرين إلى فريق السلط على سبيل الإعارة، وجدد النادي إعارة لاعبه حربي أحمد إلى نادي معان، وعلى المنوال نفسه سار فريق الحسين، الذي ينتظر أن يعلن عن إعارة عدد من لاعبيه.
ويتيح نظام التسجيل الموحد الذي يتبعه قسم القيد والتسجيل في اتحاد الكرة ويربط جميع الأندية، مع الاتحاد بشبكة إلكترونية متكاملة، لسكرتير النادي أو مندوبه، القيام بتقديم طلب القيد والتسجيل من داخل النادي من دون الحاجة إلى الحضور لمقر الاتحاد للقيام بعملية التسجيل، وبإمكان مندوب النادي الحضور فقط لاتحاد الكرة لاستلام البطاقة الخاصة باللاعب أو اللاعبين الذين تم قيدهم من قبل النادي المعني. 
ويقول المشجع الوحداتي سامح ناصر: "إن الاعتماد على اللاعب الجاهز والمحترف ضروري في ظل المنافسة الشديدة بين الفيصلي والوحدات والحسين إربد على ألقاب الموسم 2023، كما تشكل مشاركة "الأخضر" في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا دورا مهما في التركيز على اللاعبين أصحاب الخبرة على حساب اللاعبين الشباب.
فيما يرى مشجع الحسين إربد سليم حتاملة، أن فريقه سيخسر مجموعة من اللاعبين المميزين بعد انتهاء فترة القيد، بسبب اقتصار القائمة النهائية على 28 لاعبا، فيما يضم الفريق حاليا أكثر من 10 لاعبين فوق ذلك.
ويؤكد المشجع الفيصلاوي سامر خدام، أن الفيصلي سيفقد العديد من الأسماء الشابة بسبب تجاوز العدد المسموح فيه، ويرى أن إعارة اللاعبين لفرق أخرى، ومنحهم فرصة اللعب في مباريات الدوري والكأس تعد إيجابية. 
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