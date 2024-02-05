الإثنين 05 شباط 2024
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جماهير المنتخب الوطني تتطلع لأداء دورها رغم مشكلة التذاكر

لاعبو المنتخب الوطني يحتفلون مع الجماهير بعد التفوق على طاجيكستان -(نم المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني يحتفلون مع الجماهير بعد التفوق على طاجيكستان -(نم المصدر)
الدوحة- تتطلع الجماهير الأردنية المتواجدة في الدوحة، لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم يومه المنتظر، من خلال مواجهة كوريا الجنوبية ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا اليوم، في أهم مباريات الفريق بالبطولة الحالية.اضافة اعلان
وشهدت الأيام القليلة الماضية حضور أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات المملكة إلى قطر، بهدف مؤازرة «النشامى»، لتكون شاهدة على أهم حدث للمنتخب الوطني في تاريخه، أملا بتجاوز عقبة «الشمشون الكوري» وبلوغ المشهد الختامي للمرة الأولى.
ويشكل الحضور الجماهيري قوة إضافية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي، فيما لو تم التأثير على اللاعبين داخل أرضية الملعب، من خلال التشجيع المستمر وتحفيزهم بغض النظر عن النتيجة ووقت المباراة.
واشتكت الجماهير الأردنية خلال الأيام الماضية من عدم قدرتها على شراء التذاكر، نظرا للإقبال الشديد عليها من قبل جماهير مختلف الدول العربية والأجنبية المتواجدة في قطر، إلى جانب فتح الاتحاد الآسيوي للموقع على فترات، وبيعهم لأعداد كبيرة من التذاكر قبل انطلاقة البطولة.
كما فرضت مسألة السوق السوداء بين الجماهير، واقع بيع التذاكر بأسعار خيالية ومضاعفة للسعر الحقيقي، وسط عدم قدرة الاتحاد الآسيوي على ضبط العملية، فيما أعلن اتحاد الكرة بأن الموقع الرسمي للآسيوي يطرح التذاكر بشكل مستمر على موقعه.
ويتسع ستاد أحمد بن علي لأكثر من 45 ألف متفرج على مدرجاته، وهو واحد من الملاعب التي أقيمت عليه مباريات عديدة في كأس العالم الأخيرة، وهو الشاهد أيضا على فوز المنتخب الوطني التاريخي في الدور الماضي على منتخب طاجيكستان، بانتظار أن يقف الحظ معه مجددا مساء اليوم.
من ناحية ثانية، حظي وفد الإعلام الرياضي الأردني بالإشادة، نظير الجهود المبذولة من الزملاء في القناة الرياضية الأردنية، وقناة المملكة، عبر تغطية خاصة وعلى مدار الساعة للمنتخب الوطني، وبقية أحداث البطولة.
وتحسب لإدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ممثلة بمديرها العام الزميل إبراهيم البواريد، التخطيط المسبق والقيام بهذه الخطوة الكبيرة التي جاءت نظرا لأهمية الحدث وضخامته، والإيمان بأهمية التغطية الإعلامية الجيدة لمسيرة «النشامى».
وبدأت تغطية القناة الرياضية منذ انطلاق المنافسات بكأس آسيا، حيث كان المدير العام متطلعا على كل كبيرة وصغيرة في التغطية، أملا بتقديم أفضل محتوى للمشاهد الأردني، ومعرفة آخر التطورات على وفد «النشامى».
وسجلت قناة المملكة حضورها أيضا من خلال التقارير والمقابلات الحصرية المتعلقة بنتائج المنتخب الوطني وحضوره في البطولة، إلى جانب البث المباشر في أكثر من مرة يوميا من أماكن مختلفة، وإطلاع الجمهور على أهم وآخر الأخبار.
ويمثل طاقم القناة الرياضية كل من د. ليث المبيضين، محمد ذنيبات، محمد العمري، محمد صالح، ياسر العسود، صايل الغبين وأحمد السوالمة، فيما حضر إلى الدوحة من قناة المملكة الزميل محمد حسيبا والمصور كمال ملاح.
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