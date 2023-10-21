جماهير الوحدات تشيد بقرار تخصيص ريع "الكهرباء" لدعم غزة

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- أثنت جماهير الوحدات على قرار مجلس إدارة النادي، بتوجيه ريع المباراة المقبلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد غد، أمام الكهرباء العراقي على ستاد عمان الدولي، إلى أهالي قطاع غزة الذي يعاني من عدوان غاشم والحرب التي طالته على يد قوات الاحتلال.ونشر نادي الوحدات أمس بيانا، أعلن من خلاله، أن ريع مباراة "الكهرباء" تم تخصيصه لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، في ظل الحملة الشرسة التي يتعرضون إليها، والتي تهدف إلى محو القطاع، مع الإشارة إلى أنه سيتم تسليم المبلغ المرصود من اللقاء نقدا إلى جمعية العون الطبي الفلسطينية.ويعاني قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي، من قصف وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال للمدنيين، أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف مواطن حتى يوم أمس، مع مطالبات دولية بإيقاف التصعيد وإنهاء حياة الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء.ويخوض الوحدات المواجهة الثالثة له بالبطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين في عمان، فيما خسر مباراته الثانية خارج الديار من الكويت الكويتي بهدفين لهدف.ويملك الوحدات فرصة جيدة في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي، والصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، نظير ما يملكه الفريق من لاعبين قادرين على تحقيق المراد، علما بأن تعثر الفريق في مواجهة الكهرباء يعقد مهمته بالتأهل للدور الثاني، في ظل بلوغ متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا إلى المربع الذهبي، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.ويدخل "الأخضر" اللقاء بعد غياب استمر لأكثر من 20 يوما بسبب التوقف الدولي وتأجيل مباريات في الدوري المحلي، علما بأن الفريق سيغيب عن صفوفه بشكل رسمي كل من: بهاء فيصل، طارق خطاب والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا "ايتو" بداعي الإصابة.وأكد قائد ألتراس الوحدات محمد البطة، أن أعضاء الألتراس قرروا متابعة المباراة من المدرجات، دعما لصمود غزة في وجه العدوان. وأوضح البطة، أن من الشروط التي وضعتها المجموعة لمتابعة المباراة، هو أن يكون ريع اللقاء موجها لأهالي قطاع غزة، بهدف شراء التذاكر من جميع الجماهير وتقديم أقل ما يمكن تقديمه، مشيرا إلى أن العمل بالكامل في المدرج سيكون لدعم القضية، وفي حال تم منع الجماهير من التعبير في المدرجات، فسيتم الاكتفاء بشراء التذاكر.وأشاد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ثامر صوالحة، بخطوة الإدارة بتوجيهها ريع المباراة الآسيوية بالكامل للأهالي في قطاع غزة، من أجل تأكيد صمودهم في أراضيهم ودعمهم ماديا ومعنويا في مواجهتهم المستمرة مع الاحتلال.وأوضح صوالحة في حديثه، أن الوحدات ليس أقل من ناديي السد القطري والأهلي المصري، إذ قام السد بالخطوة نفسها في مباراته الآسيوية المقبلة أمام الفيصلي غدا، وكذلك النادي الأهلي في مواجهته الإفريقية أمام سيمبا التنزاني أول من أمس، متوقعا أن يكون إقبال الجماهير على شراء التذاكر جيدا، مع ترك الحرية للجماهير لمتابعتها من المدرجات من عدمها.وأشار قائد رابطة مجموعة "وحداتي" محمد فخري، إلى أن المجموعة لم تتخذ قرارا بحضور المباراة من عدمها حتى مساء أمس، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة سواء بمتابعة المباراة أو عدم حضورها، مع مشاورات مكثفة من قبل أعضاء الرابطة خلال الساعات الماضية.وبين فخري في حديثه لـ"الغد"، أن المجموعة في حال الحضور للملعب، لن تهتم بنتيجة المباراة، بقدر ما تريد توجيه رسائل لدعم أهل فلسطين وغزة، من خلال الهتافات والشعارات.